Бекхэм появился на обложке с макияжем и рассказал, как раньше боролся с неуверенностью

Опять экспериментирует.

Так выглядит обложка январского номера журнала Love, где Дэвид Бекхэм появился с накрашенными глазами и в белом костюме от Dior. Ярко-зеленым цветом Дэвиду подкрасили и татуировку на шее.

text text text Публикация от text (@thelovemagazine) 7 Янв 2019 в 7:24 PST

Автор образа – фэшн-директор мужской линии Dior Ким Джонс. С Бекхэмом он пересекается уже не первый раз. Например, Джонс проектировал утренний костюм, в котором Дэвид Бекхэм был на свадьбе принца Гарри в мае 2018-го. Джонс был номинантом многих премий по дизайну мужской одежды, работал арт-стилистом и даже выпускал собственную коллекцию.

Смелый макияж называют одной из главных тенденций красоты в 2019 году. Его уже использовали актрисы Лупита Нионго, Камилла Белль и Лили Рейнхарт. Теперь в список к ним добавился и Дэвид Бекхэм, который остается в трендах моды. Например, он выпускал собственную коллекцию Modern Essentials для H&M, а недавно поучаствовал в представлении новых вещей от британской марки Kent & Curwen. Частично коллекция сделана по сериалу «Острые козырьки».

text text text Публикация от text (@davidbeckham) 5 Янв 2019 в 8:24 PST

В анонсе нового номера журнала Love приводятся важные цитаты из интервью Бекхэма: «Я всегда был тем ребенком в углу, который мало разговаривал. Выход на поле давал уверенность. Быть профессиональным футболистом – все, чего я хотел». «Так началась моя карьера, и я почувствовал себя свободнее, увереннее и счастливее. Я превратился в совершенно другого человека. Когда я был на поле, я знал, что это то, что я могу сделать лучше всего». Посыл таков, что необычные фотографии помогли Дэвиду окончательно победить замкнутость и зависимость от чужого мнения.

Люди по-разному восприняли такой вид Бекхэма:

theresnobodyquitelikec: «Я очень редко пишу комментарии в инстаграме, но что этот человек делал со своими возможностями, кроме зарабатывания денег для своего бренда? Почему он никогда не использовал свой голос для искоренения гомофобии в футболе, издевательств в школах или для помощи детям, которые стремятся стать футболистами. Пожалуйста, не показывайте такие перемены, если хотите сохранить репутацию соответствующего журнала. Бекхэм к этому не имеет отношения».

214keturah: «Он носит макияж? Почему из мужчин пытаются сделать женщин? Извините, но мне нравятся мужественные мужчины».

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