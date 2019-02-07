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    Это исследование научит всех бить пенальти


    4
    Голосов: 13
    07.02.2019 15:15
    Больше никаких разочарований.

    Аналитики из InStat провели масштабное исследование о пенальти. Оно основывается на изучении 100 000 ударов и наконец-то объясняет, как успешно исполнять одиннадцатиметровые.

    Кто авторы?

    InStat – российская компания, которая занимается спортивной аналитикой с 2007 года. Она впервые стандартизировала методику расчета ТТД и создала огромную базу данных, позволяющую подобрать футболиста по конкретным техническим характеристикам.

    Клиенты компании – большие европейские клубы: «Реал», «ПСЖ» и «МЮ». Благодаря информации из InStat Винисиус в этом сезоне переехал из Бразилии прямиком в основу «Реала», а «ПСЖ» потратил почти 50 миллионов евро на Леандро Паредеса. Некоторые исследования компании выкладываются в открытый доступ: например, после Кубка Конфедераций РФС активно изучала результативность на турнире.

    Исследование пенальти – одно из самых масштабных, которое выпустили в InStat. Но намного важнее не его масштаб, а его значимость. Пенальти – важная составляющая успеха любой команды, и каждая из них хочет минимизировать риск промаха.

    Как и куда надо бить?

    Исследование получилось очень детальным и подробным: оно анализирует каждый этап исполнения пенальти – от силы удара до количества шагов. Вот основные моменты

    Взгляд. Во время разбега лучше смотреть на голкипера – так шансы забить повышаются почти на 7% (75,96%) Вы сможете изменить направление удара, если вратарь начнет заваливаться в угол раньше времени.

    Шаги. Помните удар Симоне Дзадзы на Евро-2016? После этого промаха многие думают, что разбег перед ударом – плохая идея. Результаты исследования опровергают этот стереотип: самые успешные пенальтисты отмеряют не меньше 6 шагов перед исполнением пенальти (77,63% забитых голов). Разумеется, это не значит, что надо повторять за Дзадзой, но удар с места – не лучшая альтернатива.

    Скорость. Не пытайтесь разгоняться слишком медленно или слишком быстро: так вы запутаете не голкипера, а себя. Самые успешные пенальтисты подбегают к мячу с нормальной скоростью – 73,91% точных ударов.

    Сила. Очень часто пенальти бьют игроки с самым сильным ударом. В этом нет ничего плохого, если игрок умеет это делать: вспомним пушечные удары Халка в левую девятку. Но во всех остальных ситуациях статистика однозначна: чем слабее удар, тем выше вероятность забить (74,44% для слабых ударов против 71,89% для сильных).

    Направление. Здесь проще перечислить, куда бить не надо. Во-первых, это удары по центру. Да, вратарь почти наверняка куда-то прыгнет, но с вероятностью в 20,63% вы просто попадете в перекладину. Во-вторых (и это удивительно), не стоит бить в правый верхний угол. Если удары в верхний левый угол считаются самыми эффективными (83,53%), то здесь ситуация обстоит иначе: всего 77,59% забитых голов и вероятность 12,06% попасть в штангу.

    Можно ли бить красиво и эффективно?

    Можно. InStat выделяет четыре вида удара, которые впечатлят каждого и могут закончиться успешно.

    Удар Адуриса. Самое новое исполнение в списке – его придумал форвард «Атлетика» Ариц Адурис в прошлом году. Он отвел ногу назад, имитируя начало разбега, но вместо этого сразу нанес удар в правый нижний угол. Вратарь успел прыгнуть, но до мяча не дотянулся.

    Паненка. Самый популярный обманный удар, который все еще эффективен. Мы помним, что при ударе по центру самая большая опасность – это попадание в перекладину. В случае с ударом паненкой этого риска почти нет. Главное – не бейте в сторону, Федор Смолов не одобряет.

    Розыгрыш. Здесь все просто: вместо удара отдавайте пас на ход вбегающему в штрафную партнеру по команде. Ему остается лишь сильно пробить мимо ошеломленного вратаря.

    Парадинья. Этот удар стал известен благодаря Пеле: на ЧМ-1970 он остановился после разбега, и когда вратарь завалился в угол, бразилец спокойно отправил мяч в противоположный.

    Что еще важно?

    • В серии пенальти преимущество имеет команда, которая начинает первой. 51,48% побед против 48,52% у догоняющих.

