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    Самый красивый гол года. Выбор читателей «Бомбардира»


    5
    Голосов: 1
    08.11.2015 09:10
    ФИФА представила 10 номинантов, которые поборются за приз имени Ференца Пушкаша, присуждаемый автору самого красивого гола по итогам года. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать тот мяч, который более других достоин данной награды.

    ФИФА представила 10 номинантов, которые поборются за приз имени Ференца Пушкаша, присуждаемый автору самого красивого гола по итогам года. "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать тот мяч, который более других достоин данной награды.

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    Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Перед вами весь список номинантов на приз Ференца Пушкаша. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с тем голом, который считаете самым красивым. Количество голосов неограниченно!

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК "Барселона"
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (27)
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    Protosser
    1446937680
    Я не понимаю восхищения "дурняками", которых сразу несколько в этом списке. Такие голы (с центра поля) - много кто может забить (1 раз из 100 попыток, например). А так оставить в дураках половину 3-й команды Испании - только Месси!
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    van_rus
    1446947070
    Гол Венделла шикарен, но выиграет Месси, т.к. голосуют за него только за его имя, этот гол обычен для него, он забивает в большинстве случаев либо подобным образом, либо смещаясь к центру с границы штрафной с левой. Причем Тевес забил в похожей манере, но он гораздо ниже в рейтинге.
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    111ax
    1446964532
    Гол Вендела шикарен
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    CATAHEEB CSKA
    1446973974
    Даже баба в списке есть, и ни одного нашего. ...
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    Crooclin
    1446975050
    На сайте ФИФА проголосовал за гол Бойла видя его с камеры левого фланга. Просмотрев его тут с правого фланга, убедился что он ещё лучше чем я думал - хлёсткий, чёткий удар за шиворот вратарю по падающей траектории прям в девятку, во вроде-бы рутинной накрутке первой линии защитников на углу штрафной для открытия проникающего коридора в центре или с фланга - и тут как гром среди неба такой вот взрывной парашют!
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    Sanek999
    1446985428
    Мне конечно нравиться игра Месси, но гол Эстебана Рамиреса великолепен.
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    Madridist05
    1446999071
    Где хоть 1 гол Хамеса он такие банки ложил получше Венделлы и Месси
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    LOKO 4ever
    1447070307
    Все голы хорошие,но вот Мексес конечно банку положил,красавчик. А Месси с Тевесом непонятно,что тут делают,обычный дриблинг,обычный проход....
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    Associazione Calcio Milan
    1448063174
    Обидно будет если выиграет Месси, голы Мексеса и Флоренци понравились больше
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    Petrak86
    1449226884
    Венделла и Эстебан Родригес - лучшие в рейтинге. Но голосуют, по ходу, за имя, раз Месси в лидерах. Что красивого в этом голе? Ни-че-го, самый обычный (особенно для Месси) гол. И с центра поля голов тоже не понимаю - что в них именно красивого? Необычно - да, неожиданно - да, очень трудно повторить - возможно, очень издалека - да, но красоты-то особой нет.
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