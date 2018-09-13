Рэперы с Black Star и Хабиб конфликтуют. Это обсуждают все

В начале сентябре в Дагестане сорвались два концерта артистов Black Star – Егора Крида и MC Doni. Исполнители получили массу угроз в комментарии в социальных сетях. Поэтому, чтобы не навредить ни певцам, ни пришедшим на концерты фанатам, лейбл отменил выступления.

Полиция Дагестана провела расследование и признала эти комментарии призывами к экстремизму. Более того еще до отмены концертов она пообещала обеспечить порядок и безопасность для всех пришедших слушателей.

Причем здесь Хабиб Нурмагомедов

19 августа Хабиб выложил в инстаграм фрагмент с концерта азербайджанского рэп-дуэта HammAli & Navai в Махачкале и подписал пост фразой: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники». Многие считают, что дагестанские комментаторы социальных сетей Егора Крида таким образом поддержали бойца ММА.

text text text Публикация от text (@khabib_nurmagomedov) 14 Авг 2018 в 1:16 PDT

Как ответили Тимати и Крид

Основатель лейбла Black Star Тимати записал вполне вежливое обращению к бойцу, в котором понадеялся на мирное урегулирование конфликта и сказал: «В наших песнях нет призывов к экстремизму, к насилию; да, там присутствует любовная лирика. Я понимаю, что тебе многие песни не близки… но поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать, потому что это не нравится лично тебе, наверно, немножко неправильно» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Крид же признался, что очень уважает Нурмагомедова и сильно расстроен, если из-за этих призывов его дагестанские слушатели купили билеты, но не смогли попасть на концерт.

Что было дальше

Похоже, слова рэперов задели Нурмагомедова. «Каждая тварь ответит за свои слова», «Это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет», «Вы можете проводить свои грeбаные концерты хоть каждый день» – краткое содержание того, что было написано в специальном посте в инстаграме Хабиба (орфография и пунктуация автора сохранены).

text text text Публикация от text (@khabib_nurmagomedov) 10 Сен 2018 в 2:32 PDT

На резкий выпад Нурмагомедова Тимати отреагировал еще более спокойно: «Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как отреагировал «Анжи»

Конфликт бурно обсуждали несколько дней. В том числе – люди из футбола. Так, президент «Анжи» Осман Кадиев встал на сторону Нурмагомедова и признался: «Концерты рэп-исполнителей в Дагестане абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене. Хабиб просто так не скажет, а право на мнение у него есть. Высказаться может каждый человек, не надо его за это осуждать. Я поддерживаю, естественно, Хабиба. Кому нравится рэп, пусть едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно. Говорю не как футбольный руководитель, а как гражданин. Лично я против. Это субъективно, но это так»

Кто еще что сказал

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал стороны поскорее помириться и объяснил жесткую реакцию Хабиба тем, что он гоняет вес перед боем с Конором Макгрегором. В то же время известный комменатор Василий Уткин написал на эту тему целый пост в своем телеграм-канале.