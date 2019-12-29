Как там Каррера в Греции? Говорит о команде-семье и много выигрывает, его очень хвалят СМИ

Отличные результаты спустя два месяца.

Массимо Каррера возглавил АЕК 8 декабря. Стартовая позиция у него в афинском клубе была такой:

АЕК шел третьим с 21 очком после 13 туров;

Отставание от лидера – «Олимпиакоса» – 10 очков.

АЕК еще летом вылетел из еврокубков.

Назначение Карреры состоялось как раз в тот день, когда уходила на зимнюю паузу РПЛ, где бывший клуб тренера – «Спартак» – был уничтожен со счетом 1:4 в Москве «Ростовом».

В тот же день Каррера о нем сказал, но в другом ключе: «Цель в том, чтобы меня так же любили и в Греции, как фанаты «Спартака».

«Мои воины!» – такой была подпись у фото из раздевалке после первого матча под руководством Карреры. АЕК забил единственный гол в ворота «Ксанти» за шесть минут до конца матча. Небольшое сходство – со «Спартаком» Каррера тоже выиграл свой первый матч в конце (у «Крыльев»).

text text Публикация от text (@massimocarrera_official) 14 Дек 2019 в 12:56 PST

С момента первой победы Карреры прошло два месяца. Вот его результаты:

13 матчей во всех турнирах – 8 побед, 4 ничьи, 1 поражение;

Проиграли только ПАОКу, и то – единственный гол пропустили с пенальти (никак с этим соперником не выходит – от него «Спартак» вылетел в ЛЧ в 2018-м);Прервали длительную победную серию «Олимпиакоса» (0:0), обыграли в важной игре «Панатинаикос» (1:0);

Продолжают борьбу в Кубке (сейчас – 1/4);

Отрыв первых двух команд великоват (13 и 11 очков), но АЕК укрепился на третьем месте (от «Пао», идущего четвертым – 7 очков).

Каррера начал с построения 3-5-2 в игре с «Ксанти», но сам сказал, что базовой будет стандартная для современного футбола расстановка 4-2-3-1. До сих пор варьирует их в зависимости от соперника.

Чем запомнился в России, на то же ставит и в Греции – на серьезную мотивацию и бойцовские качества.

Во втором матче под его руководством АЕК обыграл 2:1 «Астерас», пропустив мяч ближе к концу (в «Спартаке» Каррера растерял массу очков на последних минутах). «Есть проблема в АЕКе. Мы должны становиться лучше и играть в футбол без страха. Проблема больше психологическая, команда-то у нас квалифицированная. Когда что-то идет не так, это тормозит команду. Надо преодолевать такое препятствие», – заключил Каррера.

Помните спич про команду-семью в «Спартаке»? То же он говорил и греческой прессе: «Команда должна быть семьей. Каждый должен быть доволен – от первого до последнего игрока. Хочу, чтобы довольны были все. Они все нам для побед очень важны».

После матча с ПАОКом он заявил игрокам в раздевалке: «Знаю, что вы обозлены, но важно, что вы дрались до конца, до последнего свистка судьи. И это то, что я вынесу из сегодняшней игры».

Полузащитник АЕКа Христос Албанис рассказал, что привнес Каррера: «Он добавил несколько нужных элементов в игру. Когда ты в порядке психологически – ты играешь лучше».

Что говорят эксперты? В одной из статей проанализировали важный матч АЕКа против «Олимпиакоса» (0:0). Эксперты обратили внимание на несколько вещей:

• Лучший свой матч в АЕКе провел Огнен Враньеш (помнит его по «Краснодару»?).

• Прогрессировал центральный защитник клуба Мариос Ойконому.

• Каррера очень правильно подготовил команду ментально – она была внимательна и отчаянно сражалась ради общей цели.

• Каррера не боится менять схемы применительно к сопернику – АЕК стартовал с 4-3-3, потом играл 4-1-4-1, в конце после удаления Симоэша перестроился на 3-5-1.

• АЕК еще и бегает лучше чем раньше – тогда останавливался в 70-х минутах, сейчас игроков хватает до финального свистка.

• Вывод: Каррера пока что работает отлично, особенно это касается тактической части, умения прочесть ходы соперника.

В еще одной статье после другого важного матча – против «Пао» – говорится, что теперь понятно, как выглядит новое лицо АЕКа под руководством Карреры. Тренер создает команду циников, базирующуюся на крепкой защите и качественном нападении для добычи нужного результата. Команду, которая жертвует зрелищностью ради результата. Отмечается, что АЕК совершенно не боялся соперника и упрямо следовал плану, Каррера же сознательно держал свою команду в обороне, а некоторым игрокам раздал особые указания, которые тоже сработали.

Гол Араухо на восьмой минуте был и победным. АЕК выиграл у «Панатинаикоса» и оторвался от него на семь очков.

«Не ожидал столь успешного начала работы в АЕК. Но надеялся, что мы сможем показать хорошие результаты, исходя из той работы над физикой и тактикой, что тренерский штаб и команда проводят ежедневно», – говорит о своем старте сам Каррера. Судя по результатам и публикациям, у тренера все хорошо в АЕКе.

Скоро у него будет еще больше важных матчей. Это первый сезон в Греции, где первые шесть команд после 26 туров (сейчас прошло 23) разыграют места в ЛЧ/ЛЕ между собой в отдельном турнире. Каждый сыграет с каждым по два раза, так что есть шанс даже догнать убежавшие вперед «Олимпиакос» и ПАОК. Место в этой компании АЕК себе уже обеспечил. Весной будет очень интересно.