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    «Если меня позовут в сборную Германии, я откажусь и буду ждать вызова из России»


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    Голосов: 28
    16.11.2018 22:32
    Еще один немец хочет играть за нашу сборную.

    «Если я еще не буду заигран за сборную России и меня вызовут в сборную Германии? От приглашения Лева я откажусь и буду ждать вызова из России!» – сказал 18-летний защитник второй команды «Мюнхен-1860» Леон Классен.

    Вообще Классен не раз говорил о том, что хочет выступать за Россию. Год назад он радовался, что вошел в состав нашей команды U-17 на Элитный раунд Евро-2017. Чуть позже он сказал, что его мечта – выступить за взрослую сборную России и добиться с ней победы на крупном турнире. Леон Классен говорит: «Сейчас я хочу играть и расти в Германии. Лет до 23. Пока я молод, хочу развиваться здесь. Но я все-таки чувствую себя русским».

    Правда, Леон признался: сейчас он хочет больше играть в Бундеслиге, в этом чемпионате больше возможностей заиграть и попасть во внимание топ-клубов. За чемпионатом России он следит, старается смотреть топовые матчи и не отрицает: через несколько лет он вполне может оказаться в РПЛ.

    Кто это вообще такой

    Классен – левый защитник. Хотя, при острой необходимости, может сыграть и в центре обороны, и даже уйти в центр защиты. Универсальность Классена заметили в «Кельне». А первый тренер защитника говорил: «По функционалу Леон напоминает Алабу: он хорош в разрушении, но может сыграть в атаке и обострить момент». Кстати, быть похожем на Алабу – одна из целей Классена

    В 17 лет на него всерьез запал «Мюнхен-1860», и Классен разорвал соглашение с «Кельном». По данным Transfermarkt, в этом сезоне Оберлиге (Баварская лига – подгруппа пятого немецкого дивизиона) он сыграл 10 матчей, провел на поле 873 минуты, забил 1 гол и заработал 5 желтых карточек.

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    Публикация от text (@leon_klassen)

    Почему он должен играть за Россию

    Леон Родился и прожил всю жизнь в Германии. Так почему его могут вызвать в нашу сборную? Дело в том, что родители Леона эмигрировали из России 24 года назад. Отец защитника (фамилия Драньков) работал волейбольным тренером. Мама (фамилия Классен) преподавала немецкий в России.

    Родители воспитывали его на русском. Но потом, когда Классен пошел в школу, он был вынужден говорить на немецком, поэтому родной язык начал забываться. Как признавался Классен, еще год назад, когда его вызывали в юношескую сборную, он не говорил ни с кем по-русски. Спустя это время он подтянул язык и спокойно русскими журналистами, когда те приехали на товарищеский матч с Германией. «Я не встречался ни с Раушем, ни с Нойштедтером, ни с Вальдемаром Антоном. Но мы дружим с другими игроками с российскими корнями, которые чуть помоложе. Даже общаемся семьями. Один играет за «Аугсбург», другой в «Ганновере», третий – вообще в «Баварии». Но каждый из них русский только наполовину. У меня же и мама, и папа русские», – рассказал Классен в интервью Sport24.

    Вот несколько причин задуматься о натурализации через пару лет:

    У нас уже есть опыт удачной натурализации. Фернандес – твердый игрок основы сборной, Гилерме поборется за должность главного вратаря, Нойштедтер часто играет в центре обороны сборной.

    • Натурализовать его не так уж и сложно, учитывая опыт выступления за юношескою команду России и нежелание играть за Германию.

    В России левый защитник – дефицитная позиция. Классен вполне может усилить Россию в будущем.

    Материалы по теме:

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 28
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 18 ноября 2018, 15:31

      шизофрения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      artur 10 17 ноября 2018, 16:19

      Зашибись,ещё пару бразильцев и пару немцев,и будем бороться за медали на Чемпионатах мира и Европы)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > artur 10 17 ноября 2018, 18:37

      Сейчас Ахметов сильно прогрессирует. Будет хоть один из местных))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > ДВС 18 ноября 2018, 15:19

      ага, порадуемся за киргиза

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 ноября 2018, 15:10

      Добро пожаловать в команду Департье, Монсона и Сигала.
      Пропаганда не должна а просто обязана подхватить эту историю!

      4
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      Рейтинг: +370

      mirspirs 17 ноября 2018, 14:10

      Не судите строго парня. Во-первых его ещё никуда не позвали, во-вторых он молодой, в-третьих ему ещё конкуренцию по позиции надо выиграть. Хотя судя по игре крайков в матче с Германией, последнее будет совсем не сложно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3928

      Kollljan 17 ноября 2018, 13:14

      Скоро вся сборная будет состоять из евреев и полуевреев. Комментаторы уже почти все евреи, хозяева клубов - поголовно все евреи. Делайте выводы, господа.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Kollljan 17 ноября 2018, 16:54

      Когда Черчиля спросили
      -Почему в Англии нет антисемитов,он ответил
      -Мы не считаем евреев умнее себя
      Делайте выводы,господин.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3928

      Kollljan > андрей андреев 17 ноября 2018, 17:23

      Черчиль был полуевреем и женат был на еврейке. Евреи захватили англию ещё в 17-м веке. Проникли в палату лордов. Вообще учи историю, дебил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Kollljan 17 ноября 2018, 17:55

      Думая,что евреи не стали бы обзывать незнакомого человека.А вы из каких будите?Только не говорите,что русский,у нас таких не водится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      solovey541 17 ноября 2018, 13:13

      Парень понимает что за Германию не светит. Россия другое дело

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 ноября 2018, 10:54

      у нас своя молодежь бегает во дворах..... только не кому за ними наблюдать и свет в жизнь давать.....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Victor1961 17 ноября 2018, 10:34

      "Классен вполне может усилить Россию в будущем"......................Очень интересно: а в этом будущем за ту Россию русские будут играть?....

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 17 ноября 2018, 10:18

      У каждого Свои тараканы в голове. Пусть приедет в глубинку и там пообщается с настоящими русскими,может тогда поумнеет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 17 ноября 2018, 10:04

      но жить хочу в Германии

      3
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