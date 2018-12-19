Провал года для ЦСКА – защитник Чернов. Он очень плох

Почему он?

Никита Чернов – уникальный футболист. В 2015-м году защитник сыграл за сборную России почти целый матч с Австрией, хотя на тот момент еще даже не дебютировал в РПЛ. Все это время в ЦСКА постоянно ждут, когда Чернов сможет без проблем играть в основе. «Балтика», «Енисей» и «Урал» в разные годы брали Никиту в аренду, чтобы тот набрался опыта на всех уровнях.

Теперь наконец-то созрели и в ЦСКА, где до этого использовали 22-летнего Чернова только в кубковых играх. Он сыграл в 11 матчах чемпионата и в пяти – Лиги чемпионов, а клуб уже предложил ему продление истекающего через год контракта. Вот только в пяти последних играх чемпионата и в победном матче с «Реалом» на «Бернабеу» Чернов сидел на скамейке.

Между этими встречами он вышел на замену с «Ромой» и отыграл полный матч с «Викторией» на месте дисквалифицированного Магнуссона. Такое использование игрока объективно, потому что у ЦСКА снова нет надобности в Чернове как в футболисте основы. Бекао и Магнуссон просто лучше, а проблему перехода на три защитника решили переводом в центр универсального Набабкина. Кажется, Чернову надо работать над собой и снова что-то доказывать, но виноват только он сам.

Все плохо?

Никита Чернов начал сезон в основном составе. Когда он был на поле в матчах РПЛ, ЦСКА пропустил семь из восьми голов в чемпионате. В шести матчах без Никиты команда дала забить только «Енисею» в 17-м туре, но все равно выиграла тот матч со счетом 2:1.

Зато во встрече первого круга против «Енисея» (1:1) во многом вскрылись недостатки Чернова. Нападающий красноярцев Михаил Костюков в том матче что мог забить минимум трижды. В одном из моментов ему проиграл персональную борьбу Магнуссон, в двух других – Чернов.

Уже в первом тайме ЦСКА чуть не пропустил из-за его невнимательности во время обычной фланговой подачи.

Связка Бодула и Костюкова все-таки сработала после перерыва, но уже в других обстоятельствах.

В матче с «Рубином» Чернова тоже обыграли в моменте с голом, но там он остался во время стандарта против двоих соперников. «Спартак» забил прямым ударом со штрафного от Фернандо, «Локомотив» победил из-за опыта и нацеленности Хеведеса. Там Чернов тоже был на поле, но прямо в голевых эпизодах не замечался.

Слабость Чернова очевидно вскрылась в матче с «Краснодаром», где ЦСКА вел со счетом 1:0, а потом пропустил дважды подряд. В эпизоде со вторым голом «Краснодара» Чернов провалился, а потом его убрали из состава.

В Лиге чемпионов Чернов тоже участвовал в пропущенных голах. Ошибки в матчах с «Ромой» и встречей с «Реалом» в «Лужниках» можно вынести за скобки хотя бы из-за уровня соперников и обстоятельств (удаление Магнуссона). ЦСКА занял последнее место в группе из-за потерянных очков в играх с «Викторией» (ничья 2:2 и поражение 1:2). Именно тут особое внимание на Чернова. Вот его провал в первом голевом эпизоде чешского матча.

Еще два одинаковых момента, где проявился авантюризм Чернова. Он часто опрометчиво бросается на соперников, но не успевает добраться до мяча. Получаются опасные ситуации.

Чернов получает много желтых карточек и уже пропускал выездную встречу с «Анжи» из-за дисквалификации. За 11 матчей РПЛ у него пять предупреждений, у Бекао шесть, у Магнуссона и Набабкина по три. Здесь важен контекст. Бекао свои карточки получает в борьбе и благодаря собственной жесткости. Карточки Чернова обычно выходят из эпизодов, где он проигрывает позицию и хватает соперника руками.

По ключевым показателям Чернов проигрывает всем конкурентам по ЦСКА. В РПЛ у него 13 отборов (у Бекао – 32), 19 перехватов (6-е место в команде) и всего 4 заблокированные передачи. Чернов на равных с Магнуссоном и Набабкиным блокирует удары (по 6) и совершил 18 фолов (одинаковый показатель с Бекао). В общем сравнении это не дает ему никаких преимуществ, а еще у Чернова нет вообще никаких результативных действий.

Что дальше?

В карьере Чернова были и хорошие моменты. Например, в предыдущем сезоне его даже хотели экстренно вернуть из аренды, когда травму получил Васин. Чернов хорошо проявлял себя на уровне Премьер-лиги, а в ЦСКА провел несколько удачных матчей в этом сезоне. Даже его эмоциональный всплеск со скандальной подписью к фотографии после игры со «Спартаком» – хорошее явление для понимания настроения.

«Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе. Думаю, отказ Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее», – говорил о нем бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов. Он надеялся, что Чернов будет всегда играть в основе в тройке с Бекао и Магнуссоном.

Реальность такова, что ЦСКА готовится выкупить контракт Бекао и ждет полного восстановления Васина, а перспективы Чернова стали хуже. Все идет к тому, что весной Чернов окончательно сядет в запас или отправится в очередную аренду. Особенно учитывая вылет ЦСКА из Кубка России и непопадание команды в весеннюю часть еврокубков. Некоторые болельщики с этим тоже соглашаются.

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