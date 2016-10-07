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    • «Футболисты сборной России вряд ли обрадуются, если я стану их тренером». Федор Емельяненко — о футболе и спорте

    «Футболисты сборной России вряд ли обрадуются, если я стану их тренером». Федор Емельяненко — о футболе и спорте


    5
    Голосов: 3
    07.10.2016 14:00
    Раскритиковав бои между детьми на турнире ММА в Чечне, Федор Емельяненко попал под шквал обвинений и оскорблений деятелей и чиновников разного масштаба. «Бомбардир» вспоминает, что один из лучших бойцов современности говорил про спорт вообще.

    Конфликт горит уже несколько дней. Являясь президентом Союза ММА в России, Емельяненко выступил против поединков между детьми по правилам ММА (смешанных единоборств). Такие поединки состоялись 4 октября в Грозном на турнире Grand Prix Akhmat-2016. В боях участвовали трое сыновей Рамзана Кадырова, а происходящее транслировал канал «Матч! Боец». Емельяненко высказался, что детям до 12 лет запрещено выступать по правилам ММА, а до 21 года бои должны проходить в шлемах и защитных накладках. Такое мнение возмутило многих чеченских общественных и политических деятелей: от президента бойцовского клуба «Ахмат» Абузайда Висмурадова, президента «Терека» Магомеда Даудова до депутата Госдумы Адама Делимханова и самого Рамзана Кадырова.

    Пять вещей, которые сборной России можно провернуть в матче с Коста-Рикой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Flow
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (21)
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    андрей андреев
    1475842049
    Зайдите на "Эхо Москвы",почитайте как Фёдору угрожают .Даже новый россиянин Джефф Монсон наезжает
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    swot1205
    1475844398
    здорово сказал. Респект
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    headdevil
    1475847347
    Для детей есть детские соревнования. Вообще ничего страшного не произошло, и не было бы разговоров, если бы они выступали в защите.
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    omnikolaev
    1475849058
    что тут скажешь, звери...
    Ответить
    Said_
    1475854072
    Федор прав, дети должны носить экипировку.
    Ответить
    dudinka70
    1475856188
    Правила созданы,чтобы их выполнять! Что скажут родители если кто-то будет серьёзно травмирован?А где наши правозащитники детей?
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    dudinka70
    1475856357
    Правила созданы,чтобы их соблюдать.Что скажут родители если кого-то серьёзно травмируют.Где наши правозащитники детей?Уважаю Фёдора!
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    Natysi
    1475857825
    Полностью согласна с Федором,зачем калечить детей???
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    бесёнок
    1475895458
    Хотел-бы посмореть на сборную при его тренерстве)))
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    D'achkov
    1475939579
    надо его в сборную))
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