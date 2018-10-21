Месси сломался. Это серьезный удар для Эль Класико

Еще это повод подумать для Вальверде.

Вчера «Барселона» на своем поле обыграла «Севилью» (4:2), потеснила ее с первого места, а Лионель Месси поучаствовал в этом разносе. Сначала Месси спустя три минуты после начала матча выдал пас на Коутиньо. А на 12-й минуте сам забил гол.

twit text — BU vids (@BarcaRaw) 20 октября 2018 г.

Буквально через 10 минут Лео снова начал атаку, пытался протиснуться между Араном и Васкесом, наткнулся на мощную спину второго и неудачно приземлился на правую руку. Эрнесто Вальверде не стал рисковать здоровьем игрока и сразу же выпустил вместо него Усмане Дембеле. Как показало медицинское обследование: замена была произведена не зря. В столкновении Месси получил перелом лучевой кости и остался без футбола минимум на 3 недели. Таким образом, предстоящее Класико пройдет без Месси.

Что это значит для «Барселоны»

Во-первых, команда почти на месяц потеряла капитана. Во-вторых, Месси все еще определяет игру команды и больше всех бьет по чужим воротам. Около 79% атак «Барселоны» происходят с участием Лео Месси. Кроме того, он – лидер клуба по системе «гол+пас» (20 очков со старта сезона). Форвард чаще всех в чемпионате Испании стреляет по каркасу ворот соперника: 11 ударов Месси летели в штанги и перекладины. В-третьих, «Барсу» ждут матчи с «Реалом», «Интером» (их даже два), в которых помощь Месси точно бы не помешала.

В-четвертых, отсутствие Месси станет серьезным испытанием для главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде. Как и все предыдущие тренеры, Вальверде выстраивает игру вокруг аргентинского гения. На три недели об этой тактике ему придется забыть. AS в последнем материале уже предположили, что справа в ближайших матчах «Барселоны» будет появляться Усмане Дембеле, а роль Месси сыграет Луис Суарес. Правда не так давно тот же AS критиковал Суареса за неумение играть в стиле коллеги. Суарес не такой мобильный и играет не так часто на команду, как это делает Месси.

Что это значит для испанского футбола

Травма Месси перед Класико – громаднейший минус по Примере. По большей части из-за приближающегося Класико. По статусности этой встречи еще в июле долбанул Криштиану, перейдя в «Ювентус». Отвратительная форма «Реала» только снизила интерес к матчу. Теперь еще и вылетел Месси. Ни Роналду, ни Лео – впервые с декабря 2007 года в Эль Класико не будет двух главных звезд современного футбола.

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