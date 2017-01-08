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    «Челси» разгромил «Питерборо». Ключевые моменты 1/32 финала Кубка Англии


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    Голосов: 3
    08.01.2017 18:30
    Не всем грандам Премьер-лиги удается легко преодолеть сопротивление аутсайдеров. «Бомбардир» держит вас в курсе всех главных событий 1/32 финала.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 7 января 2017, 18:43

      с победой МЮ!красиво играют,приятно смотреть.

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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 7 января 2017, 16:02

      Уэйн красава! Должен попылить ещё ушастик.

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