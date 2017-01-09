Ева Лонгория – красотка, которая объявит Роналду лучшим игроком года

Ей уже 41 год, но возраст совершенно не мешает Еве оставаться одной из самых сексуальных актрис в США. Широкую известность женщине принес сериал «Отчанные домохозяйки», в результате чего она даже была номинирована на премию «Золотой Глобус». Работу в кино Ева совмещала с модельным бизнесом и работой в качестве ведущей.
Кроме того, Ева открыла два ресторана и выпустила кулинарную книгу. По происхождению она – мексиканка, но в своем возрасте тщательно следит за фигурой и весом. Узрев гардероб своей героини в «Отчаянных домохозяйках», Ева срочно занялась гимнастикой. Лучше всего ей дается рыбная диета – это вкусно и не полнит, по ее словам.
Ева Лонгория выбрана в качестве телеведущей сегодняшней церемонии награждения ФИФА. Начало – в 20:30 по Москве.
Антонелла Кавальери – любимая девушка Пауло Дибалы
Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года