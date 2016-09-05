Гризманн, Сульшер и другие звезды обожают Football Manager. Игра помогает любителям получить работу в профессиональных клубах

У нее огромная база данных, которой пользуются команды.

За 15 лет существования симулятор Football Manager из игры-убивалки времени превратился в способ познания футбола. Сейчас Football Manager – это про тактику, поиск молодых талантов до того, как они зажгут в реальной жизни.

Дополнительный факт, подчеркивающий крутость Football Manager – с ним работают профессиональные футбольные тренеры и скауты.

Профессиональные клубы и тренеры действительно используют игру?

Некоторые клубы, в том числе и из АПЛ, косвенно используют Football Manager. У большинства клубов Премьер-лиги подписан контракт с аналитической компанией Prozone, подготавливающей данные по молодым игрокам со всего мира. С 2014 года Prozone работает со Sports Interactive (разработчик Football Manager), которая систематизирует данные по игрокам.

Football Manager помогает клубам следить за молодыми футболистам. Дело в том, что на Sports Interactive работает огромное число скаутов и аналитиков, следящими за всеми футболистами, представленными в игре. Ежегодно они следят за прогрессом футболистов и на этом основании ставят их характеристики.

Football Manager – это огромная база данных более чем по 900 тысячам игроков, и некоторые команды используют ее. Например, у «Эвертона» есть договоренность со Sports Interactive об использовании этой базы. «Удинезе» пользовался этой же базой при покупке некоторых молодых игроков еще в прошлом десятилетии. Самый яркий пример – Алексис Санчес. В 2006 году «Удинезе» купил его за 3 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 25 миллионов (хотя во время перехода в «МЮ» он стоил все 60).

Football Manager действительно помогает в поиске потенциальных звезд. В разное время игра предсказала большие карьеры для следующих футболистов:

Люк Шоу.

Килиан Мбаппе.

Габриэль Жезус.

Маттейса Де Лигта.

С Football Manager сталкиваются и тренеры. История от The Guardian о самом грандиозном провале. В 2004-м Лионель Месси был уже талантливым, но еще не был таким раскрученным игроком. В то время Алекс Маклиш тренировал «Рейнджерс», и его сын, фанатевший от Football Manager, предложил ему подписать Месси. Маклиш отказался, посчитав его недостаточно перспективным для «Рейнджерс».

Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер в свое время тоже фанател от Football Manager: «Это было, когда я только начинал тренерскую карьеру. Я много играл в Manager. Нет, я не был зависим от игры. Просто она реально помогает в ознакомлении с лигами, командами и игроками».

И это не первый случай, когда звезды футбола зависают в Football Manager. У игры много фанатов среди профессионалов – Антуан Гризманн, Бэйл, Менди.

Griezmann plays Football Manager as Arsenal. Transfer confirmed. pic.twitter.com/e6YYjcoe12 — Zwë (@ZwebackHD) January 24, 2017

Внимательные болельщики даже заметили, что Гризманн играет за «Арсенал», а в его команде бегают Феликс, Погба и Менди.

А что, можно попасть в профессиональный клуб, играя в Football Manager?

Да, есть даже несколько ярких примеров.

• В 2012 году Вугара Гусейнадзе пригласили в «Баку» после того, как он продемонстрировал свои успехи в игре. СМИ писали о том, что Гусейнадзе стал главным тренером, хотя на самом деле он не имел никакого отношения к тренировочному процессу. Гусейнадзе занимался скаутингом, работой с молодежной командой и изредка помогал главным тренерам в тактической подготовке «Баку». История закончилась тем, что Гусейнадзе ушел из клуба в 2014 году.

• В 15 лет англичанин Мэтт Нэйл стал аналитиком команды «Труро Сити». Через два года он стал ведущим аналитиком «Плимута». Руководство ценило работу Нэйла и даже допускало его до обсуждения трансферов. К примеру, в июне 2016-го «Плимут» подписал в качестве свободного агента вратаря Марк Маккалума – это была инициатива Нэйла.

В 2018-м Нэйл трансфернулся в «Ротерем», где тоже работает на должности аналитика.

• Андрей Павлович из Сербии с детства фанател от «Бежании» – клуб откуда-то из сербских подвалов. Логично, что в Football Manager он играл именно за него. Павлович довел «Бежанию» до чемпионства в Сербии, вместе с ней играл в Лиге Европы и в ЛЧ, а потом отправил свои игровые успехи в «Бежанию».

Из клуба неожиданно ответили – год назад предложили ему неоплачиваемую должность аналитика, поскольку на тот момент у клуба было все плохо с финансами. Павлович согласился и до сих пор делает отчеты для «Бежании».

• Англичанин Клеон Хобсон выводил «Шеффилд» (который летом играл со «Знамя труда») в Премьер-лигу. Представители клуба даже связались с ним для подписания профессионального контракта. Но Хобсон отказался. «Я люблю футбол, но не представляю, что буду работать там. Я больше люблю бокс, потому что родился в семье боксеров. Если меня позовут работать в бокс, то туда я приду за любые деньги», – пояснил свою позицию Хобсон.

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