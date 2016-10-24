Мельгарехо, Майкон, Мак, опять судьи и другие герои и антигерои 11-го тура РФПЛ

Герой – Майкон («Локомотив»)

Центральный матч тура подарил громадное напряжение и минимум голевых моментов – ЦСКА нужно было не забуксовать перед лидерами, «Локомотиву» – выбираться из жуткой трясины. Леонид Слуцкий выжал все что можно из имеющихся ресурсов, но опять не избежал жесткой фанатской критики, а Юрий Семин снова обошелся без номинальных нападающих и от своих болельщиков заслужил аплодисментов за важнейшую победу.

Один из ходов тренера «Локо» сработал блестяще и стал ключевым эпизодом матча: вышедший на замену Майкон в первой же атаке забил победный гол, на скорости обойдя медленную защиту соперника. В оставшееся время Ионов и Фернандес упустили неплохие шансы сравнять счет, но «Локомотив» выстоял и прервал грустную серию из девяти матчей без побед над ЦСКА. А красно-синие отстали от лидера уже на четыре очка. Если проиграют следующий матч, то уже будет «минус семь».

Герой – Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Здесь наш выбор тоже предсказуем – парагваец, находясь под шквалом болельщицкой критики, принес победу «Спартаку» над «Уралом», а стал бы и автором дубля, не найди судья Егоров какой-то загадочный фол в противоборстве форварда с Дингой. Второй гол Мельгарехо засчитан не был (как и мяч Попова в первом тайме, где был определен офсайд), поэтому вопрос об исходе встречи оставался открытым до последних минут, но хозяева так и не создали ни одного по-настоящему серьезного момента, а гости спокойно отбились и увезли ценные три очка из Екатеринбурга. И это без трех основных футболистов – на игру с «Уралом» не полетели Зе Луиш, Промес и Глушаков. В итоге спартаковцы остаются во главе турнирной таблицы еще на неделю. До дерби с ЦСКА?

Герой – Роберт Мак («Зенит»)

И здесь все прозрачно: создал себе момент, красиво обыграл защитника и не ошибся с завершением, принеся своим точным ударом победу «Зениту» над «Оренбургом». Мирча Луческу выставил на игру экспериментальную линию оборону с Черновым и Новосельцевым, а потом вообще был вынужден ставить на фланг защиты Юсупова, но три очка у аутсайдера команда взяла, особенно не напрягаясь – впереди непростой график, и кадровых проблем хочется избежать уже сейчас. Для «Оренбурга» же 0:1 в Санкт-Петербурге – вполне почетный исход, только предпоследнее место в таблице – не шикарный повод для оптимизма.

Герой – Юрий Газинский («Краснодар»)

Очередной раз записывать в герои единственного автора гола – слишком банально, но в матче с «Амкаром» полузащитник «Краснодара»: а) забил первый гол клуба на новенькой арене; б) забил красиво; в) был великолепен буквально во всем: удары – исключительно в створ, семь длинных передач – и все точные, а помимо этого приличные 87,8% точных пасов и помощь защите. Отличный матч футболиста сборной России.

И в целом игра также получилась очень живой – не стадион ли на это повлиял? Радовал дриблингом Измайлов, агрессивно атаковал «Краснодар», опасно огрызался «Амкар», словом, хоть мяч был забит всего один – игру смотреть было приятно. Пермяков в итоге сместили на седьмое место, а сами они лишь дополнили неприятную статистику личных встреч – всего одна победа над «Краснодаром» в 14 матчах.

Герой – Одисе Роши («Терек»)

Вообще, в огненном матче «Терек» – «Рубин» героев и антигероев можно найти сразу несколько – тут и удаленный казанец Цакташ, давший повод судье выгнать игрока за грубый фол с поля сразу, и сам арбитр, не решившийся обойтись желтой карточкой, и распсиховавшийся защитник «Рубина» Самбрано, который получил два предупреждения за две минуты, и форвард «Терека» Балай, который забил четвертый мяч в сезоне и снова головой. На гол албанца точным ударом ответил Жонатас, но ключевым эпизодом матча стал пенальти за игру рукой как раз Самбрано – «Рубин» остался вдевятером, а Грозав был точен.

Даже при таком раскладе казанский клуб едва не ушел от поражения – Жонатас чудом не попал в ворота при счете 2:1 в пользу «Терека», а окончательный счет оформил как раз Роши, забивший феноменальный гол. Его и выделяем в первую очередь. Итак, грозненцы уже в зоне еврокубков, а «Рубин» завис на десятом месте и продлил безвыигрышную гостевую серию до семи матчей.

