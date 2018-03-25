Самый переоцененный игрок современности. Он сменил 14 клубов за 14 лет

Его убила чрезмерная популярность.

Его знают все, кто включал футбольные симуляторы и хотя бы немного следил за американским футболом. В Америке Аду стал культовой фигурой еще в 14 лет, когда победил на драфте МЛС. Дальше были бесконечные авансы, рекламы и смены профессиональных команд. Дольше остальных Аду принадлежал «Бенфике», которая пыталась взбодрить игрока постоянными арендами. Но даже в Португалии ничего не смогли сделать. Сейчас Аду 28 лет, а он не собирается заканчивать.

В свой первый сезон USL команда «Лас-Вегас Лайтс» пригласила Фредди Аду. Этот клуб выступает во втором по силе дивизионе после МЛС. Аду не играл профессионально с 2016 года, но голы в благотворительных матчах явно вернули ему уверенность в себе. Он тренировался с командой две недели, а просмотр непривычно не афишировали всем подряд. Потом Аду отметился в протоколе в товарищеском матче с «Ди Си Юнайтед» – своим первым клубом. Кажется, теперь пойдет, ведь «Лас-Вегас Лайтс» в Америке называют необычной и перспективной командой.

text Публикация от text (@brfootball) 24 Мар 2018 в 1:57 PDT

О своем возвращении Аду сообщил еще в январе. Он написал, что любит футбол и хочет играть много.

twit text — Freddy Adu (@FreddyAdu) 19 января 2018 г.

«Лас-Вегас Лайтс» в Америке называют необычной и перспективной командой. Но с Аду постоянно что-то происходит. Забавная история случилась в августе 2017 года. Руководство польского клуба «Сандецья» пригласило Фредди Аду на просмотр, но не поставило в известность главного тренера Радослава Мрочковски. Понятно, что решение было только маркетинговым ходом. Мрочковски взбунтовался и бомбанул цитатами на весь мир. «Какой смысл иметь в команде такого игрока? Маркетинг? Тогда можно взять польского фристайлера», – удивлялся Мрочковски. Аду в команду так и не взяли.

Зато его поддерживал «Ди Си Юнайтед». В этом клубе Аду начинал профессиональную карьеру. Сюда же он обращался, когда было совсем плохо. Бывший фитнес-тренер команды встречался с Аду и помогал набрать форму. Фредди даже забил гол за «Ди Си Юнайтед» в октябрьском матче легенд. И снова пропал. Говорят, он совсем не умеет обороняться, но все еще способен на удивительные вещи в атаке.

twit text — D.C. United (@dcunited) 22 октября 2017 г.

За футбольную карьеру Аду творил много интересных вещей. В 2015 году он совсем не играл в составе «Ягодины», но зато раскручивал в социальных сетях вашингтонский ночной клуб. На Аду слишком рано свалилась популярность. «После тренировок мы иногда ждали в автобусе полтора часа, когда Фредди раздаст автографы. Это его утомило», – рассказывал Томас Ронген, который работал с Аду в молодежной сборной США. На одной популярности карьеру построить не удалось.