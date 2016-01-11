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    Почему Криштиану Роналду должен получить «Золотой мяч»


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    Голосов: 0
    11.01.2016 15:00
    11 января в Цюрихе пройдет церемония вручения «Золотого мяча», и одним из претендентов на престижную награду будет Криштиану Роналду. «Бомбардир» расскажет о том, почему португалец достоин стать победителем больше, чем его конкуренты из «Барселоны».

    Спойлер. Главные выводы из материала:

    • Роналду впечатляет результативностью и превзошел конкурентов по забитым мячам в Примере.
    • Роналду успешно выступает в национальной сборной.
    • Роналду остается лидером проблемного "Реала".

    Конечно, поверить в то, что "Золотой мяч" в третий раз кряду отдадут Роналду при том, что "Барселона" в этом году выиграла Лигу чемпионов и чемпионат Испании, достаточно сложно. Но все же по части индивидуальных достижений Криштиану был не хуже Неймара и Месси, а оба претендента из "Барселоны" не стали героями финала Лиги чемпионов, потому какие-то шансы на победу КриРо все же сохраняет.

    Начнем с того, что Роналду не уступил Месси и Неймару в споре лучших бомбардиров Лиги чемпионов 2014/15 (у каждого из трех претендентов – по 10 мячей), а вот в чемпионате Испании превзошел на пять мячей Месси и на 26 Неймара с совершенно заоблачным показателем в 48 забитых голов. Да, при этом "Реал" уступил в полуфинале Лиги чемпионов "Ювентусу", а в чемпионате остался в двух очках за спиной "Барселоны", но Роналду как раз сделал все, что мог, чтобы приблизить оба трофея – забил дома и на выезде "Ювентусу", стал лучшим бомбардиром чемпионата.

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов португалец уже оторвался на приличное расстояние в гонке бомбардиров (11 голов) от Роберта Левандовски (7) и внезапного конкурента Артема Дзюбы (6), а Месси и Неймара нет даже в первой десятке – лучшим бомбардиром "Барселоны" в новом сезоне ЛЧ пока что является Луис Суарес. В текущем чемпионате Испании Роналду не отстает от парочки Неймар-Суарес, а "Реал", несмотря на все проблемы в игровой плоскости и увольнение Рафаэля Бенитеса находится на расстоянии вытянутой руки от "Атлетико" и "Барселоны". Сам же Криштиану, стоит отдать ему должное, несмотря на проблемы в отношениях с бывшим главным тренером "Реала", остается безусловным лидером команды.

    Как Флорентино Перес провернул главную аферу сезона

    Особняком стоят его индивидуальные достижения в плане результативности: три хет-трика подряд в мае в матчах с "Эспаньолом", "Хетафе" и сборной Армении, а также восемь мячей в двух кряду матчах в сентябре – пять в ворота "Эспаньола" и три – "Шахтеру". В общем, если бы "Реал" не провалился на всех фронтах и выиграл бы хотя бы один из двух самых важных для испанских клубов трофеев (ЛЧ или чемпионат), у Месси и Неймара попросту не было бы шансов, так как они не выглядели на голову сильнее Роналду в индивидуальном плане. Более того – у аргентинца и бразильца была отличная возможность проявить себя на Копа Америка, в то время как европеец по понятным причинам был лишен возможности выделиться чем-то значительным в сборной, но Роналду все же преуспел гораздо больше, став с 25-ю голами лучшим бомбардиром чемпионатов Европы всех времен (с учетом квалификации).

    Лионель Месси снова был близок к тому, чтобы наконец-то выиграть значимый трофей на уровне сборных. Но забив всего один гол с пенальти на пути к финалу Копа Америка, он не смог стать лидером команды Мартино, уступившей в серии пенальти чилийцам. Месси-то свой одиннадцатиметровый забил, но его никак нельзя было назвать в числе лучших игроков своей сборной. Ди Мария, Агуэро и даже Игуаин – да, но никак не Месси. Неймар же и вовсе в очередной раз подвел свою команду собственной несдержанностью и, получив дурацкую красную карточку в матче с колумбийцами, завершил турнир чуть раньше, чем это сделала команда Дунги, с Неймаром или без него не выглядевшая способной выиграть Копа Америка. На этом фоне успешное прохождение сборной Португалии квалификации к Евро-2016 выглядит пусть и не достижением для Роналду, но как минимум вполне удачным выступлением в футболке своей сборной, в отличие от перформанса того же Неймара.

    Играя за мадридский "Реал", традиционно страдающий от самодурства Флорентино Переса и имеющий проблемы с нормальной организацией тренировочного и игрового процесса, Роналду всегда находится в проигрышном положении. Как минимум относительно Месси, который выглядит королем Каталонии в клубе, где ему поклоняется и стар и млад. "Барселона" – клуб, где все выстроено под Месси. Главного тренера здесь приглашают только после совещания с влиятельным аргентинцем, игроков покупают под стиль игры, который выстраивался годами для создания идеальных условий раскрытия таланта Месси. А сам Лионель так и не смог проявить себя в той же сборной, оставив актуальным тезис о том, что он велик только до тех пор, пока не выходит из свой зоны комфорта в "Барселоне".

