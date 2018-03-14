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    «Севилья» выбила «МЮ» из Лиги чемпионов. Как же так, Жозе?


    4.2
    Голосов: 6
    14.03.2018 00:55
    Проигравшие 1:5 «Спартаку» будут играть в четвертьфинале ЛЧ. А Бен-Йеддер не забил Комбарову, но отгрузил два гола Де Хеа.
    • 1:5 от «Спартака»
    • 0:5 от «Реала»
    • 3:5 от «Бетиса»
    • 1:5 от «Эйбара»
    • 2:5 от «Атлетико»

    Сезона с такими жуткими поражениями у «Севильи» в ее новейшей истории еще не было. Она пережила смену тренера, в лигочемпионскую четверку в чемпионате Испании уже не попадет. Из группы Лиги чемпионов «Севилья» вышла лишь в последнем туре, да и то не обыграв в Словении «Марибор». Винченцо Монтелла, пришедший на смену Эдуардо Бериццо, начал с ужасных 3:5 от злейшего врага.

    Между тем, если не брать в расчет сумасшедшие матчи с пять пропущенными голами, не так уж все и плохо было у команды. Да, пятое место в чемпионате, но вниз не завалились, а в Кубке так вообще сыграют в финале с «Барселоной». «МЮ», конечно, был фаворитом в противостоянии 1/8 финала, но у себя дома испанцы сыграли лучше соперника, да и домашние 0:0 в двухматчевом сражении – не такой уж страшный счет.

    В гостях «Севилья» спокойно сдерживала ленивые порывы «МЮ», временами устремляясь в контратаки, а на 73-й минуте Муриэля сменил Бен-Йеддер. Дальше начался испанский праздник.

    Тут Бен-Йеддер, помнится, не забил.

    А вот тут забил. Причем через минуту после выхода на замену. Ну, так там-то был Комбаров, а тут Де Хеа.

    Еще через три минуты – 0:2. Де Хеа выгреб мяч уже за линией ворот. Опять Бен-Йеддер!

    Лукаку, конечно, разрыв в счете сократил вместе с активными призывами в адрес трибун завести команду, только это ничего не решило, и чуда никакого не произошло. Напротив, «Севилья» могла спокойно громить соперника. А Бен-Йеддер вообще мог оформить покер.

    Перед началом матчей 1/8 финала в Англии мечтали увидеть все пять английских команд в четвертьфиналах. Ну, четыре, уж очень сильна «Барселона», играющая с «Челси». Теперь о квартете не мечтается. Их может остаться всего две.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 марта 2018, 19:58

      севилья порадовала вчера...еще раз доказала, что это боевая кубковая команда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 марта 2018, 18:02

      Эпоха Моуринью подошла к логическому завершению - провалу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 14 марта 2018, 13:03

      Сравнили Севилью со Спартаком? ...))) В том матче у Спартака все "залетало" (5:1). А теперь посмотрите сколько у Спартака пропущено в Еврокубках и чемпионате и разделите на количество матчей....(((( Как говорится: "Ты все поймешь, ты все увидишь сам.." Севилья идет на 5 месте, а Спартак на 3? Так Севилья играет в Испании, там три первых места заняты постоянно(Барса Реал Атлетико), других там просто не бывает! И где сейчас Севилья? - в 1/4 ЛЧ !!! А где Спартак? Понятно где - в "гнезде"......

      3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > 777+ 14 марта 2018, 16:55

      Приятно почитать разумный комментарий, это здесь редкость, спасибо!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1501

      777+ > gigs84 14 марта 2018, 19:16

      Спасибо...)))

      1
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 14 марта 2018, 12:49

      МЮ начинайте уже играть!

      0
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      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Hugo Lloris 14 марта 2018, 14:02

      Когда Моура уберут, тогда и заиграют. В наше время автобусы уже научились раскатывать. Пора менять ему тактику игры.

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 12:31

      Как понять Комбарову не забил???

      -2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 17:01

      Он мяч с линии ворот вынес.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > gigs84 14 марта 2018, 17:49

      Спасибо.вспомнил

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 марта 2018, 11:44

      как убого попали в ЛЧ, так бесславно и вылетели, да еще и ответка за слив базелю

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 14 марта 2018, 11:17

      так ему и надо

      2
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      Рейтинг: +37

      М.Ройс 14 марта 2018, 10:54

      Браво Севилья!!!! .. Мауриньё цыпленок

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 марта 2018, 10:53

      А Бен-Йеддер не забил Комбарову, но отгрузил два гола Де Хеа. ???? это что

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Александ1982 14 марта 2018, 11:52

      имеют ввиду тот момент когда Бен-Йеддер бил по пустым воротам а Комбаров вынес из них мяч, тогда еще все шутили что Комбаров теперь и вратарем может быть)

      3
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      Рейтинг: +1130

      petr69 14 марта 2018, 09:46

      Проиграл Моуриньо. Игроки в МЮ хорошие, но чрезмерная осторожность привела
      к поражению . Так играть нельзя

      4
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