    • Мужчины бьют пенальти лучше, чем женщины: 75,57% успешных ударов против 73,65%. Но среди вратарей – ситуация обратная: вероятность сделать сейв у женщин на 0,2% выше, чем у мужчин.

    • Опытные игроки исполняют пенальти лучше всех. Но и здесь есть интересный парадокс: юниоры до 18 лет забивают с пенальти чаще, чем футболисты от 18 до 25.

    Павел Мамаев – в пятерке лучших пенальтистов Европы. Он 13 раз пробивал пенальти, и каждый раз оказывался точен. На первом месте немец Макс Крузе: он ни разу не промахивался после 24 голов с точки.

    • Если учитывать пенальтистов, которые промахивались, то однозначным лидером будет Роберт Левандовски. Из 48 пенальти он промахнулся лишь трижды.

    С полным исследованием можно ознакомиться в группе Facebook компании InStat (на английском языке) или на сайте издания Marca (на испанском).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, givemesport.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +91

      Ozabot 9 февраля 2019, 11:25

      Думаю, тут еще много дополнительных факторов упущено. Ударная нога: правша или левша, а отсюда и влияние на «эффективный угол»; степень усталости игроков, ведь вратарь всегда свежее бьющего; домашняя встреча или гостевая, где болельщики тоже делают атмосферу и так далее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 февраля 2019, 09:57

      Вратари тоже читают это, хех)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Lord_ks 8 февраля 2019, 08:59

      Идеальный вариант: 17-тилетний пацанчик быстро бежит издалека и, глядя не на мяч, а на вратаря, слабо бьёт в верхний левый угол. По-моему, получился бред.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 7 февраля 2019, 20:30

      Просто статистика и не более.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 20:24

      Это сильно смахивает на описательную статистику, а это уровень старшей школы, только на примере гигантской базы данных. Мне вот интересно:
      - 100 тыс. пенальти - это откуда столько набралось? Это точно не опечатка?
      - А результаты достоверны? Разница в пару процентов не вселяет уверенности. Уровень значимости p какой? Понятно, что на такой выборке достоверность почти гарантирована даже при минимальных различиях, но всё же. К тому же, увеличение шанса забить на пару % - это как-то не вселяет оптимизма.
      Я без всяких исследований скажу, что психология решает на 80% успешность пробития пенальти, на 15% умение вратаря, на 4,9% техническое мастерство, и на 0,1% всё то, что указано в данной статье.

      1
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      Рейтинг: +58

      u_ban > Cules2013 7 февраля 2019, 21:31

      Если этот анализ можешь повлиять на пробитие пенальти твоих игроков хотя бы на 0,1% лучше, почему бы и нет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Cules2013 7 февраля 2019, 23:44

      Думаю, что полноценная проверка гипотез, прогнозирование и т.д., разумеется, были сделаны, просто эта информация предоставляется только платным клиентам компании. Это и понятно: исследование такого масштаба нерентабельно делать совсем бесплатным, зато такая «демо версия» вполне может привлечь новых клиентов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Ad84 7 февраля 2019, 17:41

      Странно, Хамза Лахмар с 22/22 забитых пенальти есть в таблице среди тех кто промахивался, но нет в таблице среди тех кто всегда точен.... в чем то да ошибочка

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Ad84 7 февраля 2019, 18:07

      В верхней таблице данные только по европейским лигам. Он не в Европе играет.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 7 февраля 2019, 17:28

      >>самые успешные пенальтисты отмеряют не меньше 6 шагов перед исполнением пенальти (77,63% забитых голов).

      И тут же таблица, где цифры совершенно другие - из которых как раз следует, что делать больше 4 шагов контрпродуктивно.

      1
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      Рейтинг: +26

      Lurcesaptor > Torvald64 7 февраля 2019, 18:11

      Спасибо большое, поправили!

      3
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      Рейтинг: +71

      nikki22 7 февраля 2019, 16:11

      смотреть на вратаря и бить пенальти- это не для наших команд! можно же запросто не попасть по мечу во время удара!

      4
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      Рейтинг: +13

      sanek1111 > nikki22 7 февраля 2019, 17:13

      Ну если по мечу-то без ног можно остаться.

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > nikki22 7 февраля 2019, 17:25

      это точно а то по мечу попадешь и без ноги останешься а вот если по мячу то может повезет и забьют

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 7 февраля 2019, 16:00

      интересно :)

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