Мата принес «МЮ» победу над «Ман Сити». Ключевые моменты 1/8 финала Кубка Лиги

Команда Моуринью пыталась реабилитироваться за разгромное поражение от «Челси». Коллектив Гвардиолы хотел прервать неудачную серию матчей. «Бомбардир» отслеживал главные события противостояния.

Открывает счет Хуан Мата! Его гол так и остался победным.

Нулевая игра в первом тайме. Очень мало опасности. Вратари скучают.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 26 октября 2016 г.

Пока только крутое фото с матча. Моментов маловато.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 26 октября 2016 г.

Стартовые составы команд.

twit text — Manchester City (@ManCity) 26 октября 2016 г.