Всем кажется, что возвращение Хави в «Барсу» – красивая история. На самом деле это мутная политика

Самому Хави не позавидуешь.

В последние пару дней очень сильно обострились слухи об увольнении из «Барселоны» Вальверде и приходе Хави. Все авторитетные источники подтвердили: клуб ведет переговоры с бывшим игроком.

Все возможные тренерские перестановки – это не просто решения, принятые из-за результатов. «Барселона» – это отдельная страна со своей политикой. И эта политика обычно играет решающую роль. Похоже, так и сейчас.

Ситуация в руководстве очень неоднозначная

В начале 2014-го Жозеп Бартомеу стал президентом «Барселоны». Спустя несколько месяцев он назначил Луиса Энирке главным тренером, с которым команда выиграла все, что могла. С того момента у Бартомеу появился приличный карт-бланш в клубе.

Но с 2016-го «Барселона» ни разу не выходила в финал Лиги чемпионов и постепенно утратила уникальный стиль на поле. Это связано с приходом Вальверде, который отказался от стиля и два раза убийственно вылетал из плей-офф ЛЧ.

Бартомеу пригласил Вальверде и все два с половиной года высказывал ему полное доверие. Даже когда результаты и атмосфера вокруг клуба были ужасными. Буквально пару месяцев назад, в ноябре, Бартомеу говорил, что Вальверде – идеальный тренер для «Барсы».

Получается, приглашая в клуб Хави, Бартомеу переобувается?

Грубо говоря – да. Но тут все глубже. Летом 2021 года в «Барселоне» будут переизбирать президента. Предварительно два главных кандидата: Бартомеу (либо человек из его окружения) и Виктор Фонт (оппозиционер Бартомеу).

Учитывая, какая атмосфера сейчас вокруг «Барсы», Бартомеу нужно что-то менять, чтобы не потерять власть через полтора года. Поэтому, приглашая Хави сейчас, Бартомеу хочет решить две проблемы.

twit text — Goal (@goal) January 12, 2020

1. Дать фанатам то, чего они хотят. В Барселоне все обожают Хави. Это сгладит обстановку и на какое-то время вернет Бартомеу позитивное отношение.

2. Переиграть своего соперника – Фонта, который близко дружит с Хави и уже разработал стратегию развития «Барсы», по которой Хави станет главным тренером через пару лет. Приглашая Хави сейчас, Бартомеу лишит Фонта одного из главных стратегических козырей.

Хави наверняка понимает все нюансы своего приглашения. Поэтому ему сложно принять решение. С одной стороны, есть большой риск и понимание, что с его приходом не все так просто. С другой, осуществление мечты – тренировать родной клуб.

Что будет, если Хави возглавит «Барсу»?

Тогда ему предстоит ответить на несколько важных вопросов.

Есть ли у него навыки менеджера, чтобы разрулить ситуацию в клубе?

Костяк «Барселоны» постарел. Пике, Альбе, Бускетсу, Суаресу и Месси – всем 30+ лет. Команде нужна плавная перестройка. А нынешнее руководство, похоже, видит в Хави человека, который придет и решит все проблемы сразу. Совсем не ясно, насколько Хави готов к этому.

Как он будет обновлять состав, если дружит с этим самым костяком?

Мы знаем Хави как человека максимально дружелюбного и неконфликтного. А для решения проблем в клубе часто приходится принимать радикальные и дерзкие решения. Хави окажется в сложной ситуации: с одной стороны, нужно менять ситуацию в команде; с другой, не портить отношения с друзьями.

А насколько Хави вообще хороший тренер?

Он был феноменальным игроком. Партнеры и специалисты называли его тренером на поле. А когда Хави учился на тренера, о нем говорили как о самом талантливом и работоспособном ученике.

Вот только доказать это у него пока не получается. Сейчас он не очень удачно тренирует катарский «Аль-Садд». С ним команда упала с первого места в чемпионате на третье; заняла последнее место на клубном чемпионате мира; проиграла в полуфинале азиатской ЛЧ. На стадионе «Аль-Садда» несколько матчей фанаты скандировали об увольнении Хави.

Пока Хави совсем не доказал, что он может быть хорошим тренером. А его уже приглашают в один из главных клубов мира. Это, как минимум, странно.