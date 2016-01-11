Почему Криштиану Роналду должен получить «Золотой мяч»

11 января в Цюрихе пройдет церемония вручения «Золотого мяча», и одним из претендентов на престижную награду будет Криштиану Роналду. «Бомбардир» расскажет о том, почему португалец достоин стать победителем больше, чем его конкуренты из «Барселоны».