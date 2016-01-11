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Почему Криштиану Роналду должен получить «Золотой мяч»
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28 февраля
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Алаба проголосовал за Месси на The Best. После критики в соцсетях он заявил, что считает лучшим Бензема
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Почему Криштиану Роналду должен получить «Золотой мяч»
Сергей Бабарика
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11.01.2016 15:00
Испания. Примера
Испания
Реал
Барселона
Месси Лионель
Роналду Криштиану
Неймар
11 января в Цюрихе пройдет церемония вручения «Золотого мяча», и одним из претендентов на престижную награду будет Криштиану Роналду. «Бомбардир» расскажет о том, почему португалец достоин стать победителем больше, чем его конкуренты из «Барселоны».