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Провал года для ЦСКА – защитник Чернов. Он очень плох

Почему он?

Никита Чернов – уникальный футболист. В 2015-м году защитник сыграл за сборную России почти целый матч с Австрией, хотя на тот момент еще даже не дебютировал в РПЛ. Все это время в ЦСКА постоянно ждут, когда Чернов сможет без проблем играть в основе. «Балтика», «Енисей» и «Урал» в разные годы брали Никиту в аренду, чтобы тот набрался опыта на всех уровнях.

Теперь наконец-то созрели и в ЦСКА, где до этого использовали 22-летнего Чернова только в кубковых играх. Он сыграл в 11 матчах чемпионата и в пяти – Лиги чемпионов, а клуб уже предложил ему продление истекающего через год контракта. Вот только в пяти последних играх чемпионата и в победном матче с «Реалом» на «Бернабеу» Чернов сидел на скамейке.

Между этими встречами он вышел на замену с «Ромой» и отыграл полный матч с «Викторией» на месте дисквалифицированного Магнуссона. Такое использование игрока объективно, потому что у ЦСКА снова нет надобности в Чернове как в футболисте основы. Бекао и Магнуссон просто лучше, а проблему перехода на три защитника решили переводом в центр универсального Набабкина. Кажется, Чернову надо работать над собой и снова что-то доказывать, но виноват только он сам.

Все плохо?

Никита Чернов начал сезон в основном составе. Когда он был на поле в матчах РПЛ, ЦСКА пропустил семь из восьми голов в чемпионате. В шести матчах без Никиты команда дала забить только «Енисею» в 17-м туре, но все равно выиграла тот матч со счетом 2:1.

Зато во встрече первого круга против «Енисея» (1:1) во многом вскрылись недостатки Чернова. Нападающий красноярцев Михаил Костюков в том матче что мог забить минимум трижды. В одном из моментов ему проиграл персональную борьбу Магнуссон, в двух других – Чернов.

Уже в первом тайме ЦСКА чуть не пропустил из-за его невнимательности во время обычной фланговой подачи.

Связка Бодула и Костюкова все-таки сработала после перерыва, но уже в других обстоятельствах.

В матче с «Рубином» Чернова тоже обыграли в моменте с голом, но там он остался во время стандарта против двоих соперников. «Спартак» забил прямым ударом со штрафного от Фернандо, «Локомотив» победил из-за опыта и нацеленности Хеведеса. Там Чернов тоже был на поле, но прямо в голевых эпизодах не замечался.

Слабость Чернова очевидно вскрылась в матче с «Краснодаром», где ЦСКА вел со счетом 1:0, а потом пропустил дважды подряд. В эпизоде со вторым голом «Краснодара» Чернов провалился, а потом его убрали из состава.

В Лиге чемпионов Чернов тоже участвовал в пропущенных голах. Ошибки в матчах с «Ромой» и встречей с «Реалом» в «Лужниках» можно вынести за скобки хотя бы из-за уровня соперников и обстоятельств (удаление Магнуссона). ЦСКА занял последнее место в группе из-за потерянных очков в играх с «Викторией» (ничья 2:2 и поражение 1:2). Именно тут особое внимание на Чернова. Вот его провал в первом голевом эпизоде чешского матча.

Еще два одинаковых момента, где проявился авантюризм Чернова. Он часто опрометчиво бросается на соперников, но не успевает добраться до мяча. Получаются опасные ситуации.

Чернов получает много желтых карточек и уже пропускал выездную встречу с «Анжи» из-за дисквалификации. За 11 матчей РПЛ у него пять предупреждений, у Бекао шесть, у Магнуссона и Набабкина по три. Здесь важен контекст. Бекао свои карточки получает в борьбе и благодаря собственной жесткости. Карточки Чернова обычно выходят из эпизодов, где он проигрывает позицию и хватает соперника руками.

