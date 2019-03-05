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    Бернардески сильно следит за формой: отказался от вредной пищи, делает упражнения на сердце. Это помогает ему стать лучше


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    Голосов: 4
    Сегодня, 21:55
    А из-за него может уйти Дибала.

    В «Ювентусе» давно капризничает Пауло Дибала. Сначала он ссорился с Аллегри из-за своей роли в команде: коуч получил Роналду, запихнул Дибалу на правый фланг, и это сильно не понравилось игроку. Результат – небольшой конфликт и вроде как примирение.

    Сейчас заговорил агент Дибалы, его брат Густаво: «Очень большие шансы, что Пауло уйдет из «Ювентуса», ему нужны перемены. Многие игроки «Юве» недовольны, не только Пауло. Он не единственный, кто уйдет. За пределами поля с Роналду нет проблем, они есть на поле. Конкурировать с ним невозможно, а Пауло еще молод».

    В словах Густаво Дибалы нет абсолютно никакого смысла. Роналду – футболист левого фланга, которого очень редко отправляют в центр нападения. Дибала играет на правой бровке, периодически смещаясь в зону АПЗ. В одном Густаво прав: его брат-футболист действительно проигрывает конкуренцию. Но только не Роналду, а Федерико Бернардески. Все дело в том, что Бернардески уже долгое время работает над собой, и это позволило ему выйти на фантастический уровень.

    Роналду научил Бернардески следить за едой

    В «Юве» у Криштиану несколько реальных корешей. Первый – соотечественник Канселу. Второй – Пауло Дибала, с которым, несмотря на вбросы брата Пауло, много совместных фотографий и обнимашек после забитых голов. Третий – Бернардески. Футболистов можно заметить на тренировках: они вместе выполняют упражнения, смеются, часто выходят из автобусов, разговаривая друг с другом. А еще Бернардески подарил Роналду на Рождетво собственный портрет, созданный художником Мурраном Билли.

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    Публикация от text (@fbernardeschi)

    Кажется, эта дружба уже повлияла на Бернардески. Это можно заметить по изменению в его рационе пищи. Бернардески отказался от алкоголя, жирной пищи, фастфуда. Теперь он ест исключительно натуральные продукты. Кроме того, раз в неделю он полностью отказывается от мяса. В колонке для The Players Tribune он рассказывал, что такая диета помогает его телу дольше оставаться в тонусе и быстрее восстанавливаться после нагрузок. Она помогла ему сбросить вес и выглядеть несколько рельефнее. В сентябре он весил 83 килограмма. Его вес сейчас – 75,6.

    У Бернардески были проблемы с сердцем, сейчас он специально нагружает его во время пауз

    В той же колонке Бернардески рассказывал: «Когда мне было 16, врачи обнаружили у меня проблемы с сердцем. Дело в ускоренном росте. Я вымахал на пару десятков сантиметров буквально за год, и это сильно сказалось на моем самочувствии». Тогда врачи запретили ему тренироваться в течение полугода. Он жил в общежитии и пару раз в неделю заезжал в клинику на медобследования. К его счастью, врачи помогли ему поправить здоровье. Но теперь он внимательно следит за состоянием сердца.

    В этом ему помогает Дарио Гарбьеро, физиотерапевт «Ювентуса». Гарбьеро составляет ему специальную программу на отпуск, но делает это без лишнего фанатизма. В нее входят легкая пробежка, бассейн (очень желательно), ближе к концу отпуска – начало занятий в фитнес-зале. «Мне важно мое здоровье. Я слежу за ним внимательно, чтобы играть как можно дольше. Для этого я поддерживаю форму в свободное от футбола время. У меня в подвале стоят специальные тренажеры для занятия кардио. За 4-5 дней до начала отпуска я захожу туда и провожу по полтора-два часа», – рассказывает Бернардески.

    Бернардески изменился, чтобы заиграть на топ-уровне

    В «Фиорентине» Бернардески уже считали игроком топ-уровня. Поэтому он позволял себе выкрутасы:

    • Опаздывал на тренировки или пропускал их – было перед тем, как уйти в «Юве».

    • Часто тусовался в ночных клубах, попадался папарацци.

    • Отказывался подписывать новый контракт и вместе с Борхой Валерой мотал руководству нервы, говоря о быстром уходе.

    В «Ювентусе» он изменился. Это произошло во многом благодаря Андреа Аньелли. Функционер перед трансфером игрока провел с ним беседу и дал понять: в «Ювентусе» его закидоны никто терпеть не будет. Кажется, результат от этого разговора все же есть. Два года в команде – ни одной ссоры, скандала, стычки, конфликта. У Бернардески безупречная репутация: он не попадает в стыдные истории и не портит имидж команды какими-то действиями.

    Семья и родные помогает Бернардески

    Бернардески не говорит о своей личной жизни. Более того, в его инстаграме нет фотографий его девушки. Сейчас он встречается с итальянской супермоделью Вероникой Циарди (фотография для друга тут). Она старше Федерико на девять лет. Пара проводит вместе все свободное время. Хотя молодые люди никогда и не приходят вдвоем на мероприятия.

    Недавно с Вероникой произошел неприятный инцидент. Во время матча с «Торино» в дом пары пытались влезть грабители. Вероника, вернувшись домой, увидела, что рядом с домом был припаркован автомобиль, а железные ворота были взломаны. Девушка позвонила в полицию и включила сигнализацию, отпугнув воров.

    А еще у него есть две собаки, которых он просто обожает. Кажется, девушка Федерико может спокойно предъявить ему: у него в инстаграме море фотографий с песиками, но нет ни одной с ней.

    text

    Публикация от text (@fbernardeschi)

    Все это действительно делает его лучше

    Диета, спокойный семейный образ жизни положительным образом повлиял на его игру. Вот несколько показателей, подтверждающих это:

    1. По обводкам он – один из лидеров «Юве». В среднем за матч он делает 4,63 обводки (второй результат в команде. У Роналду – 5,1).

    2. По точности ударов он тоже второй. В створ ворот мяч летит в 75,7% случаев. У Роналду – в 81%.

    3. Процент удачных передач составляет 63%.

    «Я счастлив в «Юве». Меня все устраивает. Трансфер в другую команду? Подождите, дайте мне насладиться жизнью и карьерой в «Ювентусе» – так Бернардески говорит о клубе, в котором, несмотря на конкуренцию, он за год стал лидером и основным игроком.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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