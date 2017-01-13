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    Открытие дня. Почему Феллаини круче Иньесты


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    Голосов: 8
    13.01.2017 12:00
    Феллаини критикуют регулярно, но «МЮ» не спешит избавляться от полузащитника и уже продлил с ним контракт на год. «Бомбардир» показывает, в чем бельгиец неожиданно сумел превзойти гениального испанца.

    Два очка по системе «гол плюс пас» за два последних сезона АПЛ. С десяток ударов локтем и миллион гневных выкриков в его адрес за грязную игру. Многие задаются вопросом, как игрок уровня Феллаини вообще числится в суперклубе, а Жозе Моуринью со времени прихода в клуб упрямо оказывает футболисту всяческую поддержку.

    Полуфинальный матч Кубка Лиги против «Халла» сложился для бельгийца лучше многих: он забил. Как оказалось, это был знаковый гол. Смотрите сами:

    Феллаини превзошел по голам Андреса Иньесту, сыграв почти вдвое меньше матчей. Конечно, он не завоевал столько трофеев, сколько испанец, не забивал решающий гол в финале чемпионата мира и не заслужил, в отличие от Иньесты, восторженных эпитетов.

    Но факт остается фактом – забивает он чаще. Моуринью при случае обязательно об этом напомнит, будьте уверены.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру, football365.com
    Рейтинг: 2 Голосов: 8
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +846

      sined1951 13 января 2017, 19:25

      Прежде чем писать, не кури лишнее. Обидно читать на сайте такой примитив.

      0
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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 13 января 2017, 13:39

      никто не может сравнится с Иниестой

      0
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      Рейтинг: +14

      Roma Sagalakov 13 января 2017, 13:28

      Самое лучшее оправдание Филлаини. А сколько он сделал голевых? Вы бы еще Шкртела с Рамосом сравнили! ( Ни за реал, ни за барсу не болею, но факт глупый)

      1
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > Roma Sagalakov 13 января 2017, 15:33

      Потому что уже не знают о чем писать

      0
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