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    Самые преданные игроки. В этом списке Акинфеев выше Месси, а Шунин опережает Мюллера и Пике


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    Голосов: 2
    Сегодня, 18:09
    В топ-30 сразу четверо наших.

    Transfermarkt составил список самых преданных своим командам игроков. Мы выбрали фильтр по топ-10 европейских лиг и показали десятку самых долгоиграющих за свои клубы футболистов.

    Интересно, что следом идут Джорджо Кьеллини, Серхио Рамос. А в топ-30 залезли Антон Шунин (который в «Динамо» уже 12 лет и 10 месяцев – 17 место), Гилерме (играет за «Локомотив» уже 12 лет и 3 месяца – 24 место) и Алан Дзагоев (располагается на 27 месте с 11 годами и 10 месяцами в составе ЦСКА). И это лучше показателей Жерара Пике, Давида Алабы и Томаса Мюллера.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: АГН Москва, Максим Константинов, ZUMAPRESS, imago-images.de, AFLO, aicfoto/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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