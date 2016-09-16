Изумительный гол Хендерсона, сломанный нос Луиса и другие ключевые моменты суперматча «Челси» – «Ливерпуль»

Текстовый онлайн матча «Челси» – «Ливерпуль» – 1:2 | Видеогалерея
Любопытные цифры до матча:
- «Челси» выиграл всего 2 из 9 последних домашних матчей у «Ливерпуля»;
- Серия из домашних побед подряд Антонио Конте насчитывает уже 21 матч («Ювентус» + «Челси»);
- «Ливерпуль» больше всех забивает в АПЛ с начала календарного года – уже 50 голов;
- «Челси» же в нынешнем сезоне забивает не меньше двух мячей в каждом матче.
Клопп перед матчем занимается любимым делом: рисуется и паясничает.
Состав «Челси» уже представлен.
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 сентября 2016 г.
У «Ливерпуля» тоже все готово:
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— Liverpool FC (@LFC) 16 сентября 2016 г.
Интересные цифры у «Ливерпуля» сегодня:
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— Liverpool FC (@LFC) 16 сентября 2016 г.
«Стэмфорд Бридж» ждет. Хочется крутого зрелища в пятницу вечером.
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 сентября 2016 г.
Начался экшн! Первые 15 минут без опасных моментов.
Хотя, мы в курсе, кто точно развеселит нас сегодня. Но на скамейках тоже пока скучно.
Ловрен, 0:1! Непонятный провал в защите у «Челси», и первый гол Ловрена за «Ливерпуля» в АПЛ. Повели гости.
0:2 уже, это Хендерсон нанес фантастический удар издали!
Не позавидуешь... два пропущенных гола, сломанный нос.
Цифры, которые особо ни о чем не говорят. Никакого равенства в первом тайме не было: гости смотрятся на порядок лучше.
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— Liverpool FC (@LFC) 16 сентября 2016 г.
А вот и интрига: насел «Челси» и додавил. Гол Диего Косты на 62-й минуте, 1:2, ничего пока не проиграно.
Стивен Джеррард наблюдает за матчем:
Но все же отыграться «синим» так и не удалось. 1:2, «Челси» уступил «Ливерпулю».