УЕФА снова подозревают в нечестной жеребьевке

Говорят, очередная «техническая ошибка».

В каждом сезоне УЕФА попадает под шквал критики якобы из-за подтасовки жеребьевок и нагретых шаров. Пока что было тихо, но теперь о последней жеребьевке Лиги чемпионов говорят все.

Накануне римская «Рома» прогремела на всю Европу, уничтожив «Барселону». А затем о ней снова стали говорить, но уже по другому поводу. Согласно скриншотам с сайта «Ромы», клуб анонсировал продажу билетов на полуфинал ЛЧ против «Ливерпуля» еще до жеребьевки. Была известна и дата – 2 мая. Впрочем, анонс быстро удалили, но скрины, конечно же, у людей остались.

twit text — GoonerÖzil11 (@Illy4afc) 13 апреля 2018 г.

Результаты жеребьевки удивительно совпали. «Рома» попала на «Ливерпуль» и домашний матч против англичан проведет как раз 2 мая.

Представитель УЕФА так объяснил странную ситуацию в интервью Omnisport: «Итальянцы обратились в УЕФА, сообщив о технической проблеме с билетным порталом во время тестирования в четверг. Тесты были сделаны со всеми потенциальными соперниками».

Впрочем, пояснение от УЕФА выглядело не слишком убедительно для интернет-пользователей, которые снова начали обвинять организацию в коррупции. Тут же припомнили несколько ситуаций во время жеребьевок, которые выглядели странно в трансляции. Например, в августе 2016-го во время жеребьевки группового этапа ЛЧ Роберто Карлос достал шар, начал его открывать, а затем положил обратно в урну, а потом достал другой – так болгарский «Лудогорец» отправился в компанию к «ПСЖ», «Арсеналу» и «Базелю».

На той же жеребьевке мало кто понял манипуляции Иана Раша, когда тот открыл шар, достал левой рукой листок с названием команды, опустил руки под стол, поднял их обратно, и листок уже оказался в правой руке. Скорее всего, никакого криминала в этом нет, но прищуриваться люди не перестали.

Год назад испанская AS заподозрила УЕФА в нечестной жеребьевке полуфиналов ЛЧ, когда «Реал» угодил на «Атлетико». И снова под огонь попал Иан Раш, который вообще не размешивал шары и свел два испанских клуба в полуфинале. Журналисты до сих пор считают, что УЕФА очень хотел избежать испанского финала.

Даже всеми уважаемый Хавьер Дзанетти и тот был раскритикован в конце 2015 года, когда проводил жеребьевку матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Он сразу зафиксировал в руке шар и мешал в корзине лишь его, а потом вытащил – так «Реал» попал на «Рому».

Несколько лет назад британский телеканал Sky News смог заснять репетицию жеребьевку 1/8 финала ЛЧ. Оказалось, что итоги официальной жеребьевки совпали с репетиционными один в один. А еще как-то раз турецкий судья Джанет Чакыр проговорился о том, что во время жеребьевок используются специальные вибрирующие шары. Но дальше разговоров дело не пошло. Как и в случае с «Ромой» и «Ливерпулем».