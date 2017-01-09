Ева Лонгория – красотка, которая объявит Роналду лучшим игроком года

Мало у кого остаются сомнения, что португалец победит в конкурсе ФИФА. Если это произойдет, то одной из первых его поздравит популярная американская телеведущая, которая сегодня будет вести церемонию.

Ей уже 41 год, но возраст совершенно не мешает Еве оставаться одной из самых сексуальных актрис в США. Широкую известность женщине принес сериал «Отчанные домохозяйки», в результате чего она даже была номинирована на премию «Золотой Глобус». Работу в кино Ева совмещала с модельным бизнесом и работой в качестве ведущей.

text text Сен 1 2015 в 7:05 PDT

text text Окт 16 2015 в 12:04 PDT

text text Окт 24 2015 в 5:54 PDT

Кроме того, Ева открыла два ресторана и выпустила кулинарную книгу. По происхождению она – мексиканка, но в своем возрасте тщательно следит за фигурой и весом. Узрев гардероб своей героини в «Отчаянных домохозяйках», Ева срочно занялась гимнастикой. Лучше всего ей дается рыбная диета – это вкусно и не полнит, по ее словам.

text text Янв 3 2016 в 5:21 PST

text text Фев 9 2016 в 10:26 PST

text Май 13 2016 в 5:08 PDT

text text Май 28 2016 в 7:44 PDT

text text Июл 30 2016 в 10:07 PDT

Ева Лонгория выбрана в качестве телеведущей сегодняшней церемонии награждения ФИФА. Начало – в 20:30 по Москве.

text text Авг 1 2016 в 11:28 PDT

text text Авг 2 2016 в 2:05 PDT

text text Окт 2 2016 в 6:53 PDT

text text Ноя 6 2016 в 11:11 PST

text text Дек 23 2016 в 11:11 PST

text text Дек 20 2016 в 10:31 PST

text text Янв 3 2017 в 2:12 PST

text text Янв 8 2017 в 10:15 PST

text text Дек 27 2016 в 1:18 PST

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