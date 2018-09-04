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  • Чанов: «Отказ Слуцкого от Чернова несколько лет назад был большой ошибкой»

Чанов: «Отказ Слуцкого от Чернова несколько лет назад был большой ошибкой»

4 сентября 2018, 07:42
8

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о своем отношении к обновленной команде армейцев в этом сезоне.

«Обновленная команда мне нравится. Идет строительство нового коллектива, мы во время работы с Газзаевым также сталкивались с этим, и на этот процесс ушло около года. Думаю, здесь перестройка будет не меньше, но уже сейчас команда мне импонирует. Хотя не совсем нравится ситуация в задней линии.

Считаю, что даже после выздоровления Васина стоит оставить тройку защитников Бекао, Магнуссон, Чернов. Мне очень нравится эта тройка, ребята должны сыгрываться.

И вообще хочу отметить Чернова. Жаль, что с «Уралом» он играл не с первых минут. Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе. Думаю, отказ Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее», – сказал Чанов.

В текущем сезоне Чернов провел шесть матчей в Премьер-лиге, записав в них на свой счет две желтые карточки.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Чернов Никита Магнуссон Хердур Бекао Родриго Газзаев Валерий Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1536036892
За спиной Игнашевича и братанов у молодого Чернова не было никакого шанса заиграть. А тем более когда ЦСКА надо было играть, чтобы попадать в ЛЧ и зарабатывать там деньги. Поэтому от него не отказались, а отдавали в аренду в клубы где он мог проходить в состав получая игровую практику и набираться мастерства и опыта.
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bset
1536038451
Сидя в запасе особо не раскроешься. А тут была постоянная практика. И очень большие сомнения, что Васин будет играть в запасе. Гончаренко его очень любит. Да и по поводу сыгранности - не стоит забывать, что Бекао нам не принадлежит и вполне возможно, что в следующем сезоне придется сыгранность оттачивать заново.
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Чахлик Невмерущий
1536088000
Да что Чернов что Васин они друг друга стоят!
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