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    • Мата принес «МЮ» победу над «Ман Сити». Ключевые моменты 1/8 финала Кубка Лиги

    Мата принес «МЮ» победу над «Ман Сити». Ключевые моменты 1/8 финала Кубка Лиги


    4.3
    Голосов: 3
    26.10.2016 22:15
    Команда Моуринью пыталась реабилитироваться за разгромное поражение от «Челси». Коллектив Гвардиолы хотел прервать неудачную серию матчей. «Бомбардир» отслеживал главные события противостояния.

    Открывает счет Хуан Мата! Его гол так и остался победным.

    Нулевая игра в первом тайме. Очень мало опасности. Вратари скучают.

    Пока только крутое фото с матча. Моментов маловато.

    Стартовые составы команд.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии (4)
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    Denmark*
    1477509485
    Ну, пока из кожи scums стараются выпрыгнуть, а как там дальше будет... а, может, и не будет:))
    Ответить
    bafor
    1477515891
    Проигрыш! Мауру Анжи тренировать! Победа! Маур особенный. У диванных спецов (а тут все такие) все меняется быстрее, чем позы в камасутре. Что я делаю на этом странном сайте? Чао
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    343443
    1477542558
    обидно
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