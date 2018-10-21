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    Месси сломался. Это серьезный удар для Эль Класико


    3.8
    Голосов: 13
    21.10.2018 12:08
    Еще это повод подумать для Вальверде.

    Вчера «Барселона» на своем поле обыграла «Севилью» (4:2), потеснила ее с первого места, а Лионель Месси поучаствовал в этом разносе. Сначала Месси спустя три минуты после начала матча выдал пас на Коутиньо. А на 12-й минуте сам забил гол.

    Буквально через 10 минут Лео снова начал атаку, пытался протиснуться между Араном и Васкесом, наткнулся на мощную спину второго и неудачно приземлился на правую руку. Эрнесто Вальверде не стал рисковать здоровьем игрока и сразу же выпустил вместо него Усмане Дембеле. Как показало медицинское обследование: замена была произведена не зря. В столкновении Месси получил перелом лучевой кости и остался без футбола минимум на 3 недели. Таким образом, предстоящее Класико пройдет без Месси.

    Что это значит для «Барселоны»

    Во-первых, команда почти на месяц потеряла капитана. Во-вторых, Месси все еще определяет игру команды и больше всех бьет по чужим воротам. Около 79% атак «Барселоны» происходят с участием Лео Месси. Кроме того, он – лидер клуба по системе «гол+пас» (20 очков со старта сезона). Форвард чаще всех в чемпионате Испании стреляет по каркасу ворот соперника: 11 ударов Месси летели в штанги и перекладины. В-третьих, «Барсу» ждут матчи с «Реалом», «Интером» (их даже два), в которых помощь Месси точно бы не помешала.

    В-четвертых, отсутствие Месси станет серьезным испытанием для главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде. Как и все предыдущие тренеры, Вальверде выстраивает игру вокруг аргентинского гения. На три недели об этой тактике ему придется забыть. AS в последнем материале уже предположили, что справа в ближайших матчах «Барселоны» будет появляться Усмане Дембеле, а роль Месси сыграет Луис Суарес. Правда не так давно тот же AS критиковал Суареса за неумение играть в стиле коллеги. Суарес не такой мобильный и играет не так часто на команду, как это делает Месси.

    Что это значит для испанского футбола

    Травма Месси перед Класико – громаднейший минус по Примере. По большей части из-за приближающегося Класико. По статусности этой встречи еще в июле долбанул Криштиану, перейдя в «Ювентус». Отвратительная форма «Реала» только снизила интерес к матчу. Теперь еще и вылетел Месси. Ни Роналду, ни Лео – впервые с декабря 2007 года в Эль Класико не будет двух главных звезд современного футбола.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Барселона»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 22 октября 2018, 20:39

      Обидная травма.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 октября 2018, 15:11

      это шанс для других проявить себя в таком матче, эти два товарища надеюсь не до 50 лет собрались в футбол играть))

      -1
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      Рейтинг: +1342

      ruded 22 октября 2018, 13:06

      выздоравливай, Леня)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      purdil-8888 22 октября 2018, 09:15

      Здоровья тебе,Лио

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 октября 2018, 06:18

      Здоровья тебе,Лионель!

      1
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 22 октября 2018, 05:04

      Удар по Класико, не из за отсутствия Месси, а из за отсутствия реала, его даже ЦСКА обыгрывает, и Леванте. Барса на одной ноге должна такие матчи делать, вон как Севилью всгрели.

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 22 октября 2018, 00:10

      Не не сказал бы что удар. Свет клином не сошелся на Месси. Там на каждом см поля будет жара.

      1
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      Рейтинг: +1385

      САНЁК17 21 октября 2018, 21:17

      Бомбардир любить издеваться над звездами

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 21 октября 2018, 19:38

      LERDAV. И всетаки два защитника поспосопствовали падению Месси, ЗАМЕДЛЕННЫЙ повтор показывает что не все чисто!!!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 октября 2018, 18:43

      интеру будет полегче без Месси

      0
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