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«ПСЖ» – обладатель Кубка французской лиги

Вылетев из Лиги чемпионов, парижская команда отнюдь не закончила борьбу в других турнирах. Команда отгружает авоську мячей соперникам по чемпионату, вышла в финал Кубка Франции, где ее соперником станет «Марсель». Финальный же матч Кубка французской лиги получился на редкость упорным, но «ПСЖ» без трофея не оставил.

«Лилль» сопротивлялся упорно, однако на 40-й минуте Хавьер Пасторе открыл счет. Казалось, что продолжение последует сразу после перерыва, но на подопечных Лорана Блана обрушился холодный душ. Сначала Сидибе ударом со штрафного сравнял счет, а затем «ПСЖ» остался в меньшинстве. Удаление схлопотал Адриан Рабьо. Решающий мяч оказался на счету Анхеля Ди Марии. Аргентинец переходил из «МЮ», чтобы выигрывать трофеи, поэтому не мог не сказать своего слова в решающей игре.

«ПСЖ» выигрывает второй трофей и рискует замахнуться на требл. Жаль, что у такого стабильного коллектива не получилось забраться подальше в Лиге чемпионов.

Обзор матча

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции за два месяца до конца

Франция. Кубок лиги Франция ПСЖ Лилль Ди Мария Анхель Пасторе Хавьер Рабьо Адриан Сидибе Джибриль
Комментарии (1)
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latka1
1461473758
Разумеется ПСЖ:)
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