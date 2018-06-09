Последний шанс купить билеты на ЧМ-2018. Ажиотаж огромный

Некоторые из-за этого даже не спали.

Минувшую ночь в России во сне провели далеко не все. Еще позавчера ФИФА объявила о реализации аж 100 тысячи билетов на матчи ЧМ-2018. Ранее это количество было зарезервировано для партнеров организации. ФИФА назначила время (23:00 по Москве), правил в очереди никаких – как занял, так и жди своего шанса. В самом начале многие увидели знакомую по предыдущим этапам картинку.

Но, в отличие от всех прошлых вбросов, ФИФА сделала доступной еще одну категорию билетов – «с ограниченной видимостью», она даже дешевле, чем специальная категория 4 с билетами по 1280 рублей. Такие билеты с надписью OV тоже продавались практически на все матчи, да еще и лишь за 640 рублей. Минус существенный – с таким билетом может быть не видна едва ли не половина поля, но людей это не смущало.

Вскоре после начала продаж потихоньку стали исчезать самые дешевые билеты. Доступность можно было отслеживать на одном из разделов на сайте ФИФА. Даже сейчас некоторые категории помечены желтым цветом, что невозможно было себе представить за последний месяц. То есть, вброс действительно был мощнейшим.

Если раньше через 8-10 часов после начала новых этапов продаж на билетный сайт ФИФА можно было зайти без проблем, то даже сегодня нужно заново отстоять длиннющую очередь, раньше не зайти. И это тоже показатель того, какое серьезное количество билетов ФИФА выпустила для продажи за несколько дней до начала турнира.

Тем, кто охотился за самыми дешевыми билетами, повезло, если удавалось пролезть максимум через час после начала вброса, дальше на категории 4 и OV приобрести билеты было очень сложно. Зато кат.1, 2 и 3 по-прежнему светились практически на все матчи. Там и ценник соответствующий, но зато и обзор лучше. В этот раз, как и последние почти два месяца, при выборе билета можно было сразу же узнать свои места. Если не нравились – корзину можно было очистить и взять другой билет. Узнать – да, выбрать – нет, тут уж как повезет.

Тревожные вопросы тоже появлялись.

Я проспал и не зашел, а сейчас стою и жду. Стоит ли продолжать?

Конечно. Во-первых, еще сейчас билеты до сих пор есть в продаже, во-вторых, не исключено, что ФИФА будет потихоньку добрасывать еще. В-третьих, на билетном сайте есть сервис перепродажи (естественно, без всяких наценок) – это когда люди, купившие ранее билеты, отказываются от них и продают прямо на сайте. Так что в ближайшее время не стоит бросать попыток.

Мне не пришло письмо на почту о покупке билетов. А деньги сняли. И что?

Все нормально. Если сняли деньги – это практически гарантия того, что билет вы купили. Из-за дикой загруженности билетного сайта дождаться сейчас привычных уведомлений с сайта ФИФА практически нереально. Раньше, когда вбросы были не столь масштабными (преимущественно ночью), письмо с подтверждением приходило почти тут же. Сегодня – с опозданием в 9-10 (или больше) часов. Ничего страшного. Просто дождитесь.

Упс, ошибся с номером паспорта, когда вводил данные. Делать-то что теперь?

Не паниковать. Номер паспорта в личном кабинете можно поменять. Как и данные на гостей, если вы брали несколько билетов, а в спешке указали что-нибудь не то (неправильные имя или фамилию, номер паспорта и дату рождения).

Мне надоел этот чертов билетный сайт, где разобрали все самое вкусное. Может, пойти на сторонние, там хоть и наценка небольшая, но зато доступно все?

Мы бы очень не советовали так делать. Единственный легальный билетный сайт – официальный на портале ФИФА. У покупки на сторонних сразу несколько сильных недостатков: 1) вы все равно очень сильно переплачиваете; 2) у вас всегда есть риск этот билет не получить; 3) даже если получите – не факт, что пройдете на стадион, ФИФА очень серьезно борется с перекупщиками. Зачем нужен этот риск, если лучше сделать все легально и не волноваться ни по какому поводу вообще? Конечно, усилия придется приложить немалые (та же очередь), но оно того стоит.

Зачем вообще идти на матчи, можно же потусить в фан-зонах, да и дома на большом экране увидеть все, что можно?

Ничего круче из спортивных событий в России уже не будет. Чемпионат мира по футболу – это вершина, и такой атмосферы, какая бывает на ЧМ, в нашей стране больше не будет тоже – слишком велики масштабы праздника. Никогда не будет и такого скопления звезд футбола. Это как раз один из тех случаев, где уместно сказать: «Такое событие происходит раз в жизни». Станьте его частью. Это на всю жизнь.

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