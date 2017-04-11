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    Гений или подлец? Самый хитрый гол месяца


    3.2
    Голосов: 11
    11.04.2017 16:35
    В Мексике случился матч, который еще долго останется в памяти его участников. Хитрый победный гол был забит в добавленное время. «Бомбардир» показывает видео эпизода, доказывающего, что всегда нужно играть до конца.

    Идущая последней в чемпионате Мексики «Пуэбла» уверенно выигрывала у «Гвадалахары». После первого тайма счет был 2:0 в пользу аутсайдера, однако перерыв хорошо повлиял на игроков «Гвадалахары». Им удалось сравнять счет, а в концовке матча при помощи удачи и хитрости вырвать победу.

    Нападающий «Гвадалахары» спрятался за голкипером соперника, а когда тот опустил мяч на газон, перехватил его. Промахнуться из такой позиции уже было нельзя. У «Пуэблы» не осталось времени даже на толковую атаку, тем более что команда заканчивала матч в меньшинстве. Зато «Гвадалахаре» эта победа позволила подняться на второе место в таблице.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Е.rpp-noticias
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 11
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 апреля 2017, 13:22

      Левенец пропустил такой мяч от Аршавина в середине матча. А позже завершил карьеру. Страшно представить, что этот вратарь может сделать, если это 93-я минута при счете 2:2

      0
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      Рейтинг: +10

      Yohm > bset 23 апреля 2017, 03:20

      Какой Левенец?! Аршавин Гильерме так подстерёг. И, кстати, сделал это намеренно, пас момент, а тут нап Гвадалахары ужё домой шёл, ни о чём не думая. И такой подарок судьбы!
      А лучшая кража, мне кажется, у Рональдиньо. С кем - не помню, но там он с * п и з д и л мяч у вратаря, когда тот его подкинул чтобы выбить!)))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Yohm 23 апреля 2017, 18:19

      Самый обычный Левенец в самом обычном матче за Суперкубок России 2008

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 12 апреля 2017, 11:15

      А вы не обратили внимание что клуб играет с командой,идущей последней,а трибуны битком!! А между тем в России....

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 12 апреля 2017, 09:40

      Дзюба недавно почти так-же забил, но не засчитали(((

      -1
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      Рейтинг: +2564

      атеист 12 апреля 2017, 07:57

      Вратарь лошара с большим клювом.

      1
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      Рейтинг: +11

      Команда У.Б. 12 апреля 2017, 00:22

      Это должно быть в крови, так схитрить.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 апреля 2017, 21:13

      подлости нет..
      вратарь лошара просто.. да и нападающий , кстати, не намного лучше - столько касаний мяча сделал пока ударил...

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      Рейтинг: +73

      Фесс 11 апреля 2017, 20:49

      Где здесь подлость?)

      1
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 11 апреля 2017, 20:21

      вратарь отправил мяч в поле

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 11 апреля 2017, 20:12

      как Аршавин Локомотиву забил)

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 апреля 2017, 19:51

      вратарь просто разява...

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