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Рэперы с Black Star и Хабиб конфликтуют. Это обсуждают все

В начале сентябре в Дагестане сорвались два концерта артистов Black Star – Егора Крида и MC Doni. Исполнители получили массу угроз в комментарии в социальных сетях. Поэтому, чтобы не навредить ни певцам, ни пришедшим на концерты фанатам, лейбл отменил выступления.

Полиция Дагестана провела расследование и признала эти комментарии призывами к экстремизму. Более того еще до отмены концертов она пообещала обеспечить порядок и безопасность для всех пришедших слушателей.

Причем здесь Хабиб Нурмагомедов

19 августа Хабиб выложил в инстаграм фрагмент с концерта азербайджанского рэп-дуэта HammAli & Navai в Махачкале и подписал пост фразой: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники». Многие считают, что дагестанские комментаторы социальных сетей Егора Крида таким образом поддержали бойца ММА.

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Публикация от text (@khabib_nurmagomedov)

Как ответили Тимати и Крид

Основатель лейбла Black Star Тимати записал вполне вежливое обращению к бойцу, в котором понадеялся на мирное урегулирование конфликта и сказал: «В наших песнях нет призывов к экстремизму, к насилию; да, там присутствует любовная лирика. Я понимаю, что тебе многие песни не близки… но поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать, потому что это не нравится лично тебе, наверно, немножко неправильно» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Крид же признался, что очень уважает Нурмагомедова и сильно расстроен, если из-за этих призывов его дагестанские слушатели купили билеты, но не смогли попасть на концерт.

Что было дальше

Похоже, слова рэперов задели Нурмагомедова. «Каждая тварь ответит за свои слова», «Это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет», «Вы можете проводить свои грeбаные концерты хоть каждый день» – краткое содержание того, что было написано в специальном посте в инстаграме Хабиба (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Публикация от text (@khabib_nurmagomedov)

На резкий выпад Нурмагомедова Тимати отреагировал еще более спокойно: «Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как отреагировал «Анжи»

Конфликт бурно обсуждали несколько дней. В том числе – люди из футбола. Так, президент «Анжи» Осман Кадиев встал на сторону Нурмагомедова и признался: «Концерты рэп-исполнителей в Дагестане абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене. Хабиб просто так не скажет, а право на мнение у него есть. Высказаться может каждый человек, не надо его за это осуждать. Я поддерживаю, естественно, Хабиба. Кому нравится рэп, пусть едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно. Говорю не как футбольный руководитель, а как гражданин. Лично я против. Это субъективно, но это так»

Кто еще что сказал

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал стороны поскорее помириться и объяснил жесткую реакцию Хабиба тем, что он гоняет вес перед боем с Конором Макгрегором. В то же время известный комменатор Василий Уткин написал на эту тему целый пост в своем телеграм-канале.

