Говорят, в «Юве» конфликт: Дибала против Аллегри. Это правда?

Жест Роналду на что-то намекнул.

Итальянские СМИ успешно обрабатывают новый скандал. По информации Football italia, у Макса Аллегри конфликт с Дибалой. Причем довольно давно. В сентябре GdS сообщила читателям: Дибала резко отреагировал на замену в матче с «Наполи». Вчера, после победы «Юве» над «Сассуоло», поползла новая волна слухов.

Причина связана с Криштиану. Он, празднуя гол, показал маску – фирменный жест Дибалы. Любители конспирологии сразу же зашевелились и выдали версию: Роналду видит конфликт Дибалы с тренером и полностью поддерживает в нем друга. Дибала же, который почти весь матч просидел на скамейке, угрюмо поглядывал на успехи товарищей и вышел на поле всего на 7 минут.

У причин конфликта есть две версии

Пока стороны сглаживают острую ситуацию. Дибала говорит, что счастлив в «Юве», планирует задержаться тут на много лет и доволен работой с Аллегри. Макс же обещает, что аргентинец станет великим игроком и заявляет: «Время от времени всем нужно сидеть на скамейке запасных – так можно перезарядить батареи».

Итальянские журналисты внимательно выслушивают отмазки сторон, но все равно не верят им. Они предлагают две причины конфликта.

1. Аллегри заблокировал трансфер Дибалы в «Реал», не спросив мнение игрока. По информации TuttoSport, Пауло попал в шорт-лист «Мадрида» на усиление в зимнее трансферное окно, и испанцы даже связывались с «Юве» по этому вопросу. Дальше руководства и Аллегри эти обсуждения не прошли, хотя Дибала несколько раз намекал, что ему льстит интерес со стороны «Реала».

2. Аллегри ставит игру на Роналду, не замечая Дибалы. И эта версия кажется наиболее вероятной.

Дибала стал играть при Роналду по-другому?

Сам Аллегри считает, что нет. «У разных игроков разные характеристики. – говорит Макс. – Дибала играет для нас ту же роль, что и в прошлом году. Роналду больше забивает, нам нужен игрок, способный найти пространство». Видно, что Аллегри привирает.

Дибала никогда не был главным нападающим в «Юве». Даже в прошлом году, когда обязанности основного форварда команды передавались между Игуаином и Манджукичем, Пауло играл где-то на подыгрыше с позиции «девятки». При этом Аллегри высоко ценил его главное качество – скорость – и полагался на резкие забегания Дибалы в чужую штрафную.

В прошлом сезоне у Дибалы было больше моментов, больше ударов, а, следовательно, больше голов. Для сравнения: за 23 матча чемпионата Италии прошлого сезона он забил 14 голов. В этом за тот же отрезок – всего 2.

Аллегри закрывает глаза на атакующие качества Дибалы, зато пользуется его организационными способностями. За весь прошлый сезон аргентинец отдал 5 голевых передач. За эти игровые полгода – уже четыре.

Год назад важнейшими характеристиками Дибалы были удары по чужим воротам, обводки. В этом сезоне они немного изменились. Теперь игру аргентинца оценивают по:

• Успешным обводкам (средний показатель за матч увеличился с 61% до 72,45%).

• Количеству выполненных передач (было 57,2 за матч: стало 71,3).

• По количеству касаний. Матч с «Кьево» стал просто показателем игры Дибалы в этом сезоне. Он сделал 2 ассиста, 101 раз коснулся мяча (личный рекорд нападающего в этом сезоне Серии А). В прошлом сезоне Дибала чаще играл под нападающим. Его перемещения с приходом Роналду идеально иллюстрирует тепловая карта в игре с «Кьево».

Дибале все больше доверяют вспомогательные роли, хотя сам он кайфует от голов (об этом он недавно сказал журналисту Паоло Бандини). Для того, чтобы на новой позиции забивать голы так же часто, как и в прошлом сезоне, ему, возможно, не хватает, скорости и техники. Идеальный пример такого перфоманса – Алексис Санчес в «Аресанале». Он выстраивал игру команды и одновременно был ее главным бомбардиром.

Как отношения Дибалы с Аллегри отражаются на Роналду

Глупо предполагать, что Дибала завидует КриРо, через которого теперь идет вся игра «Ювентуса». Нет, футболисты отлично ладят друг с другом. Перед самым переходом Роналду в «Юве» итальянская пресса исследовала взаимоотношения португальца с одноклубниками в его прошлых командах и выяснила: в каждой команде у него был лучший друг (или даже два). В «МЮ» – Руни и Нани. В «Реале» – Марсело (которого он до сих пор пытается переманить в Турин). В «Ювентус» Рон закорешился с Дибалой.

С самого начала отрезка его карьеры в «Юве» появлялись фотографии, где они вместе на тренировках:

text text Публикация от text (@paulodybala) 10 Авг 2018 в 4:27 PDT

Либо вдвоем празднуют гол:

Отличительная черта взаимоотношений Роналду с другими игроками – он может сказать об игровых качествах своих партнеров. Но КриРо никогда не будет комментировать слухи и вставать на чью-то сторону в случае какого-то конфликта. С октября (с того момента, когда появились первые слухи о ссоре между Дибалой и Аллегри) он всего четыре раза поговорил с журналистами о Пауоло. И во всех интервью рассказал примерно одно и то же: какой Дибала уникальный и какая классная карьера его ждет.

Кажется, жест Роналду в матче с «Сассуоло» был случайным празднованием. Вряд ли КриРо будет портить отношения с тренером, который полностью полагается на него, даже такими непрозрачными способами.

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