Тренировочный комплекс. Почему «Арсенал» Венгера стал опасным

Сезон в Англии перевалил за середину, а «Арсенал» по-прежнему лидер. За несколько часов до матча против «Ливерпуля», «Бомбардир» разбирается, почему перестали появляться шутки о четвертом месте и как «канонирам» подобрать то, что плохо лежит.

Отгремевший 2015-й год в Англии был окрашен в цвета «Арсенала». Ни один другой гранд Премьер-лиги не шагал по этим двенадцати месяцам так, как это делали «канониры». Цифры, конечно, упираются: Арсен Венгер снова не выиграл ничего существенного, пусть (второй подряд) Кубок Англии и считается в Британии наградой ценной. Главное достижение «Арсенала» в минувшем году — победа над самым опасным соперником, самим собой.

«Канониры» поломали многолетнюю традицию неудачных встреч с конкурентами. По два раза были биты манчестерские «Сити» и «Юнайтед», в матче за Суперкубок уложен на лопатки «Челси», в важнейшей еврокубковой битве побеждена мощная «Бавария». «Арсенал» покопался в собственной голове и переборол комплексы, навязанные извне. «Для меня «Арсенал» — это лишь тренировочный центр, — пожал плечами Патрис Эвра зимой 2010 года. — Ты смотришь их матчи, получаешь удовольствие, но способны ли они в придачу к этому завоевывать трофеи? А ведь именно это остается в памяти».

Память — штука хитрая. Теперь помешать «Арсеналу» выиграть Премьер-лигу может только главный тренер. Команда способна подобрать лежащий на земле титул. Готов ли изменить себе Арсен Венгер? Его теория — побеждать назло миру, на своих условиях, не вкладывая в укрепление состава огромные денег и делая упор на сыгранность, сплоченность и доверие внутри коллектива. Однажды сработало: «непобедимые»-2003/04 были командой-звездой, где даже такие селебрити, вроде Патрика Виейра или Тьерри Анри, были куплены в пересчете на нынешний курс практически за бесплатно. Сол Кэмпбелл — тот переехал в другую часть Лондона официально свободным агентом. Были времена, но с десяток лет назад.

Теперь выигрывать, не покупая, не получается ни у кого. Венгер терпеть не может этот принцип, потому для него было такой трагедией потерять Робина ван Перси. Дело не столько в самом игроке, сколько в уверенности сэра Алекса Фергюсона. 30 млн евро за стареющего игрока — и все ради того, чтобы взять пару-тройку титулов. Французский тренер-романтик по-прежнему верит в победу таланта над финансами. Но является ли его команда в достаточной мере талантливой? Сколько бы игроков «Арсенала» могли попасть в основу, например, «Тоттенхэма», одной из самых прогрессирующих команд сезона? Озил и Санчес? С натяжкой, Касорла? Быть может, Коклен? «Арсенал» оброс мускулатурой, но он все еще является слишком тренерской и хрупкой, слишком своеобразной командой.

В играх, где привычных сыгранности и маневров не хватит для победы, «канонирам» пригодятся игроки, которые, прогрызая газон, дотащат матч до нужного результата. Например, козырь, который в критической ситуации спасает «Манчестер Сити» — Яя Туре. Алексис Санчес искрит не так часто, поэтому «Арсенал» повесил игру на Месута Озила. Один из болельщиков спросил немца в твиттере, какое первое слово на английском тот выучил. «Assist, of course. Oh no, just kidding” [Передача. Нет, шучу], — ответил Озил. Шутит, да, но его запала и ассистов вряд ли хватит на каждую встречу, что будет складываться для команды неудачно. Тогда как тот же «Ман Сити», похоже, главный конкурент «Арсенала» во второй части сезона, располагает не только Туре, но и Агуэро, Сильвой, Де Брюйне. Каждый тянет на героя-одиночку.

Импульсом могла бы стать покупка эффективного нападающего, но Венгер уперт и вряд ли купит кого-либо, кроме уже практически переехавшего в Лондон опорного хавбека Мохаммеда Эль-Ненни из «Базеля». Состав «Арсенала» хорош, когда речь идет о первых одиннадцати футболистах, но вытянуть сезон без крепкой скамейки запасных не получится. Жесткий стык или неудачное падение – и вот уже Киран Гиббс вынужден играть вингера, а в опорной зоне выходит Калум Чамберс.

Косвенно помочь «канонирам» может ранний вылет из Лиги чемпионов. Чтобы перебороть «Барселону», «Арсеналу» придется напрячь все силы, но велика вероятность, что уже после матча в Лондоне букмекеры будут принимать ставки, с кем каталонцы встретятся в четвертьфинале. «Ман Сити» же давно облизывается на Кубок чемпионов, чтобы утвердиться в числе топовых команд. Чем ярче будет блеск главного трофея Европы, тем больше манчестерцы будут щуриться, глядя на титул чемпионов Премьер-лиги. Этот путь они уже проходили.

Победа Арсена Венгера в нынешнем розыгрыше АПЛ выглядит вероятным исходом, хоть для этого сухопарому французу и понадобится немного удачи: пусть будет и дальше оступаться «Ман Сити», пусть продолжают скучать на «Олд Траффорд», пусть все карты лягут на стол так, чтобы их видел один Арсен Венгер. И что бы там ни говорили, а именно он – упертый, наивный, высокомерный – именно он и никто другой заслужил эту удачу больше остальных.

