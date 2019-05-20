Игра престолов, Мстители и футбол – это одно и то же

Это восемнадцатый выпуск подкаста «Скинь мяч», его тема – два самых обсуждаемых культурных явления этой весны – последний сезон «Игры престолов» и фильм «Мстители: Финал».
Мы заметили, что и у первого, и у второго очень много общего с футболом. Да, на первый взгляд звучит странно, но послушайте и убедитесь сами.
Наш подкаст на ютубе:
Места, где тоже есть наш подкаст. Подписывайтесь:
Для навигации:
01:12 Спойлеры в футболе – такое вообще есть?
07:07 Все смотрят футбол в прямом эфире. С фильмами и сериалами сейчас происходит практически то же самое
09:02 Ходить в кино как на стадион и ездить ради него в другую страну
13:41 Вы сами выбираете, как это смотреть: хоть один раз в год, хоть весь сезон
23:30 Последние серии «Игры престолов» – провал?
24:18 А финал «Мстителей»?
26:10 Футбол в этом сезоне: говно или нормально?