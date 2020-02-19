Черышев – девятый русский, который забивал в плей-офф Лиги чемпионов

В списке есть Измайлов, Аленичев и Семак.

«Аталанта» разгромила «Валенсию» (4:1) в первой игре 1/8 ЛЧ. Главное событие матча для русского человека – гол Дениса Черышева, который он забил через две минуты после выхода на замену.

Черышев стал девятым российским игроком, забивавшем в плей-офф Лиги чемпионов в текущем формате (с сезона-1992/93).

1) Первым был Игорь Корнеев. Это произошло первого марта 1995 года в матче «Барселоны» и «ПСЖ». Игра закончилась со счетом 1:1, одним из партнеров Корнеева в том матче был Хосеп Гвардиола, а команду тренировал Йохан Кроиф.

2) Сезон-1995/96 был великим для Юрия Никифорова – в Лиге чемпионов он забил пять голов в восьми матчах за «Спартак». Из них два в плей-офф – в игре против «Нанта» Никифоров сделал дубль. Самое главное, что Никифоров был центральным защитником.

3) Марат Измайлов, 24 февраля 2004 года, «Локомотив» – «Монако», 2:1. «Локо» тренировал Юрий Семин, 18-летний Билялетдинов сидел на замене, за «Монако» играли Морьентес, Адебайор, Жули, Эвра, Пршо.

4) В том же году Дмитрий Аленичев забил свой великий гол в финале Лиги чемпионов за «Порту». Против того же «Монако».

Happy 42nd birthday to Dmitri Alenichev, 2003 UEFA Cup and 2004 @ChampionsLeague winner with FC Porto. #HappyBirthday pic.twitter.com/nLjmsQtRqr — FC Porto (@FCPorto) October 20, 2014

5) 16 февраля 2011, «Арсенал» – «Барселона», первый матч 1/8 финала. Андрей Аршавин выходит на замену и забивает победный гол (2:1) в ворота легендарной «Барсы» Гвардиолы.

6) Помните матч «Зенита» и «Бенифики» в 2012-м? Тогда в первой игре «Зенит» победил 3:2, а в ответной проиграл 0:2 и вылетел. В том матче забил нынешний тренер команды – Сергей Семак. За ту «Бенфику» играли будущие игроки «Зенита»: Гарай и Витсель.

7) Дубль в той игре сделал Роман Широков – они с Никифоровым единственные русские футболисты, кто забивал в одном матче плей-офф ЛЧ больше одного гола. И кто в принципе в плей-офф забил больше одного мяча.

8) Олег Шатов в 2014-м забивал «Боруссии» Клоппа, когда «Зенит» проиграл 2:4 дома.

9) Денис Черышев. 20 февраля 2020.