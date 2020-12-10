Русские клубы провалили еврокубки. На каждый из них – всего по одному хорошему факту

Весной следим только за «Краснодаром».

«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» вместе набрали всего девять очков в Лиге чемпионов. Это меньше, чем у «Порту» (13) – единственной команды не из топ-5 чемпионатов в плей-офф ЛЧ. Из клубов первой корзины только «Зенит» не прошел в плей-офф. «Краснодар» выделился победой над «Ренном». Она так и осталась одной на все клубы из России.

ЦСКА ни разу не победил в Лиге Европы. За шесть матчей команда сделала только три ничьи при трех поражениях. Общий счет всех матчей ЦСКА – 3:8. ЦСКА стал первым в истории российским клубом, который завершил групповой этап Лиги Европы без побед. Зато Адольфо Гайч забил дебютный и пока единственный гол за клуб.

Все клубы дают примерно одинаковые объяснения по провалу. Виктор Гончаренко после игры в Загребе будто сказал за всех: «Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта».

Общее впечатление – провал. Вот хорошие частности, которые нужно запомнить.

«Зенит»

• Впервые в Лиге чемпионов сыграл 18-летний Даниил Шамкин. Поднялся из ПФЛ, где в сезоне-2020/21 провел пять матчей за «Зенит-2».

«Краснодар»

• Матвей Сафонов – лучший игрок матча «Краснодара» и «Ренна». Его отец рассказывал, что после этой игры Сафоновым заинтересовались даже в АПЛ.

«Локомотив»

• Две ничьи с «Атлетико», который прямо сейчас разрывает Примеру. Там у «Атлетико» 26 очков за десять матчей при разнице мячей – 21:2.

ЦСКА

• Два матча без пропущенных голов за весь групповой этап. В РПЛ их всего четыре, но за 17 туров.