Лучшие люди мирового футбола. Все они тут

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    4.7
    Голосов: 3
    24.10.2017 09:00
    Лауреаты всех семи премий ФИФА – в материале «Бомбардира».

    Награду лучшему тренеру года от ФИФА получил Зинедин Зидан. «Большое спасибо, это очень ценный для меня приз. Хочу поблагодарить своих игроков, благодаря которым мне удалось завоевать эту награду», – отметил Зизу.

    Титул лучшего голкипера достался Джанлуиджи Буффону. «Здорово получить такую награду в моем возрасте! Благодарю свой клуб, тренера и партнеров по команде. И спасибо всем, кто за меня голосовал. Хотелось бы завершить свою карьеру фантастической победой», – заявил итальянец.

    Оливье Жиру досталась награда за лучший гол, который, кстати, был забит 1 января нынешнего года. «Спасибо, это большая честь для меня. Хочу поздравить и других номинантов. А приз посвящаю своему отцу», – сказал француз на награждении.

    Фанаты «Селтика» получили приз ФИФА за лучший перформанс. Он был посвящен победе клуба в Кубке чемпионов 50 лет назад.

    Сарина Вигман – лучший тренер женской команды. Именно она привела женскую сборную Голландии к победе на чемпионате Европы в 2017 году. Хоть какая-то радость для голландцев.

    Она не смогла присутствовать на церемонии, награду ей передал Марко ван Бастен.

    Франсис Коне, тоголезский форвард чешского клуба «Зброевка», получил награду «фэйр-плей» за то, что спас жизнь голкиперу соперника во время матча.

    Эта крутая компания – лучший состав по версии ФИФА. В сборную года вошли: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Иньеста, Неймар, Месси и Роналду.

    Суперкоманда!

    Лике Мартенс – лучшая футболистка мира! Здесь следует напомнить, что 24-летняя полузащитница «Барселоны» и сборной Голландии выиграла также титул лучшего игрока Евро-2017. «Мама и папа, эта награда для вас», – сказала Мартенс, получая свой приз.

    Ну, а лучшим стал, естественно, Криштиану Роналду! В чем не было никаких сомнений и перед началом церемонии.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФИФА
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +78

      chuvak591 26 октября 2017, 19:52

      БУФФОНИЩЕ Красавчик)))

      0
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      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан 24 октября 2017, 21:54

      Роналду - молодец. Глаза горят. Буффон - пусть покажет себя в стыках и в ЧМ в России. Пан или пропал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 24 октября 2017, 10:55

      Весело у них там)))Многие по сборным знакомы или прежним клубам, постоянные кандидаты на награду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian 24 октября 2017, 09:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Аналду как всегда)

      -5
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 24 октября 2017, 06:29

      Хотелось бы увидеть наших,но увы((((((((((

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 24 октября 2017, 05:18

      поздравляю победителей и их фанатов с наградами!

      0
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      Рейтинг: +1731

      Benifacto 24 октября 2017, 00:11

      Алвес ваще типок))))ну и пиджак.... а кого он поднимает?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > Benifacto 24 октября 2017, 00:28

      Похож на актера по имени Идрис Эльба.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Sola 24 октября 2017, 10:28

      Он и есть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 00:01

      Вот оно достояние наций !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 23 октября 2017, 23:50

      Марадона как всегда с кислой миной на заднем плане

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев > I_R_O_N_M_A_N 24 октября 2017, 09:33

      Кокаин кончился)

      5
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