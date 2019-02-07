Это исследование научит всех бить пенальти

Больше никаких разочарований.

Аналитики из InStat провели масштабное исследование о пенальти. Оно основывается на изучении 100 000 ударов и наконец-то объясняет, как успешно исполнять одиннадцатиметровые.

Кто авторы?

InStat – российская компания, которая занимается спортивной аналитикой с 2007 года. Она впервые стандартизировала методику расчета ТТД и создала огромную базу данных, позволяющую подобрать футболиста по конкретным техническим характеристикам.

Клиенты компании – большие европейские клубы: «Реал», «ПСЖ» и «МЮ». Благодаря информации из InStat Винисиус в этом сезоне переехал из Бразилии прямиком в основу «Реала», а «ПСЖ» потратил почти 50 миллионов евро на Леандро Паредеса. Некоторые исследования компании выкладываются в открытый доступ: например, после Кубка Конфедераций РФС активно изучала результативность на турнире.

Исследование пенальти – одно из самых масштабных, которое выпустили в InStat. Но намного важнее не его масштаб, а его значимость. Пенальти – важная составляющая успеха любой команды, и каждая из них хочет минимизировать риск промаха.

Как и куда надо бить?

Исследование получилось очень детальным и подробным: оно анализирует каждый этап исполнения пенальти – от силы удара до количества шагов. Вот основные моменты

Взгляд. Во время разбега лучше смотреть на голкипера – так шансы забить повышаются почти на 7% (75,96%) Вы сможете изменить направление удара, если вратарь начнет заваливаться в угол раньше времени.

Шаги. Помните удар Симоне Дзадзы на Евро-2016? После этого промаха многие думают, что разбег перед ударом – плохая идея. Результаты исследования опровергают этот стереотип: самые успешные пенальтисты отмеряют не меньше 6 шагов перед исполнением пенальти (77,63% забитых голов). Разумеется, это не значит, что надо повторять за Дзадзой, но удар с места – не лучшая альтернатива.

Скорость. Не пытайтесь разгоняться слишком медленно или слишком быстро: так вы запутаете не голкипера, а себя. Самые успешные пенальтисты подбегают к мячу с нормальной скоростью – 73,91% точных ударов.

Сила. Очень часто пенальти бьют игроки с самым сильным ударом. В этом нет ничего плохого, если игрок умеет это делать: вспомним пушечные удары Халка в левую девятку. Но во всех остальных ситуациях статистика однозначна: чем слабее удар, тем выше вероятность забить (74,44% для слабых ударов против 71,89% для сильных).

Направление. Здесь проще перечислить, куда бить не надо. Во-первых, это удары по центру. Да, вратарь почти наверняка куда-то прыгнет, но с вероятностью в 20,63% вы просто попадете в перекладину. Во-вторых (и это удивительно), не стоит бить в правый верхний угол. Если удары в верхний левый угол считаются самыми эффективными (83,53%), то здесь ситуация обстоит иначе: всего 77,59% забитых голов и вероятность 12,06% попасть в штангу.

Можно ли бить красиво и эффективно?

Можно. InStat выделяет четыре вида удара, которые впечатлят каждого и могут закончиться успешно.

Удар Адуриса. Самое новое исполнение в списке – его придумал форвард «Атлетика» Ариц Адурис в прошлом году. Он отвел ногу назад, имитируя начало разбега, но вместо этого сразу нанес удар в правый нижний угол. Вратарь успел прыгнуть, но до мяча не дотянулся.

Паненка. Самый популярный обманный удар, который все еще эффективен. Мы помним, что при ударе по центру самая большая опасность – это попадание в перекладину. В случае с ударом паненкой этого риска почти нет. Главное – не бейте в сторону, Федор Смолов не одобряет.

Розыгрыш. Здесь все просто: вместо удара отдавайте пас на ход вбегающему в штрафную партнеру по команде. Ему остается лишь сильно пробить мимо ошеломленного вратаря.

Парадинья. Этот удар стал известен благодаря Пеле: на ЧМ-1970 он остановился после разбега, и когда вратарь завалился в угол, бразилец спокойно отправил мяч в противоположный.

Что еще важно?

• В серии пенальти преимущество имеет команда, которая начинает первой. 51,48% побед против 48,52% у догоняющих.

• Мужчины бьют пенальти лучше, чем женщины: 75,57% успешных ударов против 73,65%. Но среди вратарей – ситуация обратная: вероятность сделать сейв у женщин на 0,2% выше, чем у мужчин.

• Опытные игроки исполняют пенальти лучше всех. Но и здесь есть интересный парадокс: юниоры до 18 лет забивают с пенальти чаще, чем футболисты от 18 до 25.

• Павел Мамаев – в пятерке лучших пенальтистов Европы. Он 13 раз пробивал пенальти, и каждый раз оказывался точен. На первом месте немец Макс Крузе: он ни разу не промахивался после 24 голов с точки.

• Если учитывать пенальтистов, которые промахивались, то однозначным лидером будет Роберт Левандовски. Из 48 пенальти он промахнулся лишь трижды.

С полным исследованием можно ознакомиться в группе Facebook компании InStat (на английском языке) или на сайте издания Marca (на испанском).