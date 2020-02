Черышев – девятый русский, который забивал в плей-офф Лиги чемпионов

«Аталанта» разгромила «Валенсию» (4:1) в первой игре 1/8 ЛЧ. Главное событие матча для русского человека – гол Дениса Черышева, который он забил через две минуты после выхода на замену.

Черышев стал девятым российским игроком, забивавшем в плей-офф Лиги чемпионов в текущем формате (с сезона-1992/93).

1) Первым был Игорь Корнеев. Это произошло первого марта 1995 года в матче «Барселоны» и «ПСЖ». Игра закончилась со счетом 1:1, одним из партнеров Корнеева в том матче был Хосеп Гвардиола, а команду тренировал Йохан Кроиф.

2) Сезон-1995/96 был великим для Юрия Никифорова – в Лиге чемпионов он забил пять голов в восьми матчах за «Спартак». Из них два в плей-офф – в игре против «Нанта» Никифоров сделал дубль. Самое главное, что Никифоров был центральным защитником.

3) Марат Измайлов, 24 февраля 2004 года, «Локомотив» – «Монако», 2:1. «Локо» тренировал Юрий Семин, 18-летний Билялетдинов сидел на замене, за «Монако» играли Морьентес, Адебайор, Жули, Эвра, Пршо.

4) В том же году Дмитрий Аленичев забил свой великий гол в финале Лиги чемпионов за «Порту». Против того же «Монако».

Happy 42nd birthday to Dmitri Alenichev, 2003 UEFA Cup and 2004 @ChampionsLeague winner with FC Porto. #HappyBirthday pic.twitter.com/nLjmsQtRqr