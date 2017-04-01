«Ливерпуль» победил в мерсисайдском дерби. «Уфа» впервые проиграла при Семаке. Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» надолго лишился Маты

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата перенес операцию. Сообщается, что в последнее время он жаловался на боли в паху. Сроки восстановления игрока неизвестны, но до конца нынешнего сезона он может уже не выйти на поле.

Бывший физиотерапевт сборной Аргентины: «Нужно покончить с клубом друзей Маскерано»

Физиотерапевт Карлос Дибос, работавший в сборной Аргентины, раскритиковал защитника команды Хавьера Маскерано, сообщает tycsports.com.

«В этой сборной есть игроки, которые уже не должны в ней играть. Маскерано напичкал команду своими друзьями», – сказал Дибос.

«Я никогда не влиял на тренерские решения», – прокомментировал ситуацию сам Хавьер Маскерано.

Венгер заявил, что работает в «Арсенале» с планами на будущее

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер утверждает, что держит в голове команду на следующий сезон. По словам специалиста, при любом решении он работает с коллективом, как раньше.

«Я работаю в «Арсенале» с планами на будущее. Неважно, проведу я здесь еще пару месяцев или десять лет. Мы уже думаем, какие позиции нужно усилить. Однако переговоры с игроками пока не ведем», – сказал Венгер.

Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против

«Ливерпуль» одержал победу в мерсисайдском дерби, переиграв «Эвертон»

Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

Ливерпуль – Эвертон – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мане, 8; 1:1 – Пеннингтон, 28; 2:1 – Коутиньо, 31; 3:1 – Ориги, 60.

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«Локомотив» на выезде одержал победу над «Уфой»

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фарфан, 37.

Уфа: Беленов, Сухов (Кротов, 77), Живоглядов, Пуцко, Никитин, Стоцкий, Карп (Безденежных, 64), Пауревич, Засеев (Обляков, 70), Фатай, Сысуев.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Янбаев, И. Денисов, Фернандеш (Баринов, 83), Тарасов, Фарфан, Миранчук.

Предупреждения: нет – Игнатьев, 19; Янбаев, 57; Тарасов, 62.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

«Терек» предложил Олегу Иванову новый контракт

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб предложил полузащитнику Олегу Иванову новый контракт. Текущее соглашение футболиста истекает ближайшим летом.

«Мы в процессе обсуждения с Олегом, но, о чем и как мы говорим, мы пока не комментируем. Сейчас он лечится, вернется – будем общаться дальше. Желание сохранить его у нас есть», – сказал функционер.

«Бавария» забила шесть мячей в ворота «Аугсбурга», «РБ Лейпциг» разгромил «Дармштадт»

Германия. Бундеслига. 26-й тур

Бавария – Аугсбург – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 17; 2:0 – Мюллер, 36; 3:0 – Левандовски, 55; 4:0 – Алькантара, 62; 5:0 – Левандовски, 79; 6:0 – Мюллер, 80.

Шальке – Боруссия Д – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Обамеянг, 53; 1:1 – Керер, 77.

РБ Лейпциг – Дармштадт – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейта, 12; 2:0 – Форсберг, 67; 3:0 – Орбан, 79; 4:0 – Кейта, 80.

Удаления: нет – Сиригу, 72.

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