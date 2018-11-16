«Если меня позовут в сборную Германии, я откажусь и буду ждать вызова из России»

Еще один немец хочет играть за нашу сборную.

«Если я еще не буду заигран за сборную России и меня вызовут в сборную Германии? От приглашения Лева я откажусь и буду ждать вызова из России!» – сказал 18-летний защитник второй команды «Мюнхен-1860» Леон Классен.

Вообще Классен не раз говорил о том, что хочет выступать за Россию. Год назад он радовался, что вошел в состав нашей команды U-17 на Элитный раунд Евро-2017. Чуть позже он сказал, что его мечта – выступить за взрослую сборную России и добиться с ней победы на крупном турнире. Леон Классен говорит: «Сейчас я хочу играть и расти в Германии. Лет до 23. Пока я молод, хочу развиваться здесь. Но я все-таки чувствую себя русским».

Правда, Леон признался: сейчас он хочет больше играть в Бундеслиге, в этом чемпионате больше возможностей заиграть и попасть во внимание топ-клубов. За чемпионатом России он следит, старается смотреть топовые матчи и не отрицает: через несколько лет он вполне может оказаться в РПЛ.

Кто это вообще такой

Классен – левый защитник. Хотя, при острой необходимости, может сыграть и в центре обороны, и даже уйти в центр защиты. Универсальность Классена заметили в «Кельне». А первый тренер защитника говорил: «По функционалу Леон напоминает Алабу: он хорош в разрушении, но может сыграть в атаке и обострить момент». Кстати, быть похожем на Алабу – одна из целей Классена

В 17 лет на него всерьез запал «Мюнхен-1860», и Классен разорвал соглашение с «Кельном». По данным Transfermarkt, в этом сезоне Оберлиге (Баварская лига – подгруппа пятого немецкого дивизиона) он сыграл 10 матчей, провел на поле 873 минуты, забил 1 гол и заработал 5 желтых карточек.

text text text Публикация от text (@leon_klassen) 30 Дек 2017 в 11:29 PST

Почему он должен играть за Россию

Леон Родился и прожил всю жизнь в Германии. Так почему его могут вызвать в нашу сборную? Дело в том, что родители Леона эмигрировали из России 24 года назад. Отец защитника (фамилия Драньков) работал волейбольным тренером. Мама (фамилия Классен) преподавала немецкий в России.

Родители воспитывали его на русском. Но потом, когда Классен пошел в школу, он был вынужден говорить на немецком, поэтому родной язык начал забываться. Как признавался Классен, еще год назад, когда его вызывали в юношескую сборную, он не говорил ни с кем по-русски. Спустя это время он подтянул язык и спокойно русскими журналистами, когда те приехали на товарищеский матч с Германией. «Я не встречался ни с Раушем, ни с Нойштедтером, ни с Вальдемаром Антоном. Но мы дружим с другими игроками с российскими корнями, которые чуть помоложе. Даже общаемся семьями. Один играет за «Аугсбург», другой в «Ганновере», третий – вообще в «Баварии». Но каждый из них русский только наполовину. У меня же и мама, и папа русские», – рассказал Классен в интервью Sport24.

Вот несколько причин задуматься о натурализации через пару лет:

• У нас уже есть опыт удачной натурализации. Фернандес – твердый игрок основы сборной, Гилерме поборется за должность главного вратаря, Нойштедтер часто играет в центре обороны сборной.

• Натурализовать его не так уж и сложно, учитывая опыт выступления за юношескою команду России и нежелание играть за Германию.

• В России левый защитник – дефицитная позиция. Классен вполне может усилить Россию в будущем.

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