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    Ева Лонгория – красотка, которая объявит Роналду лучшим игроком года


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    Голосов: 5
    09.01.2017 17:40
    Мало у кого остаются сомнения, что португалец победит в конкурсе ФИФА. Если это произойдет, то одной из первых его поздравит популярная американская телеведущая, которая сегодня будет вести церемонию.

    Ей уже 41 год, но возраст совершенно не мешает Еве оставаться одной из самых сексуальных актрис в США. Широкую известность женщине принес сериал «Отчанные домохозяйки», в результате чего она даже была номинирована на премию «Золотой Глобус». Работу в кино Ева совмещала с модельным бизнесом и работой в качестве ведущей.

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    Кроме того, Ева открыла два ресторана и выпустила кулинарную книгу. По происхождению она – мексиканка, но в своем возрасте тщательно следит за фигурой и весом. Узрев гардероб своей героини в «Отчаянных домохозяйках», Ева срочно занялась гимнастикой. Лучше всего ей дается рыбная диета – это вкусно и не полнит, по ее словам.

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    Ева Лонгория выбрана в качестве телеведущей сегодняшней церемонии награждения ФИФА. Начало – в 20:30 по Москве.

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    Антонелла Кавальери – любимая девушка Пауло Дибалы

    Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Евы Лонгории
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +288

      NotFound 10 января 2017, 10:22

      ничего особенного )

      -1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 января 2017, 09:05

      Считаю ее одной из самых красивых женщин....

      1
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      Рейтинг: +197

      proekt 9 января 2017, 22:04

      я один подумал, что грузинка?

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