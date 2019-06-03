Почему «Зенит» стал чемпионом? Рассказываем в подкасте

Новый выпуск нашего подкаста – про главный российский клуб этого сезона. «Зенит» выиграл чемпионат, проводил крутые трансферы и делал классный ютуб-канал. Но, кажется, он все еще остается командой одного города, а большинство его заслуг объясняют деньгами и влиянием «Газпрома».
В подкасте мы обсудили, почему «Зенит» стал в этом году чемпионом и чем так крут Семак. А еще – почему многие не любят «Зенит» и что ему нужно сделать, чтобы стать по-настоящему главной российской командой.
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Для навигации:
01:12 «Зенит» точно был лучшим клубом в этом году?
04:05 Как «Зенит» праздновал чемпионство? Аудиорепортаж!
07:45 Осенью «Зенит» чуть не проиграл сезон. Что там случилось?
09:51 Семак
12:51 Вспоминаем главные проблемы «Зенита» в этом году. Их было много
17:09 Важная особенность «Зенита» в этом сезоне – крутые трансферы
20:47 Плеханов – о том, как добиться успеха
22:36 Многие относятся к «Зениту» с недоверием. Почему так?
27:57 «Зенит» – это Капитан Марвел. Ему сложно сопереживать
29:33 У «Газпрома» слишком много влияния на футбол. И это тоже мешает «Зениту»
34:23 Как «Зенит» борется со стереотипами: соцсети, ютуб, долгосрочное развитие
42:25 Трансфер Азмуна – крутейший пример работы с болельщиками