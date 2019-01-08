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    Бекхэм появился на обложке с макияжем и рассказал, как раньше боролся с неуверенностью


    2
    Голосов: 7
    08.01.2019 19:15
    Опять экспериментирует.

    Так выглядит обложка январского номера журнала Love, где Дэвид Бекхэм появился с накрашенными глазами и в белом костюме от Dior. Ярко-зеленым цветом Дэвиду подкрасили и татуировку на шее.

    text

    Публикация от text (@thelovemagazine)

    Автор образа – фэшн-директор мужской линии Dior Ким Джонс. С Бекхэмом он пересекается уже не первый раз. Например, Джонс проектировал утренний костюм, в котором Дэвид Бекхэм был на свадьбе принца Гарри в мае 2018-го. Джонс был номинантом многих премий по дизайну мужской одежды, работал арт-стилистом и даже выпускал собственную коллекцию.

    Смелый макияж называют одной из главных тенденций красоты в 2019 году. Его уже использовали актрисы Лупита Нионго, Камилла Белль и Лили Рейнхарт. Теперь в список к ним добавился и Дэвид Бекхэм, который остается в трендах моды. Например, он выпускал собственную коллекцию Modern Essentials для H&M, а недавно поучаствовал в представлении новых вещей от британской марки Kent & Curwen. Частично коллекция сделана по сериалу «Острые козырьки».

    text

    Публикация от text (@davidbeckham)

    В анонсе нового номера журнала Love приводятся важные цитаты из интервью Бекхэма: «Я всегда был тем ребенком в углу, который мало разговаривал. Выход на поле давал уверенность. Быть профессиональным футболистом – все, чего я хотел». «Так началась моя карьера, и я почувствовал себя свободнее, увереннее и счастливее. Я превратился в совершенно другого человека. Когда я был на поле, я знал, что это то, что я могу сделать лучше всего». Посыл таков, что необычные фотографии помогли Дэвиду окончательно победить замкнутость и зависимость от чужого мнения.

    Люди по-разному восприняли такой вид Бекхэма:

    theresnobodyquitelikec: «Я очень редко пишу комментарии в инстаграме, но что этот человек делал со своими возможностями, кроме зарабатывания денег для своего бренда? Почему он никогда не использовал свой голос для искоренения гомофобии в футболе, издевательств в школах или для помощи детям, которые стремятся стать футболистами. Пожалуйста, не показывайте такие перемены, если хотите сохранить репутацию соответствующего журнала. Бекхэм к этому не имеет отношения».

    214keturah: «Он носит макияж? Почему из мужчин пытаются сделать женщин? Извините, но мне нравятся мужественные мужчины».

    kara30416: «Дэвид Боуи вдохновил?»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: инстаграм
    Рейтинг: 2 Голосов: 7
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 10 января 2019, 16:19

      При всем уважении к Бэксу но макияж? А в следующий раз с дилдо в одном месте? Что за бред...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 января 2019, 13:47

      Бэкс хорош херней страдать, ты же нормальный парень (или был)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 9 января 2019, 08:51

      Остановите Землю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 9 января 2019, 04:14

      Мокрожопый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 января 2019, 00:15

      Бэкхэм остановись.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный 8 января 2019, 23:58

      Бекхем педалька.бекхем педалька. Голубизна продолжает свое шествие по миру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 января 2019, 22:42

      в голосовании нет 3 варианта - мне пох.., называется.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 января 2019, 22:29

      У него что ветрянка?Че он весь в зеленке?

      2
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 8 января 2019, 22:29

      Лучше бы я не видел этот "новый" образ!....

      2
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 8 января 2019, 20:55

      ***** рекламный по жизни,и в футбол нормально никогда не играл(((

      0
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