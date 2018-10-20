Два умопомрачительных двойных сэйва тер Стегена. Это безумие!

Ну как, скажите, он это сотворил?

Матч «Барселона» – «Севилья» должен был стать главным событием субботы, но утратил интригу уже через 12 минут после его начала – по голу забили Коутиньо и Месси. Спустя еще 10 минут стало еще грустнее – Лео получил травму руки и был заменен. Даже с учетом такой потери у «Барсы» в камбэк «Севильи» верилось с трудом.

Он и не состоялся. В том числе благодаря просто изумительному, фантастическому, потрясающему сэйву Марка-Андре тер Стегена в середине второго тайма. Сначала он вытащил тяжелейший удар Андре Силвы, а потом еще и среагировал на добивание Васкеса. Второй сэйв усилил эффект, но каким феноменальным был первый!

Нет, вы посмотрите на это еще раз:

В следующей атаке Вацлик сфолил на Суаресе, и сам пострадавший реализовал пенальти – 3:0. А могло быть 2:1, и интрига в концовке. Но тер Стеген лишил нас этого счастья, совершив едва ли не лучший сэйв сезона. Просто с ума сойти.

Под конец матча немец сотворил еще один двойной сэйв. Вот как он это делает?

Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

Барселона – Севилья – 4:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Коутиньо, 2; 2:0 – Месси, 12; 3:0 – Л. Суарес, 63 (с пенальти); 3:1 – Сарабия, 79; 4:1 – Ракитич, 88; 4:2 – Муриэль, 90+2.

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Семеду, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур (Роберто, 66), Суарес (Мунир, 81), Месси (Дембеле, 26), Лангле, Альба.

«Севилья»: Вацлик, Карришу, Кьер (Меркадо, 55), Гомес, Навас, Банега, Арана, Сарабия, Васкес (Меса, 69), Андре Силва (Муриэль, 78), Бен-Йеддер.

Предупреждение: нет – Вацлик, 62.

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