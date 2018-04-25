Куртуа судится с тренером. Вратаря обвиняют в сливе

Может, они еще и Евро-2016 проиграли из-за него?

«Отец Куртуа: «Я ненавижу сливы!» – это был бы феноменальный заголовок для русскоязычного интернета. Причем в нем не было бы ни намека на религию или фрукты, но зато точно передалась бы вся суть конфликта, который вспыхнул в бельгийском футболе. Отца вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа – Тьерри – обвиняют в сливе информации о составе во время чемпионата Европы. Естественно, что он узнавал его от своего сына.

Предыстория

На Евро-2016 сборная Бельгии во главе с тренером Марком Вилмотсом ехала одной из фаворитов – еще бы им не быть с таким грандиозным составом. Группа с ослабевшей Италией, невнятной Швецией и заурядной Ирландией не выглядела сложной, но в стартовом матче бельгийцы вчистую проиграли итальянцам. Разгром ирландцев, натужная победа над шведами и выход из группы, дальше в 1/8 финала Бельгия легко прошла Венгрию.

Перспективы выхода в финал были очень хороши – дальше по раскладам соперником был победитель пары Уэльс – Северная Ирландия, а в полуфинале – поляки или португальцы, в то время как все гранды затаились в другой части сетки. Но Бельгия неожиданно проиграла валлийцам 1:3 и вылетела уже на стадии четвертьфинала.

Скандал

Часто неожиданный вылет сильной команды сопровождается массой взаимных обвинений сразу после матча. Так вышло и в Бельгии. Но наибольший резонанс вызвали резкие слова Куртуа: «Нужно ли уходить Вилмотсу? Он должен принять собственное решение. Я высказал ему свое мнение в раздевалке. У нас были те же проблемы, что и с Италией. Та же тактика, те же проблемы».

В тот же момент всплыл инсайд от бельгийского источника Sporza, в котором сообщалось, что до старта Евро один из футболистов сказал не для печати: «Если выиграем турнир, то вопреки тому, что делает тренер». Надо ли упоминать, на кого сразу пало подозрение. Конечно, на Куртуа, хотя тот еще раньше как-то раз бросил фразу: «В сборной уровень тренировок выше, чем в «Челси». Не очень красиво по отношению к клубу.

Вилмотса уволили, вины с него за проваленный чемпионат Европы никто и не снимал, но вистов Куртуа ситуация не добавила. Ему припомнили конфликт с тренером вратарей «Челси», резкие слова в прессе, роман с девушкой Кевина Де Брюйне. Позже Куртуа раскритиковал национальную федерацию за мартовский матч с Россией, назвав его лишней («Там красивый город и стадион, который является частью чемпионата мира, но я не понимаю, почему на этом этапе сезона мы должны играть в России») и прошелся по Луи ван Гаалу: «Когда я слышу разговоры так называемых экспертов, я начинаю думать, что они ничего не понимают во вратарской игре. Ван Галу не стоит обсуждать вратарей». Кроме того, некоторые фанаты «Челси» считают именно Куртуа одним из виновников провала «Челси» при Жозе Моуринью и последующей отставки тренера.

Скандал-2

Вилмотс и Куртуа, как оказалось, так и не выяснили отношения, так что новый конфликт назревал уже давно. Полыхнуло снова после недавних слов тренера: «Была у меня проблема. В 18:00 я давал игрокам теорию, а в 18:15 все уже было в соцсетях. Игрок продавал состав. И это все абсолютно серьезно. Несколько французских журналистов рассказали мне, что папа Куртуа делал это. И если ты так поступаешь, ты не уважаешь свою родину. По-моему, это позор».

Про ненависть к сливам (информации, конечно) разъяренный Тьерри Куртуа тут же заявил бельгийской прессе: «Я никогда в своей жизни не передавал состав сборной ни одному журналисту. Я играл в футбол, был сотрудником клуба европейского уровня. Знаю, насколько важна эта информация. Мои игроки и коллеги тоже это знают».

Позже голкипер «Челси» сообщил следующее: «Мой отец и я решили подать в суд на мистера Вилмотса вслед за его обвинениями. Это не первый случай, когда Вилмотс публично обвиняет меня, нанося вред моей чести и репутации. Поэтому мы решили вместе подать жалобу и потребовать компенсацию». Адвокат тренера парировал: «Вилмотс говорил, что это журналисты сообщили ему, что у них есть сведения и сливах информации от отца Куртуа. Пусть тогда в суд на журналистов и подают».

Ни у Вилмотса, ни у Куртуа нет никакого удовлетворения от нынешнего сезона. Тренера погнали из Кот-д’Ивуара после того, как «слоны» не смогли отобраться на ЧМ-2018, а «Челси» с Куртуа, похоже, со свистом пролетает мимо зоны Лиги чемпионов в АПЛ. В преддверии чемпионата мира, куда поедет вратарь, бельгийцы занимаются совершенно не тем, чем нужно. А вспоминая критику Де Брюйне тактики сборной Бельгии в прошлом ноябре и конфликт Наингголана с Мартинесом, похоже, и новый турнир тоже без скандалов не пройдет.