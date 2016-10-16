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    • Гроздья гнева. Как в футбольной России разучились всему, кроме ненависти

    Гроздья гнева. Как в футбольной России разучились всему, кроме ненависти


    2.1
    Голосов: 9
    16.10.2016 17:31
    Матч «Спартака» и «Ростова» обернулся очередным судейским скандалом. Тимофей Яценко объясняет, почему Безбородов ни в чем не виноват, а виноваты – сами болельщики.

    В России строят прекрасные футбольные стадионы. В России работают нормальные футбольные судьи, да и вообще с футболом обстоит все более-менее нормально – подводят разве что футбольные болельщики. Подводят тем, что бесконечно канючат, перестали поддерживать даже своих и отказывают в минимальном кредите доверия кому бы то ни было. А еще – из раза в раз подхватывают набившую оскомину тему судейства.

    После матча сборных России и Коста-Рики только и было слышно, что обыденных разговоров: разогнать, распустить, расстрелять. При этом команда Черчесова сыграла вполне неплохой матч, забила три гола в ворота голкипера мадридского «Реала» и, по справедливости, заслужила ничью. Она бы и состоялась, если бы не костариканец Хоэль Кэмпбелл (который, между прочим, в прошлом сезоне недурно пылил за лондонский «Арсенал» в Лиге чемпионов). Да, у Черчесова нет футболистов уровня основы «Реала» или запаса «Арсенала» – так в чем же его вина? Стоит ли вообще ругать тренера сборной после такой яркой, хоть и закончившейся неудачей, игры?

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    Обругать, оболгать, сбиться на стереотипы – футбольные «болельщики» обожают все это (да и пресса склонна раздувать из лысины Черчесова прическу Феллаини). Еще один стереотип, помимо перманентно «ужасной» игры сборной, – это судейский произвол, заговор, анти– (вставить название команды) симпатии; ну, тут уж выбирай, что душа пожелает. Аудитория футбольных соревнований в России никак не усвоит простое правило: судьи – такие же люди, как футболисты и как сами болельщики, до внедрения в игру видеоповторов они будут и будут ошибаться. И даже после внедрения – будут. Найдут способы.

    В эталонном английском чемпионате судьи ошибаются не меньше, а то и больше нашего – и ничего, работают из года в год одни и те же лица. Косиельни забивает в ворота «Бернли» руками – и никто не видит в этом призрака загадочного кукловода за ширмой, который дергает за нужные нити, чтобы «Арсенал» стал чемпионом. Кукловод здесь только один – человеческий фактор. Шесть лет назад, когда за «Челси» еще играл Юрий Жирков, команда Абрамовича приехала на «Олд Траффорд» играть фактически золотой матч. И выиграла – благодаря голу Дидье Дрогба, забитому из чистейшего «вне игры». Сложно даже представить, какая волна обсуждений поднялась бы внутри нашего чемпионата, окажись на месте «Юнайтед» (жертвы) и Челси» (хищника) «Спартак» и «Зенит», чья двухнедельной давности стычка обернулась громким судейским скандалом. А ведь матч на «Петровском» по сути ничего не решал.

    Вчерашняя игра между «Спартаком» и «Ростовом» с полуоборота завела еще одну двухминутку ненависти – на этот раз в адрес Владислава Безбородова. Причем негатив в сторону арбитра исходил в первую очередь от игроков «Ростова» – Калачева, Граната, Гацкана. Безбородов, конечно, ошибся, и, вероятно, он даже испытывал определенные симпатии к «Спартаку» после истории в Питере – но ведь это не что иное, как искомый человеческий фактор. Мы сами в течение двух недель усердно создавали информационный фон, кричащий во все репродукторы, что «Спартак» в Петербурге убили. Арбитры наверняка читают газеты, да они вообще варятся в этом футбольном мире, в этом набрякшем зловониями соку – и Безбородов, конечно, мог поверить в то, что команду Карреры на «Петровском» «убили». И, конечно, он мог по этой причине плохо отсудить вчерашний матч. Только в этом виноват не Безбородов, а мы с вами – болельщики, пресса, вся футбольная общественность.

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    В романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева» появляется персонаж, которому автор даже не дает имени. У персонажа отсутствует один глаз, и он бесконечно жалуется на судьбу: ах, как ужасно, что я наполовину слепой. Главный герой романа Том справедливо замечает: перестань канючить, прикрой глаз повязкой, надень белые брюки, может, и для женщин снова станешь привлекателен. Но персонаж – Стейнбек зовет его «одноглазый» – отказывается это делать: он уходит в свою хижину канючить. Болельщики в нашей стране – по большей части такие же одноглазые, им легче плакаться о том, что все плохо, нежели сделать что-то самим. Хотя бы начать заполнять новехонькие стадионы.

