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    Звезды «Атлетико» уехали в Китай. Это странно по нескольким причинам


    5
    Голосов: 5
    27.02.2018 08:00
    Гайтан и Феррейро-Карраско пошли на удивительный карьерный шаг.

    Что произошло?

    «Атлетико» продал двух полузащитников в китайский клуб «Далянь Ифан». За Николаса Гайтана мадридцы выручили 18 миллионов евро, за Янника Феррейра-Карраско – 30 миллионов. Перед этим появлялась информация, что «Далянь Ифан» готов платить 15 миллионов в год нападающему Фернандо Торресу. Трансферное окно в Китае закрывается только 28 февраля, поэтому шансы и на этот переход еще остаются. Китайцы усиленно раскупают игроков испанской Примеры.

    За месяц до этих переходов «Атлетико» отдал в Китай полузащитника Аугусто Фернандеса. Он отправился в команду «Бейцзин Жэньхэ». «Хэбэй Чайна Форчун» забрал у «Барселоны» Хавьера Маскерано. «Бейцзин Гуоань» вообще отметился махинациями с трансфером Бакамбу и купил у «Лас-Пальмаса» Виеру. И это еще не захотел уезжать из Испании Яго Аспас.

    Странные деньги

    «Атлетико» и Китай впервые связались в 2015 году. Тогда девелоперская компания Wanda Group приобрела акции клуба на общую сумму 45 миллионов евро. Здесь поставили главной задачей популяризацию бренда «Атлетико» в Азии. Такие трансферы этому только способствуют. Тем более что Wanda Group и «Далянь Ифан» тоже связаны финансовыми вложениями.

    В 2015 году Dalian Yifang Group приобрела основной пакет акций команды, которая еще называлась «Далянь Аербин». Сделке поспособствовали Ван Цзяньлинь и его Wanda Group. Цзяньлинь – основатель Wanda Group и один из главных китайских миллиардеров. Он выделяется среди акционеров Dalian Yifang Group и участвует в финансировании команды, которой дали новые возможности для развития. Поэтому в приоритете покупок главными и стали игроки «Атлетико».

    Карьерные решения

    Для мадридцев 48 миллионов евро в клубную копилку кажутся лучшим решением, чем использование Карраско и Гайтана на поле. Иногда казалось, что Симеоне просто не может их выпускать. Гайтан в этом сезоне провел только шесть матчей в Примере. У Карраско их 17, но в статистике значатся всего три гола и четыре голевых паса.

    Переходы многих игроков в Китай вполне понятны. «Трансфер сюда обеспечит хорошую жизнь моей семье», – говорил Виера. Но дело тут в том, что оба игрока «Атлетико» могли уйти совсем не в Китай. «Зенит» готовился предоставить Гайтану шанс на карьерную перезагрузку. За аренду аргентинца давали два миллиона, а в России его ждали соотечественники, деньги и хорошая атмосфера. Все сорвали сложные переговоры между клубами.

    С Карраско все получилось еще интереснее. В июне им интересовались «Челси» и «Бавария», в январе – «Ювентус». За три неполных сезона «Атлетико» так и не смог внедрить бельгийца в клубный футбол. Но перспектива и цена 24-летнего игрока все равно варьировались на уровне 50 миллионов евро. В Европе его ценили даже без чумовой статистики. У обоих футболистов точно имелся другой выбор.

    Какой еще «Далянь Ифан»?

    Впервые об этом клубе в Европе услышали в 2012 году. И он еще был «Далянь Аербин». Тогда сюда перебрался Сейду Кейта, до этого игравший за «Барселону». Через год его партнером стал бывший игрок «ПСЖ» Гийом Оаро. Клуб «Далянь Ифан» основан только в 2009 году, но уже добирался до высокого пятого места Суперлиги. Правда, успехи были временными.

    В 2014 году команда все-таки вылетела во второй дивизион. За время отсутствия на виду сюда в разное время перебирались Секу Олисе и Янник Боли. Стоило вернуться в элиту, как серьезно увеличились вложения и масштаб действий. Даже «Вест Хэм» заработал 4,4 миллиона фунтов на продаже в «Далянь Ифан» 34-летнего защитника Фонте.

    Теперь здесь подбирают приличный состав и готовятся выстрелить результатами. А европейцы снова много зарабатывают.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: My Republica, Twitter
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 4 марта 2018, 19:26

      Карраско зря поехал.спокойно мог в Европе остаться.жаль....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +26

      за ЦСКА с детства 2 марта 2018, 17:29

      но хоть денег заработаю . А Карраско жаль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 28 февраля 2018, 15:27

      Эхх, деньги губят людей, такие интересные перспективные футболисты губят карьеру уезжая в Китай, Оскар,Карраско,Халк,Витсель и ещё немало игроков топ-уровня

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 27 февраля 2018, 19:34

      в случае с карраско удивлен...

      4
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      ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto > mihail200606 28 февраля 2018, 07:56

      Аналогично...

      1
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      ...
      Рейтинг: +26

      за ЦСКА с детства > mihail200606 2 марта 2018, 17:31

      mihail200606 я тоже оень удевлён

      1
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 27 февраля 2018, 18:04

      скоро еще и Торрес к ним поедит

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 27 февраля 2018, 17:38

      Для Гайтана лучше Китая мог быть Зенит,но что то не срослось.Жаль!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 февраля 2018, 16:20

      Что значит правильно поступили? С точки зрения денег - да. Может Карраско и продали бы в Юве, например, не за 30, а за, скажем 45 млн, но в Китае явно предложили ЗП больше, и автор всё чётко объяснил, кто чей спонсор, и о партнёрских соглашениях. Никого насильно не заставляли (думаю, что так и есть), если уехали, значит посчитали, что это того стоит. Мне кажется, что вопрос с уместностью переезда в Китай уже едва ли актуален - деньги там хорошие платят, а Паулиньо, например, показал, что прилично можно играть и в Китае, и в сборную оттуда вызываться, и в Европу потом обратно вернуться, при желании.

      4
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      Рейтинг: +40

      стикс 27 февраля 2018, 15:18

      ребята поехали баблосики рубить....красавчеги

      1
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    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 27 февраля 2018, 13:42

      Поступили правильно, у Локомотива не будут путаться под ногами

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 февраля 2018, 11:19

      только им решать как распорядиться своей карьерой, раз уехали значит считают так будет лучше, время покажет верно ли это решение.

      4
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