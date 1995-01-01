Мы не обращаем внимания на важную проблему нашего футбола – детских тренеров

Футболисты виноваты далеко не всегда.

Я занимался футболом, когда был совсем ребенком, больше десяти лет назад. Отлично помню, как нас готовили к играм и как мы играли на турнирах. Самое-самое главное всегда – результат. Плевать, как и во что мы играем. Главное – победа/ничья. Любыми способами.

Поэтому, забивая первыми, мы почти всегда садились к своим воротам. Помню установку тренера на второй тайм, когда мы обыгрывали фаворита турнира: «Толян (главный здоровяк команды), просто выбивай мячи за стадион. Пусть бегают. Время на нас играет… Так, остальные. Ниче не придумываем. От оборонки. Получил мяч – выбил вперед, там зацепимся». И так далее.

Так было когда-то. Мне казалось, что это пыльные времена и сейчас, спустя 12 лет, все иначе. Недавно я общался с младшим братом своего друга, который играет в молодежной команде нашего города. Я как будто слушал истории из своего детства.

Ничего не меняется. Точнее меняется, конечно, но очень-очень медленно и не повсеместно.

То, от чего мы плюемся, смотря на ФНЛ, РПЛ и выступления наших клубов в еврокубках, программируется в футболистах с самого детства. Центральных защитников учат сидеть у своих ворот и выбивать мячи. Крайних – быть рядом с центральными. Полузащитников – не заигрываться в атаке. Нападающих – цепляться за мячи.

Естественно, так не везде. Но по-прежнему в большинстве молодежных команд. Талантов, которые в этом грубом футболе выделяются, выдергивают академии больших клубов и учат футболу почти с нуля.

Почему все так?

Тут могут быть названы сотни частных причин, объясняющие ужасы детского футбола в стране. Но давайте к одной, которая была выбрана до этого – тренерской.

Кто обычно приходит тренировать детей? Бывшие или неудавшиеся футболисты. Важно, что это люди, которых учили играть точно так же, как описано выше. Для которых тренировки – это классика с установкой на физику, а не мышление. А игры – выбор лучших с установкой на результат, а не на качество.

Почему тренеры так зациклены на результате? Разве в молодежных командах он вообще имеет значение?

Потому что руководители (и вся система) определяет качество тренера исключительно по результату. И соответственно поощряет его только за результаты.

Денежно – ну тут понятно; тренеры еще и обычно копеечно зарабатывают, поэтому победа любой ценой становится сильнейшим стимулом. И карьерно – чем лучше у тренера результат, тем больше вероятность, что он пойдет работать с командой взрослее. Тем ближе он к хорошим деньгам и телевизору.

И вот так получается, что дети-футболисты – это материал для тренера, на котором можно заработать денег и двинуться выше. Нераскрытые таланты (которых очень много и которые в потенциале очень сильны) его не интересуют. Только очевидные, готовые здесь и сейчас.

А вообще, футбол – это не отдельная субстанция. Это часть двигателя. Которая так или иначе повторяет его механизмы. Но об этом уже не здесь.