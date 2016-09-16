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    Изумительный гол Хендерсона, сломанный нос Луиса и другие ключевые моменты суперматча «Челси» – «Ливерпуль»


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    Голосов: 5
    16.09.2016 21:40
    «Челси» проиграл «Ливерпулю» в невероятно интригующем стартовом матче пятого тура английской Премьер-лиги. «Бомбардир» отследил главные события противостояния.

    Текстовый онлайн матча «Челси» – «Ливерпуль» – 1:2 | Видеогалерея

    Любопытные цифры до матча:

    • «Челси» выиграл всего 2 из 9 последних домашних матчей у «Ливерпуля»;
    • Серия из домашних побед подряд Антонио Конте насчитывает уже 21 матч («Ювентус» + «Челси»);
    • «Ливерпуль» больше всех забивает в АПЛ с начала календарного года – уже 50 голов;
    • «Челси» же в нынешнем сезоне забивает не меньше двух мячей в каждом матче.

    Клопп перед матчем занимается любимым делом: рисуется и паясничает.

    Состав «Челси» уже представлен.

    У «Ливерпуля» тоже все готово:

    Интересные цифры у «Ливерпуля» сегодня:

    «Стэмфорд Бридж» ждет. Хочется крутого зрелища в пятницу вечером.

    Начался экшн! Первые 15 минут без опасных моментов.

    Хотя, мы в курсе, кто точно развеселит нас сегодня. Но на скамейках тоже пока скучно.

    Ловрен, 0:1! Непонятный провал в защите у «Челси», и первый гол Ловрена за «Ливерпуля» в АПЛ. Повели гости.

    0:2 уже, это Хендерсон нанес фантастический удар издали!

    Не позавидуешь... два пропущенных гола, сломанный нос.

    Цифры, которые особо ни о чем не говорят. Никакого равенства в первом тайме не было: гости смотрятся на порядок лучше.

    А вот и интрига: насел «Челси» и додавил. Гол Диего Косты на 62-й минуте, 1:2, ничего пока не проиграно.

    Стивен Джеррард наблюдает за матчем:

    text

    Фото опубликовано Steven Gerrard (@stevengerrard)

    Но все же отыграться «синим» так и не удалось. 1:2, «Челси» уступил «Ливерпулю».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 17 сентября 2016, 18:10

      молодцы Ливер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      CamburV 17 сентября 2016, 09:43

      Никита Ковальчук был прав, Ливер порвал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 17 сентября 2016, 09:01

      Промес такой же забил вчера.
      Вопрос о другом: Что делала защита Челси, когда забивался 1-й гол?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 17 сентября 2016, 00:23

      YNWA!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 17 сентября 2016, 00:20

      Гол Хендерсона шикарен!

      0
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