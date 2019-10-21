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    Главная звезда этого трансферного окна – агент. Вы все его знаете, но сейчас он жжет еще сильнее


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    Голосов: 2
    Сегодня, 18:48
    Восемь дорогостоящих сделок за одно трансферное окно.

    Коронавирус забирает деньги у футбола. Но не у главного агента индустрии – Жорже Мендеша. Наоборот, это лето – вероятно, самое прибыльное в его агентской карьере.

    • Рубен Диаш из «Бенфики» в «Сити» – за 68 миллионов евро.
    • Отаменди по обратному маршруту – за 15 миллионов.
    • Хамес Родригес в «Эвертон» с суммой выкупа 22 миллиона.
    • Мэтт Доэрти в «Тоттенхэм» – 15 миллионов.
    • Диогу Жота – 43 миллиона.
    • Нельсон Семеду из «Барсы» в «Вулверхэмптон» – 30 миллионов.
    • Фабио Силва из «Порту» в «Вулверхэмптон» – 40 миллионов.
    • Карлос Винисиус в аренду в «Тоттенхэм» с опцией выкупа за 40 миллионов.

    Мендеш и его агентство Gestifute провели сделки на сотни миллионов евро и получили десятки миллионов комиссионных. Нет точных данных по каждой сделке, но, например, «Порту» объявил, что четверть суммы за Фабио Силву (40 миллионов) выплатил агентским комиссиям (то есть 10 миллионов).

    Год назад Жоау Фелиш перешел в «Атлетико» за 126 миллионов евро. Мендеш заработал на том трансфере около 30 миллионов.

    Отдельная тема – связь Мендеша и «Вулверхэмптона». Сейчас там десять португальцев, семь из них – клиенты Мендеша. Плюс главный тренер Нуну Санту, тоже работающий с Мендешом и входящий в трансферный комитет клуба.

    По правилам ассоциации футбола Англии, агенту запрещено иметь больше 5% акций любого клуба и финансово на него влиять. Мендеш и владеет, и влияет, но грамотно: юридически к нему не подкопаться.

    Именно Мендеш посоветовал владельцу Гуачану купить клуб в 2016-м. Естественно, он напрямую влияет на многие процессы клуба, которые происходят с того момента. Но ни иски, ни расследования так и не доказали этого.

    По информации Forbes, в 2019-м Мендеш был третьим спортивным агентом в мире по доходам. Первый – Джонатан Барнетт (тут его клиенты), второй – Скотт Борас (бейсбольный агент). В 2019 году агентство Мендеша провернуло сделок на 1.18 миллиарда долларов и получило 118 миллионов комиссионных.

    Сейчас в агентстве Мендеша состоит около 90 футболистов и 10 тренеров. Всех можно посмотреть здесь.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1769

      Бомбардиръ 53 минуты назад

      А что про Дзюбу не написано здесь? Он же подопечный этого Мендеша)

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