Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Русские клубы провалили еврокубки. На каждый из них – всего по одному хорошему факту


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 01:45
    Весной следим только за «Краснодаром».

    «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» вместе набрали всего девять очков в Лиге чемпионов. Это меньше, чем у «Порту» (13) – единственной команды не из топ-5 чемпионатов в плей-офф ЛЧ. Из клубов первой корзины только «Зенит» не прошел в плей-офф. «Краснодар» выделился победой над «Ренном». Она так и осталась одной на все клубы из России.

    ЦСКА ни разу не победил в Лиге Европы. За шесть матчей команда сделала только три ничьи при трех поражениях. Общий счет всех матчей ЦСКА – 3:8. ЦСКА стал первым в истории российским клубом, который завершил групповой этап Лиги Европы без побед. Зато Адольфо Гайч забил дебютный и пока единственный гол за клуб.

    Все клубы дают примерно одинаковые объяснения по провалу. Виктор Гончаренко после игры в Загребе будто сказал за всех: «Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта».

    Общее впечатление – провал. Вот хорошие частности, которые нужно запомнить.

    «Зенит»

    • Впервые в Лиге чемпионов сыграл 18-летний Даниил Шамкин. Поднялся из ПФЛ, где в сезоне-2020/21 провел пять матчей за «Зенит-2».

    «Краснодар»

    • Матвей Сафонов – лучший игрок матча «Краснодара» и «Ренна». Его отец рассказывал, что после этой игры Сафоновым заинтересовались даже в АПЛ.

    «Локомотив»

    • Две ничьи с «Атлетико», который прямо сейчас разрывает Примеру. Там у «Атлетико» 26 очков за десять матчей при разнице мячей – 21:2.

    ЦСКА

    • Два матча без пропущенных голов за весь групповой этап. В РПЛ их всего четыре, но за 17 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru