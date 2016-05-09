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Еще одна смерть на футбольном поле

Бернардо в 5-летнем возрасте играл в баскетбол, но из-за маленького роста вряд ли мог рассчитывать на успех в этом виде спорта. Он переключил свое внимание на футбол и в девять лет попал во «Фламенго», где выступал за команды разных возрастов и даже был капитаном. Имея на руках итальянский паспорт, Бернардо в 19 лет отправился в «Катанию», а на профессиональном уровне заиграл в албанском «Скендербеу», с которым даже выиграл местный чемпионат.

Дальше последовала командировка в Австралию, в клуб «Ньюкасл Джетс», еще один сезон футболист провел в финском «Мариехамне», а в прошлом году вернулся в Бразилию, в скромный «Фрибургенсе», выступающий в чемпионате штата Рио-де-Жанейро. В феврале 2016-го бразилец женился на красавице Кейти, занимающейся экзотическими танцами – к этому времени пара встречалась уже три года.

7 мая во время одного из матчей Рибейро почувствовал себя плохо и был заменен незадолго до перерыва. Официальной причины смерти до сих пор нет, но известно, что по дороге в больницу бразилец пережил сердечный приступ. Жизнь футболиста оборвалась в 26 лет.

«Я не могу и не хочу в это верить, но это реальность, от которой никуда не деться. Сегодня небеса получили самого светлого ангела. Моего лучшего друга, моего мужа, мое все», – это всего лишь две строчки из очень проникновенного письма в Facebook от Кейти. Их браку с Бернардо не исполнилось и трех месяцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Известный футболист Майкл Бриджес – одна из звезд того самого дерзкого «Лидса», игравшего в полуфинале Лиги чемпионов – выступал с Рибейро за австралийский «Ньюкасл». «Мир потерял большую личность, как на поле, так и за его пределами. Покойся с миром, брат!», – написал шокированный англичанин у себя в Instagram. Соболезнования выразили и клубы, за которые выступал бразилец.

Бразилия. Серия А Бразилия
Комментарии (2)
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pik54
1462790538
Царствия ему небесного!
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mihail1980
1462792502
что-то часто стали умерать
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