    Что же касается Роналду, то он хоть и не выиграл ничего на уровне сборных, но как минимум на Евро-2012 показал, что способен быть лидером своей национальной команды, а уж в том, что Криштиану будет успешен в любом месте и любом клубе сомневаться вряд ли стоит. Он играл в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, не исключено когда-то попробует свои силы в Лиге 1 в составе "Пари Сен-Жермен", и везде он был и будет хорош. Ему не мешают постоянные кадровые перестановки на тренерском мостике "Реала", сложные отношения с некоторыми из тренеров, игровая нестабильность его команды. Он забивает с завидной результативностью и в том, что он в "Реале" выиграл больше индивидуальных наград, чем командных, виноват, наверное, не Криштиану, а в первую очередь Флорентино Перес.

    https://media.giphy.com/media/wvrn7MMemcOB2/giphy.gif

    Говорят, что в случае, если Хосеп Гвардиола согласится принять "Манчестер Сити", не исключен вариант с появлением там Месси, в то время как Роналду не закрывал для себя двери в "Манчестер Юнайтед". Было бы действительно интересно посмотреть на соперничество двух величайших игроков современности в других условиях, на другом поле игры, в отдалении от той самой зоны комфорта, которая помогает Лео Месси быть тем, кем он есть. Возможно, тогда бы Лионель снял все оставшиеся вопросы и сомнения, доказав, что он действительно круче Роналду. А может быть Криштиану, наоборот, подтвердил бы тезис о собственном преимуществе в плане универсальности, приспосабливаемости перед Месси.

    Подводя итог, скажем о том, что два Золотых Мяча – совершенно точно не предел для Роналду, и в свои 30 лет он выглядит способным как минимум удвоить их количество. Возможно, Месси и уйдет в отрыв 11 января, в чем уверены как минимум букмекеры, но в том, что португалец не сдастся и будет продолжать "гонку вооружений" можно не сомневаться.

    Криштиану Роналду уходит из "Реала" - правда или вымысел?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, zimbio.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      random1964 9 января 2016, 00:43

      Интересно что же показал такого Роналду в Чемпионате Португалии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 8 января 2016, 22:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проголосовал за КриРо, но ЗМ отдадут гному же.

      -5
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      Рейтинг: +402

      Tri 8 января 2016, 19:58

      Опять игроки Реала и Барсы. Видимо организаторы этого цирка не знают о существовании других команд и игроков. Достойные найдутся, а Месси и Криш уже всем всё доказали, очередной ЗМ им никчему.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 19:50

      Не-е, автор, не убедил. В том, что КриРо - выдающийся игрок сомнений нет никаких, но третий кряду ЗМ ему вручать просто не за что, хватит с него и какой-нибудь Золотой бутсы.

      1
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      Рейтинг: +103

      badzan 8 января 2016, 19:35

      Вася не получит золотого.Калллолюбитель уже наелся,хватит.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7

      PersoFan 8 января 2016, 18:30

      Ну и бомбануло у глоров Меськи!!! Такие наивные)

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +14

      MarcoverMars 8 января 2016, 18:15

      Автор статьи получил задание написать о том почему Роналду достоин ЗМ. Такие же материалы будут по Неймару и Месси - обычная практика в такого рода случаях. Неужели не понятно?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      alexfor 8 января 2016, 18:09

      мда. статьишка предвзятого персофана.
      за свои мусорные голы он получил уже бутсу. в сборной такой же шлак, и дай бог ему выйти на че со своей сборной из группы.
      автор-неадекват.

      -1
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      Рейтинг: +33

      Antilimit 8 января 2016, 17:32

      Это даже смешно

      0
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 8 января 2016, 16:51

      "Играя за мадридский "Реал", традиционно страдающий от самодурства Флорентино Переса и имеющий проблемы с нормальной организацией тренировочного и игрового процесса, Роналду всегда находится в проигрышном положении. Как минимум относительно Месси, который выглядит королем Каталонии в клубе, где ему поклоняется и стар и млад. "Барселона" – клуб, где все выстроено под Месси. Главного тренера здесь приглашают только после совещания с влиятельным аргентинцем, игроков покупают под стиль игры, который выстраивался годами для создания идеальных условий раскрытия таланта Месси. А сам Лионель так и не смог проявить себя в той же сборной, оставив актуальным тезис о том, что он велик только до тех пор, пока не выходит из свой зоны комфорта в "Барселоне".

      Что же касается Роналду, то он хоть и не выиграл ничего на уровне сборных, но как минимум на Евро-2012 показал, что способен быть лидером своей национальной команды, а уж в том, что Криштиану будет успешен в любом месте и любом клубе сомневаться вряд ли стоит. Он играл в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, не исключено когда-то попробует свои силы в Лиге 1 в составе "Пари Сен-Жермен", и везде он был и будет хорош. Ему не мешают постоянные кадровые перестановки на тренерском мостике "Реала", сложные отношения с некоторыми из тренеров, игровая нестабильность его команды. Он забивает с завидной результативностью и в том, что он в "Реале" выиграл больше индивидуальных наград, чем командных, виноват, наверное, не Криштиану, а в первую очередь Флорентино Перес.

      https://media.giphy.co
      m/media/wvrn7MMemcOB2/giphy.gi
      f

      Говорят, что в случае, если Хосеп Гвардиола согласится принять "Манчестер Сити", не исключен вариант с появлением там Месси, в то время как Роналду не закрывал для себя двери в "Манчестер Юнайтед". Было бы действительно интересно посмотреть на соперничество двух величайших игроков современности в других условиях, на другом поле игры, в отдалении от той самой зоны комфорта, которая помогает Лео Месси быть тем, кем он есть. Возможно, тогда бы Лионель снял все оставшиеся вопросы и сомнения, доказав, что он действительно круче Роналду. А может быть Криштиану, наоборот, подтвердил бы тезис о собственном преимуществе в плане универсальности, приспосабливаемости перед Месси."

      Верно подмечено

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