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    • Два умопомрачительных двойных сэйва тер Стегена. Это безумие!

    Два умопомрачительных двойных сэйва тер Стегена. Это безумие!


    3
    Голосов: 12
    20.10.2018 23:30
    Ну как, скажите, он это сотворил?

    Матч «Барселона» – «Севилья» должен был стать главным событием субботы, но утратил интригу уже через 12 минут после его начала – по голу забили Коутиньо и Месси. Спустя еще 10 минут стало еще грустнее – Лео получил травму руки и был заменен. Даже с учетом такой потери у «Барсы» в камбэк «Севильи» верилось с трудом.

    Он и не состоялся. В том числе благодаря просто изумительному, фантастическому, потрясающему сэйву Марка-Андре тер Стегена в середине второго тайма. Сначала он вытащил тяжелейший удар Андре Силвы, а потом еще и среагировал на добивание Васкеса. Второй сэйв усилил эффект, но каким феноменальным был первый!

    Нет, вы посмотрите на это еще раз:

    В следующей атаке Вацлик сфолил на Суаресе, и сам пострадавший реализовал пенальти – 3:0. А могло быть 2:1, и интрига в концовке. Но тер Стеген лишил нас этого счастья, совершив едва ли не лучший сэйв сезона. Просто с ума сойти.

    Под конец матча немец сотворил еще один двойной сэйв. Вот как он это делает?

    Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    Барселона – Севилья – 4:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Коутиньо, 2; 2:0 – Месси, 12; 3:0 – Л. Суарес, 63 (с пенальти); 3:1 – Сарабия, 79; 4:1 – Ракитич, 88; 4:2 – Муриэль, 90+2.

    «Барселона»: тер Стеген, Пике, Семеду, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур (Роберто, 66), Суарес (Мунир, 81), Месси (Дембеле, 26), Лангле, Альба.

    «Севилья»: Вацлик, Карришу, Кьер (Меркадо, 55), Гомес, Навас, Банега, Арана, Сарабия, Васкес (Меса, 69), Андре Силва (Муриэль, 78), Бен-Йеддер.

    Предупреждение: нет – Вацлик, 62.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 22 октября 2018, 10:01

      Вот №1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      koli4ka 21 октября 2018, 16:16

      Наверное время Нойера и Лёва в сборной Германии прошло?Рано ли поздно пора уступать рамку сильнейшему!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 октября 2018, 11:55

      красава

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6363

      Добрый Бобер 21 октября 2018, 10:43

      Очень эффектно смотрится.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 21 октября 2018, 09:51

      Как в старые добрые времена в Менхенгладбахе!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 21 октября 2018, 09:00

      Ребята ,что слюни то распустили.В РПЛ несколько, как минимум ,вратарей такие сейвы способны исполнять.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > александр п 21 октября 2018, 11:27

      Способны. Но давненько не видели. Разве что Лунёв недавно в матче со Славией летал тоже круто.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Torvald64 21 октября 2018, 12:50

      Максименко ИМХО то же прыгучий парень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian 21 октября 2018, 07:43

      молодчина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 21 октября 2018, 07:14

      Это футбол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 21 октября 2018, 05:04

      чудеса...за что и любим...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 21 октября 2018, 02:50

      тер Стегену респект и уважуха. А вот оборона у Барсы сейчас полная задница. Ленгле вечно чудит,Семеду- полное дно(второй гол Севильи с его фланга показателен), Альба в нападении играет больше и лучше чем в обороне.Пике не позавидуешь.Надо успевать всю эту братию страховать.Но разом в трех местах он быть не может. Вальверде есть над чем подумать при построении защитных порядков.

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