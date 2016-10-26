Мата принес «МЮ» победу над «Ман Сити». Ключевые моменты 1/8 финала Кубка Лиги

Команда Моуринью пыталась реабилитироваться за разгромное поражение от «Челси». Коллектив Гвардиолы хотел прервать неудачную серию матчей. «Бомбардир» отслеживал главные события противостояния.
Открывает счет Хуан Мата! Его гол так и остался победным.
Нулевая игра в первом тайме. Очень мало опасности. Вратари скучают.
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— Manchester United (@ManUtd) 26 октября 2016 г.
Пока только крутое фото с матча. Моментов маловато.
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— Manchester United (@ManUtd) 26 октября 2016 г.
Стартовые составы команд.
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— Manchester City (@ManCity) 26 октября 2016 г.
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— Manchester United (@ManUtd) 26 октября 2016 г.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press