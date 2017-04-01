«Ливерпуль» победил в мерсисайдском дерби. «Уфа» впервые проиграла при Семаке. Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» надолго лишился Маты
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата перенес операцию. Сообщается, что в последнее время он жаловался на боли в паху. Сроки восстановления игрока неизвестны, но до конца нынешнего сезона он может уже не выйти на поле.
Бывший физиотерапевт сборной Аргентины: «Нужно покончить с клубом друзей Маскерано»
Физиотерапевт Карлос Дибос, работавший в сборной Аргентины, раскритиковал защитника команды Хавьера Маскерано, сообщает tycsports.com.
«В этой сборной есть игроки, которые уже не должны в ней играть. Маскерано напичкал команду своими друзьями», – сказал Дибос.
«Я никогда не влиял на тренерские решения», – прокомментировал ситуацию сам Хавьер Маскерано.
Венгер заявил, что работает в «Арсенале» с планами на будущее
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер утверждает, что держит в голове команду на следующий сезон. По словам специалиста, при любом решении он работает с коллективом, как раньше.
«Я работаю в «Арсенале» с планами на будущее. Неважно, проведу я здесь еще пару месяцев или десять лет. Мы уже думаем, какие позиции нужно усилить. Однако переговоры с игроками пока не ведем», – сказал Венгер.
Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против
«Ливерпуль» одержал победу в мерсисайдском дерби, переиграв «Эвертон»
Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур
Ливерпуль – Эвертон – 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Мане, 8; 1:1 – Пеннингтон, 28; 2:1 – Коутиньо, 31; 3:1 – Ориги, 60.
«Локомотив» на выезде одержал победу над «Уфой»
Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур
Уфа – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Фарфан, 37.
Уфа: Беленов, Сухов (Кротов, 77), Живоглядов, Пуцко, Никитин, Стоцкий, Карп (Безденежных, 64), Пауревич, Засеев (Обляков, 70), Фатай, Сысуев.
Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Янбаев, И. Денисов, Фернандеш (Баринов, 83), Тарасов, Фарфан, Миранчук.
Предупреждения: нет – Игнатьев, 19; Янбаев, 57; Тарасов, 62.
«Терек» предложил Олегу Иванову новый контракт
Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб предложил полузащитнику Олегу Иванову новый контракт. Текущее соглашение футболиста истекает ближайшим летом.
«Мы в процессе обсуждения с Олегом, но, о чем и как мы говорим, мы пока не комментируем. Сейчас он лечится, вернется – будем общаться дальше. Желание сохранить его у нас есть», – сказал функционер.
«Бавария» забила шесть мячей в ворота «Аугсбурга», «РБ Лейпциг» разгромил «Дармштадт»
Германия. Бундеслига. 26-й тур
Бавария – Аугсбург – 6:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Левандовски, 17; 2:0 – Мюллер, 36; 3:0 – Левандовски, 55; 4:0 – Алькантара, 62; 5:0 – Левандовски, 79; 6:0 – Мюллер, 80.
Шальке – Боруссия Д – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Обамеянг, 53; 1:1 – Керер, 77.
РБ Лейпциг – Дармштадт – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Кейта, 12; 2:0 – Форсберг, 67; 3:0 – Орбан, 79; 4:0 – Кейта, 80.
Удаления: нет – Сиригу, 72.