Футбол вне политики? Тарасов в футболке с Путиным в Турции

После матча с "Фенербахче", неудачного для "Локомотива", полузащитник Дмитрий Тарасов снял футболку, под которой оказалась майка с изображением Владимира Путина. В свете обострения российско-турецких отношений это был смелый шаг, но особо эффектным он стал бы при другом результате матча.

"Это мой президент. Я его уважаю и решил показать, что я везде с ним и готов поддержать. На этой майке все написано, что я хотел сказать", – объяснил Тарасов свой поступок.

Фенербахче (Турция) – Локомотив (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

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