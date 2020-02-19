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    Черышев – девятый русский, который забивал в плей-офф Лиги чемпионов


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    Голосов: 0
    Сегодня, 02:08
    В списке есть Измайлов, Аленичев и Семак.

    «Аталанта» разгромила «Валенсию» (4:1) в первой игре 1/8 ЛЧ. Главное событие матча для русского человека – гол Дениса Черышева, который он забил через две минуты после выхода на замену.

    Черышев стал девятым российским игроком, забивавшем в плей-офф Лиги чемпионов в текущем формате (с сезона-1992/93).

    1) Первым был Игорь Корнеев. Это произошло первого марта 1995 года в матче «Барселоны» и «ПСЖ». Игра закончилась со счетом 1:1, одним из партнеров Корнеева в том матче был Хосеп Гвардиола, а команду тренировал Йохан Кроиф.

    2) Сезон-1995/96 был великим для Юрия Никифорова – в Лиге чемпионов он забил пять голов в восьми матчах за «Спартак». Из них два в плей-офф – в игре против «Нанта» Никифоров сделал дубль. Самое главное, что Никифоров был центральным защитником.

    3) Марат Измайлов, 24 февраля 2004 года, «Локомотив» – «Монако», 2:1. «Локо» тренировал Юрий Семин, 18-летний Билялетдинов сидел на замене, за «Монако» играли Морьентес, Адебайор, Жули, Эвра, Пршо.

    4) В том же году Дмитрий Аленичев забил свой великий гол в финале Лиги чемпионов за «Порту». Против того же «Монако».

    5) 16 февраля 2011, «Арсенал» – «Барселона», первый матч 1/8 финала. Андрей Аршавин выходит на замену и забивает победный гол (2:1) в ворота легендарной «Барсы» Гвардиолы.

    6) Помните матч «Зенита» и «Бенифики» в 2012-м? Тогда в первой игре «Зенит» победил 3:2, а в ответной проиграл 0:2 и вылетел. В том матче забил нынешний тренер команды – Сергей Семак. За ту «Бенфику» играли будущие игроки «Зенита»: Гарай и Витсель.

    7) Дубль в той игре сделал Роман Широков – они с Никифоровым единственные русские футболисты, кто забивал в одном матче плей-офф ЛЧ больше одного гола. И кто в принципе в плей-офф забил больше одного мяча.

    8) Олег Шатов в 2014-м забивал «Боруссии» Клоппа, когда «Зенит» проиграл 2:4 дома.

    9) Денис Черышев. 20 февраля 2020.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +358

      borusse 24 минуты назад

      это какой то позор .......

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      Рейтинг: +1088

      Hektor 84 1 час назад

      ЕпанутьсЯ!!! За 30 лет только 9 русский футболист забивает в плей офф. А нам Газзаев, Галактионов, Мутко и все остальные мудозвоны рассказывают о каком то подъеме нашего футбола! Дзюба радуется голам Сан Марино и Лихтенштейну. И просил выбрать на товарняки сборные послабее чтоб стать лучшим забивалой сборной. Наш футбол все ниже и ниже пробивает дно. Не будет футбола в России ни когда.

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