Пара абзацев по каждому матчу.

«Интер» – «Славия» – 1:1

Этим летом «Интер» потратил на трансферы почти в 20 раз больше, чем «Славия»: 155 против 8 миллионов. Из этой суммы 50 миллионов Конте отдал на укрепление центра полузащиты. Итог очной встречи: «Интер» отыгрался на последней минуте, а «Славия» полностью контролировала центр поля (и это без Алекса Крала).

«Славия» удивила в том матче: полностью забила среднюю линию (65% владения мячом в этой зоне), перебила «Интер» по дальним ударам (6 против 1), хотя в общем-то это фишка именно миланцев. А гол забил Петер Олайинка – первый нигериец с 2002 года, отличившийся в дебютном матче.

«Наполи» – «Ливерпуль» – 2:0

У «Ливерпуля» снова не получилось в Неаполе. В прошлом сезоне: супервялая игра, один единственный гол, забитый Мертенсом.

В этом сезоне ситуация идентичная. Разве что в ворота «Ливерпуля» влетел не один мяч, а два. Отдельный привет Льоренте – он забил первый гол за «Наполи».

«Зальцбург» – «Генк» – 6:2

Путевки в плей-офф ЛЧ в этой группе заранее забронировали «Наполи» и «Ливерпуль». У «Зальцбурга» и «Генка» свои разборки. Первый очный матч – огонь: 8 голов и один герой, Эрлинг Холанн.

Несколько фактов о Холанне:

Оформил хет-трик в этом матче.

Стал третьим футболистом в истории ЛЧ, забивший три гола в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.

Это его четвертый хет-трик в сезоне.

17 голов в 9 матчах в этом сезоне.

И да, Холанну всего 19 лет.

«Боруссия Д» – «Барселона» – 0:0

И снова Фати. Нет, он не забил. Он просто вышел на поле в старте и стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов (16 лет и 351 день). Кстати, спустя час его сменил Лео Месси – это его первая игра за «Барсу» в этом сезоне.

Главная возможность забить была у «Боруссии». Но пенальти Ройса потащил Тер Штеген.

«Аякс» – «Лилль» – 3:0

Матч, который запомнится благодаря двум моментам.

Первый – дебютный гол Промеса за «Аякс» в ЛЧ.

Второй – пощечина Давиду Нересу от Тадича (над этим даже гоготнул Де Роон из «Аталанты»). Конфликт закончился поцелуйчиком.

twit text — Marten de Roon (@Dirono) September 17, 2019

«Челси» – «Валенсия» – 0:1

Немного неожиданная победа «Валенсии», учитывая доминирования «Челси» в плане ударов, владения мячом, созданных опасных моментов.

На нашем партнерском проекте «Гол» мы недавно писали о том, что не стоит смотреть на результаты «Челси» на старте сезона – они не отображают реальное положение дел. Количество пропущенных голов тоже полноценно не говорит о состоянии команды, зато отлично характеризует оборону «Челси». 7 матчей – 14 пропущенных мячей. «Челси» пропускает в каждом матче этого сезона.

«Бенфика» – «РБ Лейпциг» – 1:2

В сезоне-2017/18 «Хоффенхайм» пересилил себя и залез в групповой этап Лиги чемпионов. Правда, ничего хорошего ЛЧ дебютантам не принесла: 3 поражения и 3 ничьи в группе с «Шахтером», «Лионом» и «Ман Сити».

Сейчас «РБ Лейпцигом» руководит Юлиан Нагельсманн (тот самый, который натерпелся в ЛЧ вместе с «Хоффенхаймом» в прошлом году). И сложная победа над «Бенфикой» стала первой в Лиге чемпионов в его карьере.

Еще по теме:

Азмун забил с травмой, а Семак угадал с тактикой. Что мы увидели в первом матче «Зенита» в ЛЧ