Главная звезда этого трансферного окна – агент. Вы все его знаете, но сейчас он жжет еще сильнее

Коронавирус забирает деньги у футбола. Но не у главного агента индустрии – Жорже Мендеша. Наоборот, это лето – вероятно, самое прибыльное в его агентской карьере.

Мендеш и его агентство Gestifute провели сделки на сотни миллионов евро и получили десятки миллионов комиссионных. Нет точных данных по каждой сделке, но, например, «Порту» объявил, что четверть суммы за Фабио Силву (40 миллионов) выплатил агентским комиссиям (то есть 10 миллионов).

Год назад Жоау Фелиш перешел в «Атлетико» за 126 миллионов евро. Мендеш заработал на том трансфере около 30 миллионов.

Отдельная тема – связь Мендеша и «Вулверхэмптона». Сейчас там десять португальцев, семь из них – клиенты Мендеша. Плюс главный тренер Нуну Санту, тоже работающий с Мендешом и входящий в трансферный комитет клуба.

По правилам ассоциации футбола Англии, агенту запрещено иметь больше 5% акций любого клуба и финансово на него влиять. Мендеш и владеет, и влияет, но грамотно: юридически к нему не подкопаться.

Beers in the dressing room, Santo hurled into the air and agent Mendes smiling in the stands... Wolves enjoy promotion party during triumphant scenes at Molineux https://t.co/NbXXDA9xXm pic.twitter.com/GJMmxwb1OC