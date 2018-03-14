«Севилья» выбила «МЮ» из Лиги чемпионов. Как же так, Жозе?

Проигравшие 1:5 «Спартаку» будут играть в четвертьфинале ЛЧ. А Бен-Йеддер не забил Комбарову, но отгрузил два гола Де Хеа.

1:5 от «Спартака»

0:5 от «Реала»

3:5 от «Бетиса»

1:5 от «Эйбара»

2:5 от «Атлетико»

Сезона с такими жуткими поражениями у «Севильи» в ее новейшей истории еще не было. Она пережила смену тренера, в лигочемпионскую четверку в чемпионате Испании уже не попадет. Из группы Лиги чемпионов «Севилья» вышла лишь в последнем туре, да и то не обыграв в Словении «Марибор». Винченцо Монтелла, пришедший на смену Эдуардо Бериццо, начал с ужасных 3:5 от злейшего врага.

Между тем, если не брать в расчет сумасшедшие матчи с пять пропущенными голами, не так уж все и плохо было у команды. Да, пятое место в чемпионате, но вниз не завалились, а в Кубке так вообще сыграют в финале с «Барселоной». «МЮ», конечно, был фаворитом в противостоянии 1/8 финала, но у себя дома испанцы сыграли лучше соперника, да и домашние 0:0 в двухматчевом сражении – не такой уж страшный счет.

В гостях «Севилья» спокойно сдерживала ленивые порывы «МЮ», временами устремляясь в контратаки, а на 73-й минуте Муриэля сменил Бен-Йеддер. Дальше начался испанский праздник.

Тут Бен-Йеддер, помнится, не забил.

А вот тут забил. Причем через минуту после выхода на замену. Ну, так там-то был Комбаров, а тут Де Хеа.

twit text — Miesha Tate (@IAMmp94) 13 марта 2018 г.

Еще через три минуты – 0:2. Де Хеа выгреб мяч уже за линией ворот. Опять Бен-Йеддер!

twit text — Miesha Tate (@IAMmp94) 13 марта 2018 г.

Лукаку, конечно, разрыв в счете сократил вместе с активными призывами в адрес трибун завести команду, только это ничего не решило, и чуда никакого не произошло. Напротив, «Севилья» могла спокойно громить соперника. А Бен-Йеддер вообще мог оформить покер.

twit text — Adam Joseph (@AdamJosephSport) 13 марта 2018 г.

Перед началом матчей 1/8 финала в Англии мечтали увидеть все пять английских команд в четвертьфиналах. Ну, четыре, уж очень сильна «Барселона», играющая с «Челси». Теперь о квартете не мечтается. Их может остаться всего две.