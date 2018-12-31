В «Андерлехте» образовался небольшой филиал «Манчестер Сити». Компани и Беллами тренируют, Насри играет

Это имиджевый ход: клубу нужны звезды, чтобы выйти из кризиса.

Компани приехал в «Андерлехт», он будет играть и тренировать

В конце июня «Андерлехт» представил Венсана Компани. Должность необычная – играющий тренер. Руководители команды предполагают, что в ближайшие сезоны Компани будет еще выходить на поле, совмещая игровую карьеру с участием в тренировочном процессе. Но через пару лет он окрепнет в управленческом плане и заменит Саймона Дэвиса на посту главного тренера.

На презентации Компани рассказал о том, каким он будет тренером: «Опыт работы с Гвардиолой в «Манчестер Сити»? Это было похоже на занятия в университете. Он объяснял все с такой четкостью, я узнал от него очень многое. Я не Гвардиола в любом случае. Но я думаю, что я был хорошим учеником».

И, по данным Bleacher Report, Компани действительно перед «Андерлехтом» много готовился у Гвардиолы. Том Уильямс пишет: в последний сезон Компани часто тусовался среди Пепа и его помощников: Микеля Артеты и Родольфо Бореллы. Кроме того, Гвардиола нередко задерживал его после тренировок в зале для тактических занятий.

Компани сразу сказал, что не хочет мешать Дэвису работать. Но, как показали три товарищеских встречи «Андерлехта», с «Бенфикой», «Аяксом» и «Ауденарде», именно он играл роль тренера, когда сам не был на поле.

Беллами будет тренировать в академии «Андерлехта», недавно его выгнали из «Кардиффа» из-за провокаций

Вся тренерская карьера Беллами связана с «Кардиффом». В 2016-м его позвали работать с командой U-18. Через год руководство команды повысило Беллами, и с того момента в его обязанности входила работа со всеми молодежными командами. Он курировал их, занимался подбором персонала, организацией товарищеских матчей, но был более внимателен к команде до 18 лет.

Зимой это сотрудничество оборвалось. Беллами обвинил в ксенофобии и антианглийских жестах (он был жесток с англичанами в команде, оскорблял Англию), но сам он был не очень согласен с этими обвинениями. Беллами утверждал, что его оклеветали, и в знак протеста добровольно ушел из команды.

Теперь Беллами будет тренировать «Андерлехт» U-21. По данным бельгийского инсайдера Кристофа Терро, приглашение Беллами – инициатива Компани. В будущем, когда Компани доберется до поста главного тренера, валлиец будет его ассистентом.

В «Андерлехт» приехал Насри, здесь он оказался из-за Компани

Практика этого перехода показывает: трансферами в «Андерлехте» теперь занимается Венсан Компани. Самир Насри перешел в команду после того, как «Вест Хэм» не стал продлевать с ним контракт. И Насри сразу дал понять: в клубе он оказался из-за Компани.

«Мы много беседовали с Винни относительно философии команды, относительно планов на будущее. Мысленно я согласился сразу же, но мне просто хотелось еще раз послушать доводы Компани, и, знаете, он полностью убедил меня», – сказал Насри в интервью L’Equipe.

Как утверждает сам игрок, деньги для него не были приоритетным условием. «Я хотел остаться в Европе, ведь у меня есть маленький сын. Я не искал более выгодный контракт за границей. Деньги для меня не на первом месте», – также заверил всех Насри.

Столько всего, связанного с «Сити». Зачем это «Андерлехту»?

Кажется, назначение Компани, приглашения Беллами и Насри – исключительно имиджевая история. В 2017-м бизнесмен Марк Кук приобрел «Андерлехт» за 100 миллионов евро. Вместе с клубом шел бонус в виде штрафа от ФИФА, постоянными конфликтами с болельщиками и огромными дырами в бюджете.

Разбираем проблемы по порядку.

Первая – ФИФА оштрафовала «Андерлехт» за неправильно оформленные трансферы, хотя дело могло закончиться баном на еврокубки на пару сезонов. В начале июня в офис клуба пришла претензия на не до конца оформленные сделки в период с 2012 по 2015 года. ФИФА намекала на неустановленные суммы бонусов, непрописанные зарплаты в некоторых договорах. Клуб сослался на то, что все это было при старом руководстве. Чиновники из ФИФА пошли навстречу и выслали клубу штраф в 300 тысяч швейцарских франков.

Вторая – болельщики в последние годы без конца протестуют против руководства. При семье Ванден Сток (прежних владельцах) средняя посещаемость домашних матчей «Андерлехта» снизилась на 35%. Компани уже устроил встречу с фанатами перед стартом сезона, чтобы хоть как-то повлиять на эту ситуацию.

Третья – в команде острая нехватка денег. На это сильно влияют последние результаты команды в чемпионате Бельгии. В последний раз «Андерлехт» был чемпионом два года назад. Последний сезон – огромнейший провал с точки зрения результата. Команда заняла шестое место по итогам игрового года и впервые с 1963 года пролетела мимо еврокубков.

Расклад максимально печальный для клуба. По данным DeMorgen, из-за этого фиаско он лишился трех миллионов евро – минимум четверти от трансферного бюджета на лето. Оставшихся денег с трудом хватает на содержание имеющихся игроков и старенького потертого стадиона, который в последний раз реконструировался в 1983 году.

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Спортивный директор Майкл Вершурен о назначении Компани сказал так: «Венсан должен помочь нам выйти на новый, более яркий, этап нашей истории». Кажется, Компани придется здорово постараться, чтобы вытащить клуб из такой ямы.

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