Россия
Комментарии (77)
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Project Бабангида
1536842205
Хабибу респектуха безмерная! и этому шакалу тимати он чётко ответил! здесь бы всей стране с дагестанцами объединится, и гнать отовсюду эту мразоту. за то что они малолеткам в уши льют , их всех четвертовать не жалко! ведь целое поколение убивают
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tilvan
1536842349
Пусть они там срутся в инстаграме. Прекращайте постить это и подобное этому на футбольном портале. Лучше уж ничего чем вот это
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Project Бабангида
1536843438
кадыров себя скверно повёл! видно пытается на двух стульях усидеть. с одной стороны вроде понимает что даги правы, а с другой он давно спелся со всей этой ****..кой туснёй. предложи криду концерт в чечне прямо в мечети, чё менжуешься ...
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TUMS
1536847193
Хватит всякую чушь освещать(этого хватает и на ТВ), лучше о футболе пишите.
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Omar
1536849047
Хабиб по любому прав Нигде не должно быть такие ******** концерты Тем более в ДАГЕСТАНЕ
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DARK SECURITY
1536861176
Друзья,вы послушайте о чем поют сегодня современные реп исполнители. Практически в каждой песне унижают женщину...."СУЧКИ,ШЛЮХИ,ТРАХАЕМ,СОСУТ и все это под "стихи" о тусовках,клубах и о красивой жизни где есть деньги и красивые тачки . А самое страшное то,что это все слушают в основном девочки подростки,и на концерты ходят именно они. С другой стороны эти песни слушают парни,где поется о том как просто и легко трахнуть телок,и к ним не нужно относиться как к женщинам ,как к людям,",а просто ,нужно относиться как к ******,ШЛУХАМ. Хорошо когда в семье есть старший брат,который понимает смысл этих песен, и ему не безразлична судьба младшей сестры(я имею ввиду нравственную составляющую,)И вот этот старший брат,запрещает этой глупой сестренке слушать эту музыку, общаться с хулиганами,гулять с подозрительными друзьями и т.д. Вот Хабиб Нурмагомедов, как старший брат ,сказал свое слово.
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Olga85
1536871908
Если честно, на мой вкус, я всем представителям Black Star пожизненно запретила бы давать концерты на территории Российской Федерации, а также транслировать их клипы по ТВ. Но это мой вкус и мое мнение. Я не хожу на их концерты и не слушаю их песни, поскольку мне просто отвратительно их творчество, причем как звуковой, так и видеоряд. Меня больше смутили даже не слова Нурмагомедова, который является спортсменом-бойцом и, по видимому, привык ничего в себе не держать и решать все на кулаках, а слова президента "Анжи": "Концерты рэп-исполнителей в Дагестане абсолютно не нужны... У нас другая культура... Нам не близки раздетые люди на сцене... Кому нравится рэп, пусть едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно. Говорю не как футбольный руководитель, а как гражданин..." Пардон, а когда дагестанские мальчики в городах Российской Федерации за пределами Республики Дагестан палят в воздух из пистолетов и автоматов по поводу и без, потому что у них такие традиции, когда они позволяют себе хамское поведение на дорогах и в общении с женщинами, у которых юбка не до пола, и которые, по их понятиям, не соблюдают их традиции, и многие другие факты??? Это куда можно отнести? Я сейчас не про всех дагестанцев, но такие случаи не редки! Мы все живем в одной большой и многонациональной стране, но что-то я не слышала, чтобы кто-то из спортсменов, русских по национальности, где-то в социальных сетях или СМИ открыто угрожал музыкантам из Дагестана или этим мальчикам-мажорам, которые так похабно себя ведут за пределами республики. Т.е. по мнению Кадиева, в Республику Дагестан нельзя привозить чужую культуру, а вот "культуру" Дагестана можно свободно привозить куда угодно??? Или я что-то неправильно понимаю? И ведь, по-факту, самое печальное, что это не только его мнение! Я за то, чтобы все наши народы всегда жили в мире и согласии, а также чтобы мы все уважали культуру и традиции друг друга, поскольку у каждой национальности и каждой религии свои особенности - что-то приемлемо, что-то нет. Но давайте делать это взаимно, а не односторонне! Почему бы тому же Кадиеву публично не выступить с осуждением действий своих соотечественников, когда те попадают в громкие сводки, раз уж нашел в себе силы выступить в случае с концертами? Уткин прав в том, что у рэперов есть своя аудитория везде. Если этим людям хочется слушать рэп, то они не должны ехать для этого в другой регион. Можно ведь устроить концерт в закрытом зале и не транслировать его по ТВ. Кто хочет посмотреть - тот посмотрит, для кого такой концерт противоречит каким-то религиозным или иным соображениям - на него просто не пойдет. Но мы все таки живем в XXI веке в цивилизованном обществе, я надеюсь. Black Star просто не надо было идти на поводу у людей, которые что-то пишут в социальных сетях, и провести концерт, может быть задействовать для страховки больше охраны. А так они сами виноваты, что отменили выступления.
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Mihal822
1536891082
Мне "понравилось" как высказался президент "Анжи": "Нам не близки раздетые люди на сцене." А то , что ваши бойцы в трусах дерутся на обозрении у всего мира - это как ? Это же вроде тоже не по вашим обычиям? А , кстати, деруться еще и не за малые деньги. Что касаемо высказываниям самого Хабиба, то стоило бы обратить внимание на то , как его земляки ведут себя в гостяк: стреляя из пистолетов на свадьбах, вальяжно разъезжая на авто наплевав на все правила и вообще хамски и надменно ведут себя по отношением к гражданм не СВОЕЙ страны! Я не в восторге от творчества данного лейбла, но я считаю, что надо быть более объективным и тактичным в подобных высказываниях...
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Vistavas
1536895305
Уберите уже эту гориллу с лица сайта. Не приятно на него смотреть.
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BRO_football
1536912676
А каким должен быть современный Дагестан по мнению Нурмагомедова? Волосатые мужики, похожие на обезьян, лазают по деревьям, охотятся с копьём на диких животных и живут в пещере? Вот это прям круто, вот такую жизнь завещали вам ваши предки.
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