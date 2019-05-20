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    Игра престолов, Мстители и футбол – это одно и то же


    2.8
    Голосов: 5
    20.05.2019 09:40
    Тяжело поверить, что для ЛЧ в этом году не писали сценарий.

    Это восемнадцатый выпуск подкаста «Скинь мяч», его тема – два самых обсуждаемых культурных явления этой весны – последний сезон «Игры престолов» и фильм «Мстители: Финал».

    Мы заметили, что и у первого, и у второго очень много общего с футболом. Да, на первый взгляд звучит странно, но послушайте и убедитесь сами.

    Наш подкаст на ютубе:

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    Для навигации:

    01:12 Спойлеры в футболе – такое вообще есть?
    07:07 Все смотрят футбол в прямом эфире. С фильмами и сериалами сейчас происходит практически то же самое
    09:02 Ходить в кино как на стадион и ездить ради него в другую страну
    13:41 Вы сами выбираете, как это смотреть: хоть один раз в год, хоть весь сезон
    23:30 Последние серии «Игры престолов» – провал?
    24:18 А финал «Мстителей»?
    26:10 Футбол в этом сезоне: говно или нормально?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 5
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 21 мая 2019, 11:03

      Баба яга, домовенок Кузя, Порошенко и футбол- это одно и тоже.


      Читаем подкаст на бомбардир.долпайоп.ком

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 20 мая 2019, 18:08

      Нахер это дерьмо престолов!
      Посмотрел 1.5 серии, блюванул и забыл. Фигня полная !

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 мая 2019, 20:04

      Бомбардиру отчаянно не хватает рейтинга, что уже всеми путями пытаемся накрутить клики и комменты? Вон на соккере опубликовали новость о том, как Бельерин относится к запрету на аборты. Что дальше будет?

      3
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      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Cules2013 18 мая 2019, 21:09

      И не говори-ка! Даже от твоего сообщения пользы больше (без шуток). Я узнал, что Соккер ещё существует.

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 мая 2019, 18:55

      Не смотрел престолы. Не смотрел мстителей. Смотрю футбол!!!

      4
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