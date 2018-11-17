42-летний болгарский вратарь установил крутой рекорд Европы

Он играл еще со Стоичковым, показывал усы трибуне, а теперь рубится в Лиге наций.

• Болгарскому голкиперу Георги Петкову в марте исполнилось 42 года. Он был вызван на ноябрьские матчи своей сборной против Кипра и Норвегии, причем вызов пришел впервые аж с 2009 года. Петков вышел в стартовом составе на игру с киприотами и отразил два удара из трех, летевших в створ ворот. Однажды пришлось пропустить, но спасти команду было тяжело – соперник реализовал выход один на один. Матч закончился вничью 1:1. У Болгарии пока еще есть шанс выиграть группу.

• Для вратаря европейской сборной в международных соревнованиях – это рекордный возраст. Петкову 42 года и 8 месяцев, а предыдущий рекорд среди голкиперов держался более 80 лет, обладал им вратарь из Ирландии. Самый же возрастной полевой игрок – грек Гиоргос Кудас, который сыграл за сборную Греции в 1995 году аж в 48 лет – это было в товарищеском матче против Югославии. Мировой рекорд принадлежит Джорджу Веа, который пару месяцев назад в 51-летнем возрасте сыграл за Либерию целых 79 минут в товарищеской игре против Нигерии. Впрочем, представитель ФИФА отказался считать героизм Веа рекордом, учитывая неофициальный статус матча.

• Что касается Петкова, то он не слишком известен за пределами Болгарии – играл здесь всю карьеру кроме сезона-2011/12, когда уезжал выступать за команду из Кипра. Два других клуба, за которые он играл, это софийские «Славия» и «Левски». В «Славии» Петков выиграл кубок Болгарии, а в «Левски» – целых 11 трофеев, в том числе и четыре чемпионства, а еще с этой командой доходил до четвертьфинала Кубка УЕФА и выступал в Лиге чемпионов. Вратарем года в Болгарии становился трижды.

• В 2013 году «Левски» упустил титул чемпиона в последнем туре, сыграв вничью 1:1 со «Славией», в которой выступал Петков. Голкипер после финального свистка приложил палец между носом и ртом, изобразив усы. Так он передал привет владельцу «Левски» Тодору Баткову, из-за которого покинул клуб за несколько лет до этого.

• У Петкова непростые отношения с фанатами софийского ЦСКА, а после этого случая ему начали скандировать: «Покажи усы!». Но ополчились и болельщики «Левски». Позже Петков объяснял, что как раз фанатов «Левски» обидеть не хотел – жест был адресован только Баткову. А еще ходили слухи, что в детстве вратарь симпатизировал именно ЦСКА, но он сам их развеял: «Нет, ни за какую софийскую команду я не болел вообще. Просто судьба в итоге забросила меня в «Славию».

• За сборную Болгарии Петков дебютировал еще в 1998 году в неудачной игре с Марокко: за неделю до Нового года болгары съездили в гости к марокканцам и сгорели 1:4. Петков вышел при счете 1:3. Любопытно, что в том матче играл и Христо Стоичков – самый звездный игрок в истории болгарского футбола. Это была одна из последних его игр, тогда как для Петкова все только начиналось. Впрочем, за сборную голкипер сыграл почти впятеро меньше своего знаменитого соотечественника – всего лишь 18 матчей к сегодняшнему дню.

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