    Так болельщикам (и даже тренеру) «Спартака» удобно свалить вину за поражение их команды на кого угодно – на Миллера, на судьбу, на судью – нежели признать очевидный факт: на «Петровском» красно-белые уступили по делу. «Манчестер Юнайтед» после того, как Дрогба забил в их ворота золотой гол из офсайда, в следующем году преспокойно взял чемпионство. Способен ли это сделать «Спартак»?

    После вчерашнего выступления Безбородова – однозначно способен!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.1 Голосов: 9
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    Комментарии (30)
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    zagrizlik
    1476629245
    Посмеялся от души над этим бредом,напоминает высказывание немецкого чиновника,с элитами всё отлично,а вот народ какой-то неправильный. Полная хрень,а не материал.
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    Диктор
    1476629687
    Бредятина а не статья.
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    Taps
    1476633757
    Дерьмо статейка. И спартак дерьмо, всех провоцирует.
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    ivanthebest
    1476635858
    Какие-то двойные стандарты... Автор явно ре в ладу с собой и с сказанным...
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    Вомбат
    1476641967
    При этом команда Черчесова сыграла вполне неплохой матч... дальше не читал. Бывший игрок глухого запаса Кубани возил наших маститых защитников как хотел, но они, по мнению автора сыграли неплохо, на мыло таких авторов.
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    Spiridonovich
    1476646392
    Можно было бы поверить этому борзому писаке, который явно кушает со стола футбольной мафии, если бы он сообщил, кто заправляет нашим футбольным хозяйством. Или он не ведает, что здесь всем руководит криминал. И тогда получается, что этот Тимоша выступает в качестве адвоката коррупционной системы.
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    Леонид К..
    1476672891
    Не будем строги к автору: он как -то позабыл матч ЦСКА - "Рубин". где армейцы стали чемпионами, благодаря судейской ошибки. Если нельзя, но уж очень хочется попасть в Л Ч столичной команде, кто может помешать этому? Теперь по поводу матча "Спартак" - "Ростов". по информации издания "Р-Спорт". инспектора сделали в протоколе матча запись о "грубом нарушении" со стороны Кудряшова и теперь ему грозит трёх матчевая дисквалификация. О том же пишут и региональные издания. Судейская фемида целиком и полностью встала на сторону судьи Безбородова. А это значит, что судейский беспредел будет продолжаться и далее. Если бы в Л Ч не платили клубам больших денег, у столичных клубов вряд ли был бы интерес к этим соревнованиям. На данный момент, это единственная возможность клубу заработать. А тут ввязался в "приличную кампанию" провинциальный "Ростов", ату его! Судейский беспредел развращает игроков. У наших так называемых топ-команд появляется ощущение, что всё можно. Видимо. кого-то из руководства РФС, РФПЛ такая ситуация - устраивает. Но не болельщиков, которые хотят видеть честную игру. Уверен.
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    Par Mezan
    1476688513
    это всё потому что играют 16 команд а выиграть должны Зенит, ЦСКА, Спртак и ещё кто нибудь как Ростов в этом году. Или Краснодар. Если не получается игрокам, то судьья подыграет. А болельщикам обидно - зачем вобще тогда играть и ходить на стадион. Почему у Ростов постояно удаляют игроков а Спартак не пускают в чемпионы уже который год. и почему наши команды не могут выиграть в Лиге чемпионов? Хочется смотреть красивый футбол, как в Англии.
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    vgarakh
    1476688869
    Да просто задача убить Ростов еще в начале чемпионата: 6 удалений за 10 игр и 2 левых пенальти, вот и все справедливое судейство.
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    Дон Посей
    1476690902
    ...Да, напряжение в битве за лидерство достигает своего апофигея. Если "заточенная" на чемпионство команда не выиграла - виноваты бля все от спонсоров, тренеров, судей - до ложкомойки в стадионной столовой с водителем автобуса. Если при этом выиграла не менее "заточенная" команда- всё, братцы, большая козырная жопа легла тяжким грузом на весь чемпионат РФ. На хрена обсуждать какой-то Оренбург или Анжи? И чё их смотреть, фигня какая-та..Давайте лучше разберём на запчасти крутелей, поругаемся, обосрёмся и выставимся этаким дерьмом, чтобы вся сука Европа знала, с кем ей придётся иметь дело. А там уж не обессудьте, если теми же приёмами выставят всех наших на хрен с пляжа... И надо уже учить играть пацанов своих, а не обеспечивать пожизненно заморских голодранцев. Извините, наболело. С ув.
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