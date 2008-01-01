Самые преданные игроки. В этом списке Акинфеев выше Месси, а Шунин опережает Мюллера и Пике

В топ-30 сразу четверо наших.

Transfermarkt составил список самых преданных своим командам игроков. Мы выбрали фильтр по топ-10 европейских лиг и показали десятку самых долгоиграющих за свои клубы футболистов.

Интересно, что следом идут Джорджо Кьеллини, Серхио Рамос. А в топ-30 залезли Антон Шунин (который в «Динамо» уже 12 лет и 10 месяцев – 17 место), Гилерме (играет за «Локомотив» уже 12 лет и 3 месяца – 24 место) и Алан Дзагоев (располагается на 27 месте с 11 годами и 10 месяцами в составе ЦСКА). И это лучше показателей Жерара Пике, Давида Алабы и Томаса Мюллера.

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