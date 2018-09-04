Чанов: «Отказ Слуцкого от Чернова несколько лет назад был большой ошибкой»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о своем отношении к обновленной команде армейцев в этом сезоне.

«Обновленная команда мне нравится. Идет строительство нового коллектива, мы во время работы с Газзаевым также сталкивались с этим, и на этот процесс ушло около года. Думаю, здесь перестройка будет не меньше, но уже сейчас команда мне импонирует. Хотя не совсем нравится ситуация в задней линии.

Считаю, что даже после выздоровления Васина стоит оставить тройку защитников Бекао, Магнуссон, Чернов. Мне очень нравится эта тройка, ребята должны сыгрываться.

И вообще хочу отметить Чернова. Жаль, что с «Уралом» он играл не с первых минут. Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе. Думаю, отказ Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее», – сказал Чанов.

В текущем сезоне Чернов провел шесть матчей в Премьер-лиге, записав в них на свой счет две желтые карточки.