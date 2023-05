Лучшие люди мирового футбола. Все они тут

Награду лучшему тренеру года от ФИФА получил Зинедин Зидан. «Большое спасибо, это очень ценный для меня приз. Хочу поблагодарить своих игроков, благодаря которым мне удалось завоевать эту награду», – отметил Зизу.

Титул лучшего голкипера достался Джанлуиджи Буффону. «Здорово получить такую награду в моем возрасте! Благодарю свой клуб, тренера и партнеров по команде. И спасибо всем, кто за меня голосовал. Хотелось бы завершить свою карьеру фантастической победой», – заявил итальянец.

Оливье Жиру досталась награда за лучший гол, который, кстати, был забит 1 января нынешнего года. «Спасибо, это большая честь для меня. Хочу поздравить и других номинантов. А приз посвящаю своему отцу», – сказал француз на награждении.

Congratulations to Olivier Giroud who has won the Puskas award for 2017 for his scorpion-kick goal! pic.twitter.com/dyDydYup6p