«Я умер и проснулся в раю». 38 фактов о Тиме Кэйхилле

Великий австралиец приехал на четвертый ЧМ.

1. Кэйхилл вставал среди ночи, чтобы посмотреть с отцом футбол: «Всегда видел эти мерцания от телевизора в коридоре – там шла АПЛ, ЧМ и прочие трансляции. Прямые эфиры пускали с полуночи до четырех утра по австралийскому времени. Требовалось разрешение, и папа его всегда давал».

2. Уже тогда Тиму приглянулся «Эвертон», который выиграл два чемпионата Англии в середине 80-х. В нем блистал Гари Линекер. Кэйхилл-младший мог смотреть футбол хоть всю ночь и потом спокойно учиться днем.

3. Братья пытались перетащить его в регби, но Тиму больше нравился футбол. Папа был за то, чтобы сын выбрал себе занятие сам, мама – резко против регби (слишком боялась, что Тима покалечат). Отец не возражал – он сам любил футбол. Так Кэйхилла отдали в более безопасный, как казалось, спорт.

4. Когда Кэйхиллу было 16 лет, родители взяли кредит, чтобы проспонсировать его поездку и обустройство в Лондоне, как раз когда возник вариант с «Миллуоллом». Тим уехал, а его брат ушел из школы и устроился на работу, чтобы помочь семье с деньгами. «Не проходит и дня, чтобы я об этом не вспомнил. Я бы назвал это «красивым шрамом», – вспоминал Тим. Через пару лет после заключения контракта он отправил пять тысяч фунтов домой. Его семья тут же внесла первый взнос на покупку дома.

5. В сезоне-2003/04 Кэйхилл забил важнейший гол в истории «Миллуолла», фактически вытащив команду в еврокубки. Он принес победу клубу в полуфинале Кубка Англии с «Сандерлендом». Финал «Миллуолл» проиграл «МЮ», но в Кубок УЕФА попал. «Этот удар нанес «Миллуолл» на футбольную карту. Видимо, и меня тоже», – считает Кэйхилл. Впрочем, приключения «Миллуолла» в Европе закончились в первом же раунде (1:1 и 1:3 от «Ференцвароша»), но Тима в команде уже не было.

6. Позже Guardian назвала его полуторамиллионный трансфер в «Эвертон» из «Миллуолла» «кражей десятилетия», учитывая, сколько пользы он принес «ирискам». И правда: 1,5 млн фунтов даже в 2004 году за такого игрока – довольно странная сумма. Интересно, сколько бы заплатили за Тима сейчас.

7. Крошка Тим – таким прозвищем фанаты «Эвертона» наградили Кэйхилла, когда тот перебрался в команду.

8. «В первом же матче за «Эвертон» я оказался перед толпой в 67 тысяч человек. Тогда я сказал себе: ты либо плывешь, либо идешь ко дну. К счастью, я поплыл», – рассказывал Тим. Карьера в команде задалась даже круче, чем он предполагал.

9. Первый гол за «Эвертон» Кэйхилл забил осенью 2004-го в ворота «Ман Сити» и натянул футболку на голову. Судья Стив Беннетт немедленно показал ему вторую желтую карточку, за что рефери досталось даже от Зеппа Блаттера: «Я не согласен с этим решением. Он просто надел майку на голову. Вот если бы снял – тогда да». Дэвида Мойеса заботило другое: «Понятия не имею, какое здесь должно быть наказание, но мне не нравится, что мы потеряли игрока на следующий матч из-за такой ерунды».

10. Тим играл в «Эвертоне» вместе с Динияром Билялетдиновым, а в 2007 году забил победный мяч в ворота будущего обладателя Кубка УЕФА – «Зенита». Кстати, благодаря «Эвертону» питерцы вышли из группы, когда англичане в последнем туре переиграли в гостях «АЗ», но Кэйхилл в Голландии на поле не вышел. А вот шансы «Зенита» на плей-офф австралиец чуть не похоронил. Получилось так, что партнеры исправили ситуацию для клуба из России.

11. В сборной Австралии Кэйхилл дебютировал поздно – аж в 25 лет, и дело тут совсем не в уровне игры. В национальной команде он выступал бы и с юных лет, но не мог по закону. Дело вот в чем: в 1994 году его семья отправилась в Самоа на праздник, а местная сборная до 17 лет проводила свой отборочный матч на Кубок Океании. Ведущие игроки травмировались, и тренер позвал сыграть Тима с его старшим братом Шона. Команда проиграла, а Кэйхилл сыграл 11 минут. Из-за этого растянулись судебные разбирательства с ФИФА, но в итоге Тиму разрешили играть за сборную Австралии. На это ушло почти десять лет.

