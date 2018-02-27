Звезды «Атлетико» уехали в Китай. Это странно по нескольким причинам

Гайтан и Феррейро-Карраско пошли на удивительный карьерный шаг.

Что произошло?

«Атлетико» продал двух полузащитников в китайский клуб «Далянь Ифан». За Николаса Гайтана мадридцы выручили 18 миллионов евро, за Янника Феррейра-Карраско – 30 миллионов. Перед этим появлялась информация, что «Далянь Ифан» готов платить 15 миллионов в год нападающему Фернандо Торресу. Трансферное окно в Китае закрывается только 28 февраля, поэтому шансы и на этот переход еще остаются. Китайцы усиленно раскупают игроков испанской Примеры.

За месяц до этих переходов «Атлетико» отдал в Китай полузащитника Аугусто Фернандеса. Он отправился в команду «Бейцзин Жэньхэ». «Хэбэй Чайна Форчун» забрал у «Барселоны» Хавьера Маскерано. «Бейцзин Гуоань» вообще отметился махинациями с трансфером Бакамбу и купил у «Лас-Пальмаса» Виеру. И это еще не захотел уезжать из Испании Яго Аспас.

Странные деньги

«Атлетико» и Китай впервые связались в 2015 году. Тогда девелоперская компания Wanda Group приобрела акции клуба на общую сумму 45 миллионов евро. Здесь поставили главной задачей популяризацию бренда «Атлетико» в Азии. Такие трансферы этому только способствуют. Тем более что Wanda Group и «Далянь Ифан» тоже связаны финансовыми вложениями.

В 2015 году Dalian Yifang Group приобрела основной пакет акций команды, которая еще называлась «Далянь Аербин». Сделке поспособствовали Ван Цзяньлинь и его Wanda Group. Цзяньлинь – основатель Wanda Group и один из главных китайских миллиардеров. Он выделяется среди акционеров Dalian Yifang Group и участвует в финансировании команды, которой дали новые возможности для развития. Поэтому в приоритете покупок главными и стали игроки «Атлетико».

Карьерные решения

Для мадридцев 48 миллионов евро в клубную копилку кажутся лучшим решением, чем использование Карраско и Гайтана на поле. Иногда казалось, что Симеоне просто не может их выпускать. Гайтан в этом сезоне провел только шесть матчей в Примере. У Карраско их 17, но в статистике значатся всего три гола и четыре голевых паса.

Переходы многих игроков в Китай вполне понятны. «Трансфер сюда обеспечит хорошую жизнь моей семье», – говорил Виера. Но дело тут в том, что оба игрока «Атлетико» могли уйти совсем не в Китай. «Зенит» готовился предоставить Гайтану шанс на карьерную перезагрузку. За аренду аргентинца давали два миллиона, а в России его ждали соотечественники, деньги и хорошая атмосфера. Все сорвали сложные переговоры между клубами.

С Карраско все получилось еще интереснее. В июне им интересовались «Челси» и «Бавария», в январе – «Ювентус». За три неполных сезона «Атлетико» так и не смог внедрить бельгийца в клубный футбол. Но перспектива и цена 24-летнего игрока все равно варьировались на уровне 50 миллионов евро. В Европе его ценили даже без чумовой статистики. У обоих футболистов точно имелся другой выбор.

twit text — Yannick Carrasco (@CarrascoFR_) 9 августа 2017 г.

Какой еще «Далянь Ифан»?

Впервые об этом клубе в Европе услышали в 2012 году. И он еще был «Далянь Аербин». Тогда сюда перебрался Сейду Кейта, до этого игравший за «Барселону». Через год его партнером стал бывший игрок «ПСЖ» Гийом Оаро. Клуб «Далянь Ифан» основан только в 2009 году, но уже добирался до высокого пятого места Суперлиги. Правда, успехи были временными.

В 2014 году команда все-таки вылетела во второй дивизион. За время отсутствия на виду сюда в разное время перебирались Секу Олисе и Янник Боли. Стоило вернуться в элиту, как серьезно увеличились вложения и масштаб действий. Даже «Вест Хэм» заработал 4,4 миллиона фунтов на продаже в «Далянь Ифан» 34-летнего защитника Фонте.

Теперь здесь подбирают приличный состав и готовятся выстрелить результатами. А европейцы снова много зарабатывают.