Антигерой – Евгений Башкиров («Крылья Советов»)

Возможно, полузащитник самарского клуба несознательно подписал своему тренеру приговор – об отставке Франка Веркаутерена в случае неудачного исхода матча с «Арсеналом» говорилось много. «Крылья» играли лучше, заслуженно забили в первом тайме, пусть и с пенальти (Молло), но им сильно осложнил жизнь эпизод перед самым перерывом, когда Башкиров выбил мяч рукой из пустых ворот. Его, конечно, удалили, Форбс забил пенальти, а во втором тайме самарцы гоняли туляков даже вдесятером, но победы так и не добились. Четвертая подряд ничья «Арсенала» ходит рядом с совсем грустным статистическим фактом «Крыльев», выигравших лишь один матч из последних 14 в РФПЛ.

Герой – Иво Иличевич («Анжи»)

Фактически 12 футболистов у «Анжи» либо не могут играть вовсе, либо сидят на скамейке с повреждениями, которые не позволяют провести полный матч. На первый план при этом выходят лидеры, и одним из таких уже становится Иво Иличевич, забивший в Томске два шикарных мяча – один со штрафного, а второй – красивым ударом рикошетом от штанги. «Томь» в первом тайме играла вполне сносно, тогда как «Анжи» толком ничего не создал, но после перерыва хозяева пропустили трижды – после дубля Иличевича томичей добил гол Бериши. Выглядело все очень красиво.

Браво и пан Врба, который в нынешней непростой кадровой ситуации удерживает своих парней неподалеку от зоны еврокубков. О томском же клубе сказать особо нечего – предстоит тяжелейшая борьба за место в элите, и преимуществ перед конкурентами у команды Валерия Петракова нет совершенно никаких. Да еще и на домашние матчи ходит по две тысячи человек, что уже само по себе – просто позор для представителя РФПЛ.

Герой – Сослан Джанаев («Ростов»)

Ростовчане выставили на матч с «Уфой» напрочь экспериментальный состав: Навас и Кудряшов дисквалифицированы, Калачев на игру не полетел из-за травмы, а Полоз, Азмун и Ерохин остались на скамейке. Хорошо, что не стали менять вратаря – именно он и спас «Ростов» от поражения, вытащив несколько сложнейших ударов. В атаке у участника Лиги чемпионов практически ничего не получилось, но отбиться от агрессивных атак хозяев ростовчане все-таки сумели. Так «Ростов» набрал первое выездное очко в РФПЛ и даже сумел приблизиться к тройке сильнейших, а «Уфа» укрепилась в середине таблицы, но при этом осталась в числе самых незабивных команд – меньше голов только у «Арсенала».

Особенности тура

К сожалению, позитива в этой рубрике мало – вновь большие вопросы к судейству, но теперь они имеют прямое отношение к забитым голам: «Спартаку» не засчитали сразу два мяча в ворота «Урала», сначала зафиксировав сомнительный офсайд у Попова, а затем свистнув фол у Мельгарехо, который толком никто не заметил. Удивил и момент из матча «Краснодар» – «Амкар», когда мяч после удара Ари, казалось, полностью пересек линию ворот (где же требуемая камера на столь шикарном стадионе?).

Мы не призываем ругать судей, которые, может быть, и поступили правильно, но хотелось бы больше определенности и комментариев от официальных лиц по этим спорным моментам с соответствующими разъяснениями. Иначе претензии к арбитражу не закончатся никогда.

Почему мы ждем следующего тура

«Краснодар» отправится в гости к крепкому «Анжи», «Ростов» попробует побороть упертый «Амкар», «Локомотив» после триумфа в дерби поедет в гости к «Рубину», а «Зенит» проэкзаменует «Томь» и будет ждать осечки «Спартака» в игре с ЦСКА, чтобы возглавить турнирную таблицу. Да-да, супердерби «Спартак» – ЦСКА пройдет уже в следующую субботу. Ждем с нетерпением!

Символическая сборная 11-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 11-го тура:

«Крылья Советов» – «Арсенал» – 1:1

«Томь» – «Анжи» – 0:3

«Уфа» – «Ростов» – 0:0

«Урал» – «Спартак» – 0:1

«Терек» – «Рубин» – 3:1

«Локомотив» – ЦСКА – 1:0

«Краснодар» – «Амкар» – 1:0

«Зенит» – «Оренбург» – 1:0

Расписание 12-го тура:

29 октября (суббота): «Амкар» – «Ростов», «Спартак» – ЦСКА

30 октября (воскресенье): «Урал» – «Терек», «Арсенал» – «Уфа», «Зенит» – «Томь», «Анжи» – «Краснодар»

31 октября (понедельник): «Оренбург» – «Крылья Советов», «Рубин» – «Локомотив»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 12-й тур дисквалифицированы: Цакташ, Самбрано (оба – «Рубин»), Башкиров, Корниленко (оба – «Крылья Советов»), Павлюченко («Урал»), Враньеш («Томь»), Стоцкий («Уфа»), Семенов («Терек»), Хави Гарсия («Зенит»), Воробьев («Оренбург»).

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