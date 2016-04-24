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    Почему молодым вратарям нельзя доверять


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    Голосов: 1
    24.04.2016 08:00
    Голкипер «Тулузы» Альбан Лафон фактически обрек собственную команду на вылет из Лиги 1, допустив три результативные ошибки в игре с «Лионом». На примере игры этого парня «Бомбардир» показывает, почему клубам лучше полагаться на опытных вратарей.

    «Лион» всерьез вернулся в борьбу за Лигу чемпионов. Команда ведет сражение за второе место в чемпионате и надеется, что конкуренты будут терять очки. Победа «Ниццы» над «Реймсом» в стартовом матче тура поставила под сомнения перспективы «Лиона». Одновременно она дала шанс «Тулузе» зацепиться за спасительное 17-е место. Той самой «Тулузе», обладающей хорошим подбором игроков, но в нынешнем сезоне прочно осевшей в зоне вылета.

    Главная беда «Тулузы» – игра в обороне. 53 пропущенных мяча хоть и на 20 меньше, чем у идущего последним «Труа», но никак не являются хорошим показателем. В этом сыграли свою роль и травмы вратарей. В начале сезона повреждение получил основной голкипер «Тулузы» Мауро Гойкоэчеа, а место в рамке решили доверить пареньку, ранее смотревшему профессиональный футбол только по телевизору. Юный Альбан Лафон умудрился стать самым молодым голкипером-дебютантом в истории Лиги 1, впервые выйдя на поле в 16 лет и 310 дней. Лафону поспешили выдать большие авансы, а вернувшегося Гойкоэчеа усадили на лавку. Но Альбан пока не оправдывает доверие.

    Матч с «Лионом» начался для «Тулузы» просто идеально. Первый тайм команды сыграли по нулям, а в начале второй половины Тиссеран открыл счет. Тут бы «Тулузе» встать всей командой у своих ворот и сохранить преимущество, но глупый гол запустил Лафон. Гренье нанес не самый лучший удар со штрафного, а голкипер просто не подстроился под мяч.

    Долго скучать не пришлось. Лаказетт принял мяч перед штрафной площадью и несильно пробил в угол ворот. Защитник максимально перекрыл траекторию, однако вратарь упал на месте и пропустил легкий мяч.

    Почти тут же Бен-Йеддер снова сравнял счет и подарил «Тулузе» надежду хотя бы на ничью. Но «Лион» в концовке встречи соперника дожал. И опять следует сказать о неуверенной игре Лафона, сначала не сумевшего правильно организовать оборону, а потом судорожно заметавшегося по ленточке собственных ворот.

    «Тулуза» проиграла и окончательно осела на 19-м месте. От «Реймса» ее отделяют все те же три очка, а если свой ближайший матч выиграет еще и «Газелек», то команда в оставшихся встречах может уже не спастись. А виноват в этом ее молодой вратарь.

    Рабьо, Дембеле, Бога и другие французы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23

      В@НЬК@ 26 апреля 2016, 10:38

      Бредятина((((((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      zzr 25 апреля 2016, 11:18

      Афторрр жжет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      mayski 24 апреля 2016, 21:12

      он виноват потому что черный?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 24 апреля 2016, 14:35

      что за бред...второй мяч совсем не легкий да и третий там был навал всей команды...нету нигде ошибки вратаря

      0
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      Рейтинг: +23

      Mighost 24 апреля 2016, 11:59

      Ну все, гнать Де Хеа и Куртуа!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +108

      sciline10 24 апреля 2016, 11:42

      кто у вас вообще пишет эти статьи? Бред, первый да, виноват, НО кто скажет что хоть один вратарь в мире не пропускал подобные мячи?
      Второй и третий из разряда-"на совести всей команды".
      Знаете, лучше уж тёлочек футболистов кидайте, там хоть писать о футболе не надо.

      2
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 24 апреля 2016, 11:29

      че за бред??? вратарь виноват только в первом голе - ему уже приписали вину в вылете команды

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 апреля 2016, 10:32

      )

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 24 апреля 2016, 08:35

      У нас раньше Джанаев так моросил

      0
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