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«Челси» разгромил «Питерборо». Ключевые моменты 1/32 финала Кубка Англии
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Кто станет чемпионом РПЛ? Мнение авторов «Бомбардира»
55
14:40
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14:33
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14:25
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14:14
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Все новости
2 марта
01:37
Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии
00:50
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1), «Тоттенхэм» вылетел от «Шеффилд Юнайтед» (0:1)
1
1 марта
00:50
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
30 января
22:44
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
29 января
18:27
Кубок Англии. «Ливерпуль» вылетел от «Брайтона», пропустив на 92-й минуте
1
02:26
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
01:50
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2
00:59
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
28 января
23:52
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
22:50
Кубок Англии. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Престон» (3:0). У Сона дубль
08:45
Гвардиола побил личный рекорд благодаря победе над «Арсеналом»
00:56
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел лидера АПЛ «Арсенал» (1:0)
4
27 января
22:14
«Манчестер Сити» – «Арсенал»: стартовые составы на 1/16 финала Кубка Англии
1
21:40
Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»: 1/16 финала Кубка Англии, 27 января 2023
21:39
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»: 1/16 Кубка Англии, 27 января 2023
21:39
Во сколько смотреть матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»: 1/16 финала Кубка Англии, 27 января 2023
18 января
00:40
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17 января
23:47
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10 января
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00:18
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«Челси» разгромил «Питерборо». Ключевые моменты 1/32 финала Кубка Англии
Бомбардир.ру
1
2
3
4
5
3
Голосов:
3
08.01.2017 18:30
Англия. Кубок
Англия
Арсенал
Престон
Манчестер Юнайтед
Рединг
Лестер
Эвертон
Не всем грандам Премьер-лиги удается легко преодолеть сопротивление аутсайдеров. «Бомбардир» держит вас в курсе всех главных событий 1/32 финала.
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
Global Look Press
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Рейтинг:
3
Голосов:
3
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Рейтинг:
+258
vasiok74
7 января 2017, 18:43
Пожаловаться
с победой МЮ!красиво играют,приятно смотреть.
0
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Рейтинг:
+1591
IVANRUS777
7 января 2017, 16:02
Пожаловаться
Уэйн красава! Должен попылить ещё ушастик.
1
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