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Футбол вне политики? Тарасов в футболке с Путиным в Турции

После матча с "Фенербахче", неудачного для "Локомотива", полузащитник Дмитрий Тарасов снял футболку, под которой оказалась майка с изображением Владимира Путина. В свете обострения российско-турецких отношений это был смелый шаг, но особо эффектным он стал бы при другом результате матча.

"Это мой президент. Я его уважаю и решил показать, что я везде с ним и готов поддержать. На этой майке все написано, что я хотел сказать", – объяснил Тарасов свой поступок.

Фенербахче (Турция) – Локомотив (Россия) – 2:0 (1:0)   Текстовый онлайн матча

 

Видео матча

[poll id=979]

Лига Европы Лига Европы Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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nim-
1455657139
Минус за это дерьмо. Футбол вне политики.
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CSKA №1
1455658576
Путин-ГАВНО!!!Тарасов-ГАВНО!!!
Локомотив-ГАВНО!!!
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Nark0z
1455658697
Отношусь отрицательно. Футбол, как и любой спорт должен быть вне политики, тем более со стороны спортсменов. И если уже и показывать такую, то только во время празднования гола или хотя бы победы.
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Красный Ливерпуль
1455659259
Выиграл бы - надевал бы что угодно, а так показуха без дела!
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vovchegg
1455659471
Подлизнул так подлизнул.
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wattman
1455660217
идиот
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tanis 29
1455692702
Глупый поступок. Зачем было провоцировать турок и УЕФА? Теперь кроме дисквалификации за вторую желтую карточку еще получит, а могут наказать и команду.
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hellkid
1455694676
спорт должен оставаться вне политики. глупый провоцирующий поступок. Особенно глупо смотрится после поражения.
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BANNIKOV1970
1455697265
Зашевелились пидо....сы!Испугались даже футболки!
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stanislav2017
1455700197
Фуьболки с Путиным это хорошо!А, мячи не пробовали забивать или приехал ,что бы в футболке *турецкой* с принтом президента в ладоши похлопать!)
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