12. «У меня было ощущение, что я умер и попал в рай», – такие безумные слова Кэйхилл говорил лишь однажды в своей карьере. Это произошло после дубля в ворота сборной Японии на ЧМ-2006. Это событие Тим называет, пожалуй, главным в футбольной карьере.

Австралия горела 0:1 к концу матча с японцами, Гус Хиддинк выпустил Кэйхилла на замену, а тот сначала сравнял счет на 84-й минуте, забив первый мяч в истории своей страны на чемпионатах мира, а затем оформил дубль на 89-й и принес победу Австралии (сыграли в итоге 3:1, там еще отличился Алоизи). Крышесносящий дебют на ЧМ.

13. В 2006 году Кэйхилл оказался в числе 50 номинантов на «Золотой мяч». Благодаря чемпионату мира его выиграл Фабио Каннаваро, а Тим оказался в числе 24 футболистов, за которых не отдали ни одного голоса в финальном голосовании. Но все равно − неплохая такая компания получилась с Баллаком, Фабрегасом, Джеррардом, Роббеном, Руни, Швайнштайгером, Торресом, Шевченко и другими суперзвездами, за которых тоже не отдали голос.

14. Через два года Кэйхилл отпраздновал гол, изображая скованные в наручниках руки. Общественность возмутилась, Тим же признался, что ничего плохого не имел в виду, он просто посвятил гол брату Шону, которого посадили в тюрьму.

15. Еще через пару лет Кэйхилл установил рекорд в истории английских чемпионатов по голам головой. 27 мячей в 170 матчах – это 6,30 игры в среднем на гол. У Крауча, например 8,59 матча, а у Ширера – 9,59. Если что, рост Ширера 178 сантиметров.

16. На ЧМ-2010 Кэйхилл получил красную карточку за подкат в ноги Бастиану Швайнштайгеру (Австралия уступила Германии 0:4, а к моменту летела уже 0:2). «Мне очень грустно. Наверное, это один из самых печальных моментов в моей карьере. После матча ко мне подошел Швайни и сказал, что эпизод не тянул на красную карточку. Наверное, этим и прекрасен футбол, в один день ты герой, а на следующий – опускаешься на дно», – мрачно рассуждал Тим.

17. По итогам следующего ЧМ, который состоялся в 2014 году в Бразилии, Кэйхилла вообще номинировали на приз за лучший забитый гол. В тройку, правда, он не попал, но в десятке лучших – оказался. Это фантастический забитый мяч в ворота сборной Голландии. Просто шедевр.

18. Попробуйте порыться в ютубе, чтобы найти хоть один эпизод, когда Кэйхилл симулирует. Вряд ли сумеете, поскольку с самого начала карьеры Тим выступал в жесткой английской среде и никогда не ходил с клеймом симулянта.

Тем не менее, однажды Рио Фердинанд об этом позабыл и за шкирку поднял Кэйхилла с газона, пока тот приходил в себя. Тим даже не спорил. Великолепный момент.

19. Перед матчами АПЛ он никогда не плакал, хотя в детстве ревел почти каждый раз. Я наслаждался моментом: «Тяжело выбраться на такой уровень. Стоя в одном тоннеле с Роналду, Руни, ван Нистелроем, Анри, Робби или Роем Кином, я ловил себя на мысли: ух ты!»

20. Футбольный туризм Тим воспринимает спокойно: «Я приехал из Австралии, жил в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Сиднее, Нью-Йорке, а потом в Шанхае. Все это воспринималось как одно большое приключение. Я столько всего познал про чужую культуру, стиль жизни, еду, изучил людей».

21. Тим забил самый быстрый гол в МЛС. Понадобилось всего 7 секунд.

22. Кэйхилл играл в Китае, но критиковал китайскую систему трансферов. В общем, выразил все то, о чем и мы с вами думали и говорили уже не раз. «Это безумие, но все станет только хуже. Футбольный рынок в Китае перегреется, так что 200-миллионный трансфер не за горами. Сюда приезжают не ради футбола, как прежде. Здесь правят деньги и личная выгода. Это поможет стране, но не карьерам игроков», – заявил Кэйхилл и отправился домой. Ну, хоть подзаработал.

23. Первый гол в австралийской лиге Кэйхилл забил лишь в 36 лет – всю карьеру он летал по континентам, играя в Англии, США и Китае, а затем зарулил домой и отметился фантастическим дебютным мячом в дерби двух «Мельбурнов».

24. И вновь дерби «Мельбурнов». Выступая за «Мельбурн Сити», Кэйхилл удалился прямо перед выходом на замену. Причина – спор с судьей, когда соперники по дерби (из «Мельбурн Виктории») забили гол. «Долбаный ты идиот, посмотри момент на большом экране», – возмутился Кэйхилл и тут же получил красную карточку.

