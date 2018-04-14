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    УЕФА снова подозревают в нечестной жеребьевке


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    Голосов: 10
    14.04.2018 22:50
    Говорят, очередная «техническая ошибка».

    В каждом сезоне УЕФА попадает под шквал критики якобы из-за подтасовки жеребьевок и нагретых шаров. Пока что было тихо, но теперь о последней жеребьевке Лиги чемпионов говорят все.

    Накануне римская «Рома» прогремела на всю Европу, уничтожив «Барселону». А затем о ней снова стали говорить, но уже по другому поводу. Согласно скриншотам с сайта «Ромы», клуб анонсировал продажу билетов на полуфинал ЛЧ против «Ливерпуля» еще до жеребьевки. Была известна и дата – 2 мая. Впрочем, анонс быстро удалили, но скрины, конечно же, у людей остались.

    Результаты жеребьевки удивительно совпали. «Рома» попала на «Ливерпуль» и домашний матч против англичан проведет как раз 2 мая.

    Представитель УЕФА так объяснил странную ситуацию в интервью Omnisport: «Итальянцы обратились в УЕФА, сообщив о технической проблеме с билетным порталом во время тестирования в четверг. Тесты были сделаны со всеми потенциальными соперниками».

    Впрочем, пояснение от УЕФА выглядело не слишком убедительно для интернет-пользователей, которые снова начали обвинять организацию в коррупции. Тут же припомнили несколько ситуаций во время жеребьевок, которые выглядели странно в трансляции. Например, в августе 2016-го во время жеребьевки группового этапа ЛЧ Роберто Карлос достал шар, начал его открывать, а затем положил обратно в урну, а потом достал другой – так болгарский «Лудогорец» отправился в компанию к «ПСЖ», «Арсеналу» и «Базелю».

    На той же жеребьевке мало кто понял манипуляции Иана Раша, когда тот открыл шар, достал левой рукой листок с названием команды, опустил руки под стол, поднял их обратно, и листок уже оказался в правой руке. Скорее всего, никакого криминала в этом нет, но прищуриваться люди не перестали.

    Год назад испанская AS заподозрила УЕФА в нечестной жеребьевке полуфиналов ЛЧ, когда «Реал» угодил на «Атлетико». И снова под огонь попал Иан Раш, который вообще не размешивал шары и свел два испанских клуба в полуфинале. Журналисты до сих пор считают, что УЕФА очень хотел избежать испанского финала.

    Даже всеми уважаемый Хавьер Дзанетти и тот был раскритикован в конце 2015 года, когда проводил жеребьевку матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Он сразу зафиксировал в руке шар и мешал в корзине лишь его, а потом вытащил – так «Реал» попал на «Рому».

    Несколько лет назад британский телеканал Sky News смог заснять репетицию жеребьевку 1/8 финала ЛЧ. Оказалось, что итоги официальной жеребьевки совпали с репетиционными один в один. А еще как-то раз турецкий судья Джанет Чакыр проговорился о том, что во время жеребьевок используются специальные вибрирующие шары. Но дальше разговоров дело не пошло. Как и в случае с «Ромой» и «Ливерпулем».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: vox.publika.md
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 17 апреля 2018, 08:32

      Да. Стопроцентно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      RScat 15 апреля 2018, 22:47

      Финал Бавария-Рома)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > RScat 17 апреля 2018, 08:06

      ЛОЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 апреля 2018, 20:00

      мутят конечно... это ж бизнес...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 15 апреля 2018, 17:37

      если захотеть...во всем можно рассмотреть криминал....не так посмотрел, жопу почесал, не так шар вытащил...и тд

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Leshka1994 15 апреля 2018, 09:47

      Хотелось бы посмотреть противостояние Ливер-Реал) было бы что надо)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 15 апреля 2018, 07:40

      Кого тащат, не одному Реалу.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 15 апреля 2018, 05:42

      заговор то конечно есть...

      4
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      Рейтинг: +36

      Suicide 15 апреля 2018, 02:47

      Футбол давно из спорта превратился в ток шоу... Людям гораздо интереснее нынче следить: что там с Неймаром, куда его денут и за сколько, например, или спорить кто круче Месси или Роналду чем следить за игрой... Так что ничего удивительного в том, что всё известно до жеребьевки)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 апреля 2018, 00:46

      Быть у воды и не напиться? Так не бывает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 14 апреля 2018, 21:39

      Одно оправдание есть. Чтобы заработать деньги, нужно сделать шоу. Никто не хочет увидеть зарубы на ранних стадиях, а в финале унылую игру, результат которой предрешен. Но оправдание так себе. УЕФА - мафия.

      4
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      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > bset 14 апреля 2018, 23:33

      ну и шоу предполагает появление темных лошадок. коих почти каждый сезон достаточно, и боруссия в 2013 в финале была с баварией, а в 2014 уже атлетико залез, сейчас тут ливерпуль может в финал забраться. думаю дело не только в шоу. условная игра - реал бавария может быть менее веселая чем рома ливерпуль. Я думаю там все очень сложно "настроено и вычислено " где и как лучше проводить. на матчах топ команд должен быть аншлаг это логично, поэтому топ команды друг с другом сводят, ибо что реал что и бавария имеет тучу фанатов и стадионы вместительные., там гарант 100% заполнения и всего такого) а фан условной ромы могут и не добраться в таком количестве к немцам, ну это пример) вряд ли прямо так все)

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