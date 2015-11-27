«Краснодар» и «Рубин» одержали победы в ЛЕ, «Локомотив» проиграл. Дайджест событий дня

ЦСКА остался без Игнашевича минимум на неделю. Хомуха отказался от работы в РФС. Спаллетти может оказаться у руля «Ромы». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Гвардиола будет зарабатывать в «Баварии» 24 миллиона

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола готов остаться в немецком клубе, подписав новый контракт на два года. По новому соглашению его ждет увеличение заработной платы: 24 миллиона евро в год против нынешних 19-ти.

Напомним, что 44 летний специалист возглавил "Баварию" в 2013 году. Его текущий контракт рассчитан до конца сезона.

ЦСКА лишился Игнашевича на неделю

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, получивший повреждение во вчерашней встрече пятого тура Лиги чемпионов с "Вольфсбургом", прошел медицинское обследование, по итогам которого 36-летнему игроку был поставлен диагноз: межфасциальное повреждение икроножной мышцы левой голени. Как заявляет медицинский штаб красно-синих, по предварительным прогнозам, на возвращение Игнашевича в общую группу может понадобиться около недели.

Напомним, защитник был заменен после первой половины встречи ЦСКА – "Вольфсбург", проходившей 25-го ноября на "Арене Химки" и завершившейся победой гостей со счетом 0:2.

Лодыгин установил рекорд ЛЧ по сухими матчам среди российских вратарей

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сухих встреч среди российских вратарей, информирует сайт Zenit-history.

Не пропустив во встречах четвертого тура с "Лионом" (2:0) и пятого тура "Валенсией" (2:0), Лодыгин достиг отметки в 12 матчей, в которых ему удавалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, вратарь питерского клуба обошел по этому показателю голкиперов ЦСКА Игоря Акинфеева и "Зенита" Вячеслава Малафеева, которые имеют в своем активе по 10 поединков в Лиге чемпионов, в которых они не пропускали.

Хомуха не останется работать в РФС

Бывший старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха сказал, что покидает РФС.

"Продолжать работу в РФС я не буду. Решение принято. Я полностью ухожу из РФС", – сказал Хомуха.

Ранее сообщалось, что специалисту предложат одну из должностей в РФС.

Спаллетти может сменить Гарсию на посту наставника «Ромы»

Руководство "Ромы" рассматривает возможность расставания с главным тренером Руди Гарсией.

В клубе недовольны тем, что команда крупно уступила "Барселоне" (1:6) в Лиге чемпионов. Если же "волки" оступятся и в поединке с БАТЭ, то кардинальных мер не удастся избежать.

Потенциальными кандидатами на пост наставника "Ромы" являются Вальтера Маццарри и Лучано Спаллетти.

«Локомотив» поехал на матч со «Спортингом» на метро

Московским "Локомотивом" было принято решение, что футболисты и тренерский штаб клуба будут добираться до стадиона "Локомотив", на котором железнодорожниками в пятом туре группового этапа Лиги Европы предстоит принять лиссабонский "Спортинг", на метро.

О том, что команда решила отказаться от использования клубного автобуса, сообщил спортивный директор красно-зеленых Кирилл Котов.

«Краснодар» - «Боруссия» - 1:0, «Рубин» - «Сьон» - 2:0, «Локомотив» - «Спортинг» - 2:4 (ВИДЕО)

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 450 тысяч рублей

По итогам очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС на московский "Спартак" был наложен штраф в размере 450 тысяч рублей. Причиной наказания послужили неправомерные действия зрителей на трибунах "Открытия Арены" во время матча 16 тура российской Премьер-лиги между красно-белыми и "Краснодаром" (3:2), использование и бросание фанатами пиротехнических изделий.

Пермский "Амкар" за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в игре с "Рубином" оштрафован на 60 тысяч рублей. Московское "Динамо" за задержку начала выездной игры с саранской "Мордовией", а также за скандирование зрителями оскорбительных выражений и использование пиротехники оштрафовано на 120 тысяч рублей. Московский "Локомотив" за использование болельщиками пиротехники получил штраф размером в 100 тысяч рублей.

«Краснодар» обыграл «Боруссию», «Рубин» - «Сьон», а «Спортинг» разобрался с «Локомотивом»

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на своем поле оказался сильнее дортмундской "Боруссии". Отметим, что за счет этой победы российский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

"Рубин" на своем поле уверенно одолел "Сьон". Мячами отметились Благо и Марко Девич. Напомним, в этой группе также выступают "Ливерпуль" и "Бордо".

«Локомотив» не сумел поддержать порыв российских клубов, пропустив на своем поле четыре мяча от «Спортинга» из Лиссабона. Отметим, что железнодорожники первыми открыли счет в противостоянии.

Лига Европы. Группа С. 5-й тур

Краснодар (Россия) – Боруссия (Германия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мамаев, 3 (с пенальти).

Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Р. Сигурдссон, Мамаев (Лаборде, 83), Ахмедов (Торбинский,84), Перейра (Газинский, 73), Каборе, Ари, Смолов.

Боруссия: Вайденфеллер, Пищек (Гинтер,78), Хуммельс, Шмельцер, Вайгль (Ляйтнер, 85), С. Бендер, Хофманн (Янузай, 67), Гюндоган, Мхитарян, Кастро, Рамос.

Группа B. 5-й тур

Рубин (Россия) – Сьон (Швейцария) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Благо, 72; 2:0 – Девич, 90.

Рубин: Рыжиков, Кверквелия, Устинов, Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо (Билялетдинов, 70), Кисляк (Дядюн, 46), Оздоев, Благо, Девич (Ахметов, 90+2), Канунников.

Сьон: Ванинс, Циглер, Лакруа, Рюфли, Зверотич, Ндойе, Салатич (Муджанги-Биа, 87), Фернандес, Карлитуш, Конате (Карлен, 81), Ассифуа (Фоллонье, 81).

Группа Н. 5-й тур

Локомотив (Россия) – Спортинг (Португалия) – 2:4 (1:3)

Голы: 1:0 – Майкон, 5; 1:1 – Монтеро, 20; 1:2 – Руис, 38; 1:3 – Ж.Мартиньш, 43; 1:4 – М.Перейра, 60; 2:4 – Ал.Миранчук, 86.

Локомотив: Гилерме, Михалик, Дюрица, Денисов, Шишкин, Фернандеш (Ал.Миранчук, 78), Самедов, Тарасов (Коломейцев, 65), Ндинга, Майкон (Касаев, 81), Ниасс.

Спортинг: Бук, Налдо, Эвертон, Эсгайо, Х.Сильва, А.Силва, Жоао Мариу (Аквилани, 79), Руис, Монтеро (Слимани, 79), Ж.Мартиньш, М.Перейра (А.Мартинш, 67).

Сергей Кисляк: «После жеребьевки не особенно серьезно отнеслись к «Сьону»