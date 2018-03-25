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    Самый переоцененный игрок современности. Он сменил 14 клубов за 14 лет


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    Голосов: 18
    25.03.2018 13:55
    Его убила чрезмерная популярность.

    Его знают все, кто включал футбольные симуляторы и хотя бы немного следил за американским футболом. В Америке Аду стал культовой фигурой еще в 14 лет, когда победил на драфте МЛС. Дальше были бесконечные авансы, рекламы и смены профессиональных команд. Дольше остальных Аду принадлежал «Бенфике», которая пыталась взбодрить игрока постоянными арендами. Но даже в Португалии ничего не смогли сделать. Сейчас Аду 28 лет, а он не собирается заканчивать.

    В свой первый сезон USL команда «Лас-Вегас Лайтс» пригласила Фредди Аду. Этот клуб выступает во втором по силе дивизионе после МЛС. Аду не играл профессионально с 2016 года, но голы в благотворительных матчах явно вернули ему уверенность в себе. Он тренировался с командой две недели, а просмотр непривычно не афишировали всем подряд. Потом Аду отметился в протоколе в товарищеском матче с «Ди Си Юнайтед» – своим первым клубом. Кажется, теперь пойдет, ведь «Лас-Вегас Лайтс» в Америке называют необычной и перспективной командой.

    text

    Публикация от text (@brfootball)

    О своем возвращении Аду сообщил еще в январе. Он написал, что любит футбол и хочет играть много.

    «Лас-Вегас Лайтс» в Америке называют необычной и перспективной командой. Но с Аду постоянно что-то происходит. Забавная история случилась в августе 2017 года. Руководство польского клуба «Сандецья» пригласило Фредди Аду на просмотр, но не поставило в известность главного тренера Радослава Мрочковски. Понятно, что решение было только маркетинговым ходом. Мрочковски взбунтовался и бомбанул цитатами на весь мир. «Какой смысл иметь в команде такого игрока? Маркетинг? Тогда можно взять польского фристайлера», – удивлялся Мрочковски. Аду в команду так и не взяли.

    Зато его поддерживал «Ди Си Юнайтед». В этом клубе Аду начинал профессиональную карьеру. Сюда же он обращался, когда было совсем плохо. Бывший фитнес-тренер команды встречался с Аду и помогал набрать форму. Фредди даже забил гол за «Ди Си Юнайтед» в октябрьском матче легенд. И снова пропал. Говорят, он совсем не умеет обороняться, но все еще способен на удивительные вещи в атаке.

    За футбольную карьеру Аду творил много интересных вещей. В 2015 году он совсем не играл в составе «Ягодины», но зато раскручивал в социальных сетях вашингтонский ночной клуб. На Аду слишком рано свалилась популярность. «После тренировок мы иногда ждали в автобусе полтора часа, когда Фредди раздаст автографы. Это его утомило», – рассказывал Томас Ронген, который работал с Аду в молодежной сборной США. На одной популярности карьеру построить не удалось.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: World Soccer Talk
    Рейтинг: 3 Голосов: 18
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 апреля 2018, 15:27

      первый раз слышу !

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 30 марта 2018, 02:39

      в 28 лет сложно что то начать показывать во второй лиге сша

      0
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      Рейтинг: +2

      dugnik1 27 марта 2018, 17:59

      Прогнозы футбольных мaтчей -> bets-info.ru

      -1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 26 марта 2018, 20:17

      после монако вообще хз где он был))))) шутки ради можно добавить что можно было подумать, что он умер, но это лишь черный юмор

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 26 марта 2018, 13:31

      в футбольном менеджере очень даже неплохо играет))) я его постоянно с собой по командам таскал))

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 марта 2018, 10:30

      Просто потерялся при переходе на взрослый уровень,где сейчас эти хваленные Эдегор,Бабатунде и многие другие?

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Михаил Шевченко 26 марта 2018, 16:29

      ну эдегору 19 лет стукнуло в декабре только. Как-то рановато его сливать в целом как игрока то. А так да,пахнет пропажей)

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 26 марта 2018, 08:32

      не знал, что он считался талантом, толком и не слышал о нем никогда

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 26 марта 2018, 07:49

      Талант-может быть, а может и не быть

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 марта 2018, 07:27

      Был такой, помню его по футбольным менеджерам.
      В реале не видел ни разу и даже не знаю, какие сильные стороны в нём тогда видели. Дутый талант, каких множество, просто сильно пропиаренный в своё время. Возможно, просто маркетинговый ход MLS.

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 26 марта 2018, 04:24

      Помню его с FIFA07, там он был перспективным и очень быстро рос...

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