По ключевым показателям Чернов проигрывает всем конкурентам по ЦСКА. В РПЛ у него 13 отборов (у Бекао – 32), 19 перехватов (6-е место в команде) и всего 4 заблокированные передачи. Чернов на равных с Магнуссоном и Набабкиным блокирует удары (по 6) и совершил 18 фолов (одинаковый показатель с Бекао). В общем сравнении это не дает ему никаких преимуществ, а еще у Чернова нет вообще никаких результативных действий.

Что дальше?

В карьере Чернова были и хорошие моменты. Например, в предыдущем сезоне его даже хотели экстренно вернуть из аренды, когда травму получил Васин. Чернов хорошо проявлял себя на уровне Премьер-лиги, а в ЦСКА провел несколько удачных матчей в этом сезоне. Даже его эмоциональный всплеск со скандальной подписью к фотографии после игры со «Спартаком» – хорошее явление для понимания настроения.

«Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе. Думаю, отказ Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее», – говорил о нем бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов. Он надеялся, что Чернов будет всегда играть в основе в тройке с Бекао и Магнуссоном.

Реальность такова, что ЦСКА готовится выкупить контракт Бекао и ждет полного восстановления Васина, а перспективы Чернова стали хуже. Все идет к тому, что весной Чернов окончательно сядет в запас или отправится в очередную аренду. Особенно учитывая вылет ЦСКА из Кубка России и непопадание команды в весеннюю часть еврокубков. Некоторые болельщики с этим тоже соглашаются.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Россия ЦСКА Чернов Никита
Комментарии (29)
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delux746
1545120475
Васин тоже не самый лучшей вариант в центре, у Чернова есть еще время прогрессировать
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BRO_football
1545121347
Васина тоже поначалу не воспринимали всерьез и сажали его в долгий запас. А потом после ухода Игнашевича и Березуцких он внезапно стал незаменяемым игроком основы, даже в сборной России.
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maxpav
1545122278
Перерыв только начался, а здесь уже пытаются распять игрока и выкинуть из команды. А кто может четко сказать, что Васин лучше Чернова? И чем лучше. На мой взгляд НИЧЕМ!!! И при Бекао и Набабкине лучше иметь на лавке Чернова чем Васина. имхо
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Viper for CSKA
1545134275
Вполне нормальный защитник, способный прогрессировать. Капелло не дурак, талант в нем увидел не просто так. Ставь его ЛВ почаще, мог быть уже на порядок сильнее. Возраст небольшой для ЦЗ, может набрать и стать лучшим русским центральным защитником в будущем. А насчёт ошибок, вспомните, сколько в его возрасте пороли Березуцкие. И ради интереса вспомните про Кутепова. У Чернова были и сильные матчи, небольшой спад ничего не значит. Главное- работать над собой.
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vladimir-7
1545141136
Какой провал года ЦСКА, вратари и защитники ЦСКА пропустили 8 голов и это меньше всех, среди команд РПЛ.
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ufos73
1545142950
Чернов это неудачная пиар компания Нигера, и не более того, Было смешно видеть в сборной когда не провел ни одной игры в ПЛ ))
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Snek
1545152085
С Черновым всё в порядке, 22 года, игрок ротации топового клуба РПЛ. Автор ты ожидал, что он должен играть как Пике или что?
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Dominator777
1545168708
Из защитников, которые играют в основе армейского клуба, Чернов пока самый слабый. Но с учетом возраста есть время, чтобы приобрести опыт. Кроме того, на серьезных футбольных сайтах (англоязычных) про молодого игрока либо пишут много хорошего (если играет хорошо), либо констатируют одной строкой слабую игру, но не пишут громадную статью о его слабой игре.
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maxpav
1545208262
Выкладывать "аналитику" от какого то сопливого блогера? Я думал, что Бомбардир более солидное спортивное СМИ.
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Yuriy_Shahta
1545209600
Автору походу занятся нечем
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