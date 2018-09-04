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    Чанов: «Отказ Слуцкого от Чернова несколько лет назад был большой ошибкой»

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о своем отношении к обновленной команде армейцев в этом сезоне.

    «Обновленная команда мне нравится. Идет строительство нового коллектива, мы во время работы с Газзаевым также сталкивались с этим, и на этот процесс ушло около года. Думаю, здесь перестройка будет не меньше, но уже сейчас команда мне импонирует. Хотя не совсем нравится ситуация в задней линии.

    Считаю, что даже после выздоровления Васина стоит оставить тройку защитников Бекао, Магнуссон, Чернов. Мне очень нравится эта тройка, ребята должны сыгрываться.

    И вообще хочу отметить Чернова. Жаль, что с «Уралом» он играл не с первых минут. Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе. Думаю, отказ Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее», – сказал Чанов.

    В текущем сезоне Чернов провел шесть матчей в Премьер-лиге, записав в них на свой счет две желтые карточки.

    Источник: Известия

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    04.09.2018 07:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 4 сентября 2018, 22:06

      Да что Чернов что Васин они друг друга стоят!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 сентября 2018, 08:20

      Сидя в запасе особо не раскроешься. А тут была постоянная практика. И очень большие сомнения, что Васин будет играть в запасе. Гончаренко его очень любит. Да и по поводу сыгранности - не стоит забывать, что Бекао нам не принадлежит и вполне возможно, что в следующем сезоне придется сыгранность оттачивать заново.

      5
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      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > bset 4 сентября 2018, 11:27

      Бекао не принадлежит, но у ЦСКА есть право выкупа, чем видимо и воспользуются по окончанию аренды.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 сентября 2018, 07:54

      За спиной Игнашевича и братанов у молодого Чернова не было никакого шанса заиграть. А тем более когда ЦСКА надо было играть, чтобы попадать в ЛЧ и зарабатывать там деньги. Поэтому от него не отказались, а отдавали в аренду в клубы где он мог проходить в состав получая игровую практику и набираться мастерства и опыта.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > orechyn 4 сентября 2018, 08:20

      Мне просто странно, что Слава этого не догоняет. Лично с ним не знаком, а вот с его отцом и меньшим братом Виктором Чановым доводилось пресекаться и общаться, светлая им память.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 4 сентября 2018, 08:35

      Пересекаться ( буква "е" не пропечаталась )

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Рубик Докоян 4 сентября 2018, 12:57

      Хорошо что не продали

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > directorpg 4 сентября 2018, 19:47

      Как-то на вскидку и не припомню кого в последние годы ЦСКА продавал клубам РФПЛ, тем более своих молодых. Кто не подходил отдавали в аренду набираться игровой практики и мастерства: Васина, Чернова, Базелюка, Караваева. И не только в наши клубы, но и заграницу.

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