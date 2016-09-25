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    Фото дня. На поле оказался двойник Златана


    3.3
    Голосов: 6
    25.09.2016 16:15
    В матче между «МЮ» и «Лестером» к Златану Ибрагимовичу подбежал поразительно похожий на него болельщик. «Бомбардир» показывает интересные фотографии игрока и его фаната.

    Игру против «Лестера» «Манчестер Юнайтед» уверенно выиграл с разгромным счетом 4:1. Однако болельщиков на стадионе повеселила не только победа их любимой команды. В одном из моментов на поле удалось прорваться фанату, который сразу же направился к Златану Ибрагимовичу. Болельщик успел перекинуться со шведом парой слов, после чего его оттащили стюарды. Но даже за эти несколько секунд фотографы успели запечатлеть важные кадры, из которых заметна удивительная схожесть фаната и футболиста.

    Так говорил Златан. 11 последних цитат Ибрагимовича

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Vietnamnet
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 6
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 11:34

      Двойники повсюду. А так круто. Интересно о чём они говорили?

      1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > alexis02lion 26 сентября 2016, 16:16

      Или что сказали друг другу, поговорить как видишь им не дали

      0
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 25 сентября 2016, 17:40

      Мойес стюардом устроился?

      5
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 25 сентября 2016, 16:23

      это Суботич, а не двойник Ибры! Хотел хотя бы так встретиться с живой легендой, приехал из Дортмунда

      -1
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