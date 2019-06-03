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    Почему «Зенит» стал чемпионом? Рассказываем в подкасте


    4
    Голосов: 4
    03.06.2019 17:57
    Это главный клуб России.

    Новый выпуск нашего подкаста – про главный российский клуб этого сезона. «Зенит» выиграл чемпионат, проводил крутые трансферы и делал классный ютуб-канал. Но, кажется, он все еще остается командой одного города, а большинство его заслуг объясняют деньгами и влиянием «Газпрома».

    В подкасте мы обсудили, почему «Зенит» стал в этом году чемпионом и чем так крут Семак. А еще – почему многие не любят «Зенит» и что ему нужно сделать, чтобы стать по-настоящему главной российской командой.

    Слушать на ютубе:

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    Для навигации:

    01:12 «Зенит» точно был лучшим клубом в этом году?

    04:05 Как «Зенит» праздновал чемпионство? Аудиорепортаж!

    07:45 Осенью «Зенит» чуть не проиграл сезон. Что там случилось?

    09:51 Семак

    12:51 Вспоминаем главные проблемы «Зенита» в этом году. Их было много

    17:09 Важная особенность «Зенита» в этом сезоне – крутые трансферы

    20:47 Плеханов – о том, как добиться успеха

    22:36 Многие относятся к «Зениту» с недоверием. Почему так?

    27:57 «Зенит» – это Капитан Марвел. Ему сложно сопереживать

    29:33 У «Газпрома» слишком много влияния на футбол. И это тоже мешает «Зениту»

    34:23 Как «Зенит» борется со стереотипами: соцсети, ютуб, долгосрочное развитие

    42:25 Трансфер Азмуна – крутейший пример работы с болельщиками

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +671

      Mariner 4 часа назад

      Чего? Зенит не любят? Вообще-то наоборот - Зенит самый популярный клуб страны. А не любят если только в Москве. Но это банальная зависть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6140

      KLIM777 7 часов назад

      Победителей не любят только завистливые псы)

      Сильные люди уважают, а свои любят!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Zubo 8 часов назад

      Почему не любят, враньё ! Не любят Спартак, а Зенит я любил, люблю и буду любить !

      2
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