25. Боксирование перед угловым флажком – любимое празднование Кэйхиллом гола. А что делать, если флажок унес наглый боллбой? Тим не растерялся.

26. Перед одним из матчей на Кубок Азии-2015 Кэйхилл сделал невероятный пас сыну на трибуну.

27. К славе он относится осторожно и адекватно. «Все, что идет в комплекте с футболом – просто подделка, фейк. Все эти деньги, контракты, газетные заголовки. Круто, когда подобное происходит с тобой, но потом ты не можешь из этого выбраться, и порой такое ломает футболистов. Отберите у меня славу хоть завтра, я все равно буду счастлив, поскольку моя семья все равно рядом со мной».

28. Тим женился на девушке, которую знал с детства. «Ты мой лучший друг, ты мое все», – сказал он ей на свадьбе. У пары четверо детей. Кэйхилл говорил, что никогда не гнался за статусом гламурной семьи, как у Бекхэмов, ему хотелось жить обычной жизнью и проводить время с женой и детьми: «Семья на первом месте, потом уже футбол». «Счастье – личная история, и оно было у меня всю жизнь», – еще одна проникновенная цитата.

29. Кэйхилл − представитель ЮНИСЕФ и тратит на благотворительность немалые суммы. А еще он совместно с Foxtel пять лет назад открыл собственную футбольную академию для юных австралийских футболистов, которые проводят несколько дней с Кэйхиллом, узнают о правильном распорядке дня. Одному ребенку в конечном итоге достается главный приз – бесплатное обучение.

А как-то раз Кэйхилл позвонил в свою бывшую школу: просто захотелось ее посетить. В итоге более 600 человек наблюдали за тем, как Тим играет в футбол с детьми.

30. В честь Кэйхилла временно переименовали автомагистраль в Сиднее. Изначально она называлась Cahill Expressway в честь Джозефа Кэйхилла, который и дал добро на ее строительство. Перед матчем Австралия – Ирак в июне 2013-го (квалификация к ЧМ-2014) ее временно назвали Tim Cahill Expressway, причем об этом объявил сам премьер-министр страны. В той игре Кэйхилл сыграл 78 минут и уже со скамейки отпраздновал единственный забитый Джошуа Кеннеди гол. 1:0, и австралийцы за 12 месяцев до начала ЧМ уже официально забронировали место на бразильском турнире.

31. Быстрые машины – слабость Кэйхилла. Тим вспоминал, как захотел купить Lamborgini и рассказал об этом своему тренеру. «Я подошел к Дэвиду Мойесу и сказал ему – собираюсь купить такую машину. Он мне: «Чего-чего?». Я говорю: «Слушай, я не собираюсь кататься на ней днями напролет. Вероятно, я буду использовать ее всего раз в неделю». И он мне сказал: «Oкей, только не наделай всяких глупостей».

32. Тим не фанат фильмов: «Я лучше футбол посмотрю или поиграю». Играть Кэйхиллу нравится и в виртуальный футбол в том числе. Кэйхилл, кстати, неоднократно попадал на обложку FIFA в версиях, выпускавшихся для Австралии и Новой Зеландии.

33. Тим выпустил бренд стильной одежды Cahill+, который действительно продвинулся очень далеко – даже был показ на неделе высокой моды в Нью-Йорке. Год назад планировались продажи в крупнейших городах Италии, Франции и Германии

34. Тим – активный пользователь соцсетей. В инстаграм он что-нибудь постит каждый день или даже чаще. Сейчас у Кэйхилла – 342 тысячи подписчиков. Фото – в основном с тренировок и семейные. Мотивационных тоже много.

35. Тим Кэйхилл написал автобиографию Legacy, но также выпустил несколько книг для детей, где главный герой Tiny Timmy (да-да, Крошка Тим) пытается стать футбольной звездой. Причем, эта история не про лучшего футболиста в мире, а про парня, который больше сидит на скамейке, но упрямо ждет своего шанса. Книги написаны с добротой и юмором. Талантливый человек и правда талантлив во всем.

36. 100-й матч за сборную Австралии он сыграл в России. Случилось это на Кубке конфедераций-2017, когда Тим вышел в стартовом составе против Чили.

37. Ван Перси, Роббен, Баджо, Клинсманн, Маттеус, Пеле, Зеелер, Клозе. И Тим Кэйхилл. Все эти люди забивали на трех чемпионатах мира. На четырех это лишь трое – Пеле, Зеелер и Клозе.

38. На ЧМ-2018 в Россию Тим Кэйхилл поехал в возрасте 38 лет.

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